 Зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб, - СБУ

Про це у відповідь на інформаційний запит "112 Україна" повідомили в пресслужбі Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться зниклими безвісти 258 осіб", - зазначено у відповіді.

Водночас у Службі безпеки України не повідомили, чи є серед встановлених осіб неповнолітні.

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