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 Зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб, - СБУ

Станом на кінець липня 2019 року зниклими без вісті на Донбасі вважаються 258 осіб.

Про це у відповідь на інформаційний запит "112 Україна" повідомили в пресслужбі Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться зниклими безвісти 258 осіб", - зазначено у відповіді.

Водночас у Службі безпеки України не повідомили, чи є серед встановлених осіб неповнолітні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140892
 
 
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А кто в курсе где найти список пропавших без вести?
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Где-то встречал этот список, но пару лет назад.
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***

- Ало, матусю, чуєш, я вмираю...
За мою душу Бога помоли.
Я впевнений, нас заберуть до Раю
Тому що в пеклі ми уже були.

Ми мусимо в боях перемагати...
Нікому не здолати нашу лють,
І я кільце вже висмикнув з гранати,
Лиш ось чекаю поки підійдуть....

- Ходіть сюди, страшні незвані гості,
Є в мене подаруночки малі,
Які порозкидають ваші кості
Мої хоч теж… та по Моїй землі....

Раптовий вибух обірвав розмову
І десь почувся материнський зойк.
На Небі зірка загорілась нОва -
Пішов до сотні сотень черговий Герой.
//// (зі збірки віршів воїнів АТО)
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Это очень мало, их намного больше, если учесть Илловайск, Дебальцево, аэропорт...
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