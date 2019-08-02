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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2189) фінансування (547) Дейнеко Сергій (4)

 "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн

Новий керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що ситуація з грошовим забезпеченням відомства складна, недофінансування сягає мільярда гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".

Керівник ДПСУ зазначив, що розмір недофінансування Держприкордонслужби становить 938 млн грн.

Відповідаючи на запитання про ситуацію з фінансуванням, Дейнеко сказав: "Якщо відверто говорити, вона (ситуація. - Ред.) катастрофічна. На цей момент борги, що накопичилися за невиплату підлеглим грошової допомоги на оздоровлення становлять 291,4 млн грн. Тобто прикордонники з березня місяці не отримують цю допомогу. Така ситуація призвела до підвищення соціальної напруженості".

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На думку керівника відомства, причиною цього став, зокрема, виборчий процес в Україні і непропорційне підвищення окладів в системі Міноборони.

"Я дуже поважаю військовослужбовців ЗСУ, які виконують завдання з оборони нашої держави, які безпосередньо воюють..... Переважна більшість загиблих - це, звичайно, військовослужбовці ЗСУ. На другому місці йде Нацгвардія. Але водночас є 70 прикордонників, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому поділяти військових, на мій погляд, некоректно", - зазначив Дейнеко.

Серед найбільш болючих для відомства питань Дейнеко назвав також забезпечення пально-мастильними матеріалами.

"От коли я був у Латвії, мене привезли на ділянку латвійсько-російського кордону. Ми були на підрозділі, який охороняє 23 кілометри ділянки кордону. І коли я запитав, а скільки літрів пального вони витрачають на місяць для охорони ділянки у 23 кілометри, то отримав відповідь, що від 1 300 до 1 500 літрів. Для порівняння ми, на жаль, можемо максимально забезпечити для такого ж підрозділу 300 літрів ... Ця ситуація не може залишатися такою і надалі. Я намагаюся всі ці питання вирішувати в Офісі президента. в Міністерстві внутрішніх справ, яке є розпорядником коштів... Але для того, щоб щоб дати нам додатково мільярд, його треба десь знайти, а в державному бюджеті його немає. Чи з'явиться він, поки незрозуміло", - заявив глава відомства.

За його словами, до держбюджету повинні бути внесені зміни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140896
 
 
 Топ коментарі
 
Может вместо нового Офиса презедента,отдать деньги погранцам ? "Ситуация катастрофична": Глава Госпогранслужбы Дейнеко заявил о недофинансировании ведомства на 938 млн - Цензор.НЕТ 3593
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А Гройсман и Порошенко пели песни что всё в шоколаде!
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Так они про себя говорили и, заметь, не соврали
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"Потрусите" сотрудников, подчинённых....таможенники пусть "подкинут" деньжат. Отобъёте ещё.
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Андрюха Коболев !
- Дайте деньги! - прошептал Остап Кисе с ненавистью. - Старая сволочь.(с)
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Эта служба десятилетия на подножном корме и всех все устраивает
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Поэтому ежегодно призыв увеличивается на 2000 человек?
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Коболев у Зели, сейчас один из кандидатов на премьера.
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Storm UA 3000гр = 375$ 11800=406$ и ? Только тебе "вертолетчику" не понять ,что на те 375 и на эти 406 можно было купить совсем разное количество товаров.
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и когда можно было купить бОльшее количество товаров, тогда или сейчас?
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А что так сложно сравнить цены на товары в 2013 году с настоящими ценами. Плюс тарифы ЖКХ тогда и сейчас. Информация в свободном доступе.
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Сдал с казной в 19 миллиардов, а уже 49 миллиардов и доллар по 24. Что творится ? При Порошке такого бы не было.
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Разворовали....
За пять лет Порошенко, Яценюк и Гройсман разворовали Украину до основания. Даже кусок доллара утащили - был по 27, а стал по 25 !
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Столько пэтька себе в фонд слямзил. Может, конечно, просто совпадение
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Сейчас это фонд президента Зеленского и его хаузвайф. Пущай скинуться погранцам.
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Зато надо срочно переносить офис президента в Украинский дом. Аура хреновая, понимаешь...
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А Гройсман и Порошенко пели песни что всё в шоколаде!
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Так они про себя говорили и, заметь, не соврали
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Ну это же у них и подельников. Там реально стало Жыты па новаму.
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Может вместо нового Офиса презедента,отдать деньги погранцам ?
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как по мне то новый офис нах...не нужен, но все же лучше шоколадного барыгу потрусить или татарина, а лучше обоих
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Беню, если трусануть, то зеленчак обсыпется.
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Надо и Беню и Фирташа. Но начать с "роттердамовских" махинаторов
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а он-то здесь при чем? Зебилы, как-то избирательно вы к тряске относитесь
PS трусить = бояться
трясти = встряхивать, сотрясать, трепать и т.д.
потрусить = некоторое время побояться

ну так побойся его, кто мешает?
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ты принял к сведению, зебилятко?

