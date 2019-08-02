 Зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб, - СБУ

Про це у відповідь на інформаційний запит "112 Україна" повідомили в пресслужбі Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться зниклими безвісти 258 осіб", - зазначено у відповіді.
Водночас у Службі безпеки України не повідомили, чи є серед встановлених осіб неповнолітні.
- Ало, матусю, чуєш, я вмираю...
За мою душу Бога помоли.
Я впевнений, нас заберуть до Раю
Тому що в пеклі ми уже були.
Ми мусимо в боях перемагати...
Нікому не здолати нашу лють,
І я кільце вже висмикнув з гранати,
Лиш ось чекаю поки підійдуть....
- Ходіть сюди, страшні незвані гості,
Є в мене подаруночки малі,
Які порозкидають ваші кості
Мої хоч теж… та по Моїй землі....
Раптовий вибух обірвав розмову
І десь почувся материнський зойк.
На Небі зірка загорілась нОва -
Пішов до сотні сотень черговий Герой.
//// (зі збірки віршів воїнів АТО)