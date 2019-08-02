 Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація. ДОКУМЕНТ

Згідно з декларацією, Борзова володіє 49% компанії Профіль-Н, яка зареєстрована в окупованому Судаку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
51% цієї компанії володіє батько Борзова, бізнес-партнер президента Володимира Зеленського, один з керівників гумористичного шоу "Ліга сміху" Наум Баруля.
Компанія займається ресторанною діяльністю і доставкою продуктів харчування. Інформація про неї міститься в російських реєстрах.
Бухгалтерська звітність показує, що з моменту окупації Криму Росією доходи компанії ростуть.
Напередодні 1 серпня президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.
и ничего врал и воровал...
воровал и врал...
все пять лет...
а отжатый Крым вернётся не ссы...
и что? надо сепарам сдать?
или шо?
Здарова, Андрюха! Як і казав, був на Бірючому.
За хорошие деньги...и хозяйка борделя под клиента ляжет....
А до этого еврейское родство пиарили Яценюку, причем ему пришлось опубликовать родословную свою и своей жены, до прадедов и прабабок! Ситуация с Порохом аналогичная!
С Гройсманом 100% согласен, это ошибка Пороха, тем более нынешнее предательство Гройсмана лишь подтверждает, что это была ошибка!
Первым был Кучма который назначал Звягильского! Хотя ранее ИВ Сталин назначил Лазаря Моисеевича Качановича руководителем в Украине(все эта мешпуха потом хорошо отличилась на хлебозаготовках 1933-1934гг!!!)!
Но такого засилия евреев в кадровой политике ни когда не было! Исключая 30-годы и правления Кагановича!
а вот у зели - это правильный бизнес на рассее
зелина роса все нежнее и вкуснее ???
))))))))))))))))))
Семья Тимошенко, кроме бизнеса в Крыму, имеет бизнес в ордло, что не мешает ее ботам спамить о давно арестованной липецкой фабрике.
Геть Зе-бариг!!!
Наживаются на бизнесе с оккупантами