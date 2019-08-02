 "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".
Керівник ДПСУ зазначив, що розмір недофінансування Держприкордонслужби становить 938 млн грн.
Відповідаючи на запитання про ситуацію з фінансуванням, Дейнеко сказав: "Якщо відверто говорити, вона (ситуація. - Ред.) катастрофічна. На цей момент борги, що накопичилися за невиплату підлеглим грошової допомоги на оздоровлення становлять 291,4 млн грн. Тобто прикордонники з березня місяці не отримують цю допомогу. Така ситуація призвела до підвищення соціальної напруженості".
На думку керівника відомства, причиною цього став, зокрема, виборчий процес в Україні і непропорційне підвищення окладів в системі Міноборони.
"Я дуже поважаю військовослужбовців ЗСУ, які виконують завдання з оборони нашої держави, які безпосередньо воюють..... Переважна більшість загиблих - це, звичайно, військовослужбовці ЗСУ. На другому місці йде Нацгвардія. Але водночас є 70 прикордонників, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому поділяти військових, на мій погляд, некоректно", - зазначив Дейнеко.
Серед найбільш болючих для відомства питань Дейнеко назвав також забезпечення пально-мастильними матеріалами.
"От коли я був у Латвії, мене привезли на ділянку латвійсько-російського кордону. Ми були на підрозділі, який охороняє 23 кілометри ділянки кордону. І коли я запитав, а скільки літрів пального вони витрачають на місяць для охорони ділянки у 23 кілометри, то отримав відповідь, що від 1 300 до 1 500 літрів. Для порівняння ми, на жаль, можемо максимально забезпечити для такого ж підрозділу 300 літрів ... Ця ситуація не може залишатися такою і надалі. Я намагаюся всі ці питання вирішувати в Офісі президента. в Міністерстві внутрішніх справ, яке є розпорядником коштів... Але для того, щоб щоб дати нам додатково мільярд, його треба десь знайти, а в державному бюджеті його немає. Чи з'явиться він, поки незрозуміло", - заявив глава відомства.
За його словами, до держбюджету повинні бути внесені зміни.
- Дайте деньги! - прошептал Остап Кисе с ненавистью. - Старая сволочь.(с)
За пять лет Порошенко, Яценюк и Гройсман разворовали Украину до основания. Даже кусок доллара утащили - был по 27, а стал по 25 !
PS трусить = бояться
трясти = встряхивать, сотрясать, трепать и т.д.
потрусить = некоторое время побояться
ну так побойся его, кто мешает?
"потрусить"... ха, ****...
По-друге - якщо не пухнуть з голоду, то чому щорічно збільшують призов строковиків на 2000 осіб, і звільняється близько 2000?
логічно скоротити її бюджет з 7 до 6 ти лярдів
Хотя, при таком раскладе, туда и шли работать только для того, чтобы обогатиться.
Ведь всем давно известно, что пограничники - сказочно богатые люди. Их руководство - уж точно.
Якого дідька цей дядя на армійський бюджет рота роззявив ? Його й так Хомчак перерозподілив для правильних чуваків !
На оздоровлення,бл. недоотримують.
2. На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн.
3. Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет.
Так куётся гавно....
(на пару с фсбу)
а песде с ушами в зиленом берете надо еще бабок на распил.