"потрусить"... ха, ****...
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Барыга все вывез что мог двумя самолетами. Хотя наверно если Рошен+ тряхнуть так и не только на погранцов хватит, но и на пенсионеров останется.
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Всех пограничников - в Трускавец. Эпоха закончилась.
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У Сабакова запитайте це його відомство. Зато мусарню годує.
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Финансирование отдельное, МВД лишь координатор и контролёр без права распределения ресурсов выделенных напрямую.
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Зате на хотєлки кловуна гроші знайшлись, а прикордонники то таке. Все одно домовиться десь посередині.
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Бедные и злые погранцы хотели не дать президенту воюющей страны со свитой позырить на Ниагарский водопад! Это какой-то позор!
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Порошенко с начала 2019 года сделать дыру в 750 миллионов, теперь она выросла до лярда, так что все вешать на Зеленского не нужно, это последствия политики Порошенко в интересах страны агрессора.
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Звідки з"явиться той мільярд якщо на кордоні процвітає контрабанда і хабарництво,а злодії в законі почуваються як у себе вдома. Такі прикордонники взагалі не заслуговують на фінансування.
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Тогда будет замкнутый круг. Недофинансировать - значит, им придется брать взятки.
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Пропонуєте відкрити кордон з країною агресором? Чи може поставити туди козачків на охорону, чи тітушок?
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Та не плач! Ви ж знаєте, як з цієї ситуації викрутитися.... Щось опухши з голоду прикордонників та митників ми не бачили. А ще не бачили страйків та протестів. І це не тільки цих "нещасних" стосується. Це і до інших "бідних" та "загноблених" з інших відомств відноситься....
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По-перше - військовослужбовці не мають права страйкувати, їм це прямо заборонено.
По-друге - якщо не пухнуть з голоду, то чому щорічно збільшують призов строковиків на 2000 осіб, і звільняється близько 2000?
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Высказывайте свое возмущение прямо в ОПУ Богдану. (Офис Президента Украины, если что. "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн - Цензор.НЕТ 9975 ). Там примут в любых количествах.
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Т.е. Порошенко украл деньги, а претензии к Зеленському, это прямо как Путин завещал.
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Где Вы увидели "претензии к Зеленскому"? Совсем уже роялисты чокнулись...
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Так и делают, а дырки кадровые срочниками затыкают, границу с РФ скоро одни срочники охранять будут.
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Погранцов треба фінансувати, майже лярд. Це безпека Держави. Новий офіс преза, це забаганка зелі, третина суми. Цікаво , що вирішить зеля?
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ОСКІЛЬКИ В ГЕНПРОКУРАТУРИ ЗАБРАЛИ ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ТОП-ЧИНОВНИКІВ,ТО

логічно скоротити її бюджет з 7 до 6 ти лярдів "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн - Цензор.НЕТ 9645
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Тут шмон надо начинать с вилл и дач Литвина,может пару миллиардов и наскребут по сусекам.
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для шмонов поле деятельности необъятное, даже неясно с кого лучше начать))
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Грузина, находившегося в международном розыске 8 лет, задержали в Одессе В. ФОТО А в Україну він потрапив через катастрофічну ситуацію чи через хабар?
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Контрабас процветает а он лапшу тут втирает о какой то помощи...
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Как он может не процветать если люди бегут со службы? Только на границе с РФ около тысячи срочников, а требуется минимум 3000 ежегодно с учётом оттока. Диванные патриоты на службу не спешат, а если и идут, то вряд-ли выберут пограничную службу со службой в селе и меньшей зарплатой чем в ВСУ - минимум районный центр и большая зарплата.
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то ли еще будет...нищее государство с раздутыми силовыми структурами + аппаратчики+уапавленцы+жены-любовницы-....
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Специально недофинансировали, чтобы пограничники вынуждены были брать взятки.
Хотя, при таком раскладе, туда и шли работать только для того, чтобы обогатиться.
Ведь всем давно известно, что пограничники - сказочно богатые люди. Их руководство - уж точно.
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В Украине все сказочно богаты: врачи, учителя, чиновники всех рангов. Украина наверное самая богатая страна в мире?
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ну так притензії до Зе. бо на аеропорт для бєні гроші знайти не важко, а на охорону держкордонів немає...хоча зараз вже витрати на армію потихеньку рвіжуть...бо бачте зажерлися вони при баризі...але нічьо вова о виправить
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Слушай, КАШАЛОТ, ЗЕ еще не при делах, трудно понять? Всем заправляют СТАРЫЕ. ШО НЕДОГАНЯЕШЬ или ты хочешь всем показать свою НЭДОЛУГИСТЬ?
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тупий та ще тупіший! хто призначив командувача генштабу? хто призначив голову держприкордонслужби? хто з 21травня несе повню відповідальність за армію, кордони??? теж пєця???
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А тим часом зарплата головного нафтогазовика коболєва- всього навсього 28,5 мільйонів в місяць... ну просто жебрак якийсь...
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оййоййоййой, как всё вовремя, и плёночка с безголовым генералом и денежка у погранцов пропала, да, авакян?? виш как тя зелёненький с видом, типа "это не я!! клянусь!!" ....ярит??
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ДПС,НГ і МВС підпорядковуються Авакову,нехай і вирішує проблему непропорційного розподілу коштів.Від нациків нехай відріже шматок,нічого жирувати,толку з них...
Якого дідька цей дядя на армійський бюджет рота роззявив ? Його й так Хомчак перерозподілив для правильних чуваків !
На оздоровлення,бл. недоотримують.
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В сметах трат заложено воровство не менее 50%,по этому,да катастрофа и не только у погранцов !
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Когда раньше погранвойска подчинялись МВД. Вопрос наверное к Авакову. Он распределяет свой бюджет. Покупает автомобили, вертолёты теперь ещё и самолётов захотелось, зарплату получает за повышенную интенсивность. Когда же ему думать о подчинённых.
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Нет он не распределят бюджет, это вопрос не к нему. При Порошенко с начала года недофинансирования на 750 миллионов.
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1.Госпогранслужба недофинансирована на 1 миллиард, ситуация катастрофическая,
2. На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн.
3. Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет.

Так куётся гавно....
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это случайно не ТА служба,шо ********* крым,лугандон и бамбас?
(на пару с фсбу)
а песде с ушами в зиленом берете надо еще бабок на распил.
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