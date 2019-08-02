 "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".

Керівник ДПСУ зазначив, що розмір недофінансування Держприкордонслужби становить 938 млн грн.

Відповідаючи на запитання про ситуацію з фінансуванням, Дейнеко сказав: "Якщо відверто говорити, вона (ситуація. - Ред.) катастрофічна. На цей момент борги, що накопичилися за невиплату підлеглим грошової допомоги на оздоровлення становлять 291,4 млн грн. Тобто прикордонники з березня місяці не отримують цю допомогу. Така ситуація призвела до підвищення соціальної напруженості".

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На думку керівника відомства, причиною цього став, зокрема, виборчий процес в Україні і непропорційне підвищення окладів в системі Міноборони.

"Я дуже поважаю військовослужбовців ЗСУ, які виконують завдання з оборони нашої держави, які безпосередньо воюють..... Переважна більшість загиблих - це, звичайно, військовослужбовці ЗСУ. На другому місці йде Нацгвардія. Але водночас є 70 прикордонників, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому поділяти військових, на мій погляд, некоректно", - зазначив Дейнеко.

Серед найбільш болючих для відомства питань Дейнеко назвав також забезпечення пально-мастильними матеріалами.

"От коли я був у Латвії, мене привезли на ділянку латвійсько-російського кордону. Ми були на підрозділі, який охороняє 23 кілометри ділянки кордону. І коли я запитав, а скільки літрів пального вони витрачають на місяць для охорони ділянки у 23 кілометри, то отримав відповідь, що від 1 300 до 1 500 літрів. Для порівняння ми, на жаль, можемо максимально забезпечити для такого ж підрозділу 300 літрів ... Ця ситуація не може залишатися такою і надалі. Я намагаюся всі ці питання вирішувати в Офісі президента. в Міністерстві внутрішніх справ, яке є розпорядником коштів... Але для того, щоб щоб дати нам додатково мільярд, його треба десь знайти, а в державному бюджеті його немає. Чи з'явиться він, поки незрозуміло", - заявив глава відомства.

За його словами, до держбюджету повинні бути внесені зміни.