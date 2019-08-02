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Все про:договір (116) ракети (481) Росія (19187) США (5225)

 Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію

США офіційно виходять із російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни".

Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або "Новий START") про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Дія СНО-3 завершується на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї вийти.

США та НАТО неодноразово звинувачували Росію в порушенні умов ракетного договору та розробці ядерної зброї, зокрема ракети 9M729 або SSC-8, яка, за даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.

Також читайте: "Будемо нарощувати боєготовність своїх сил", - Столтенберг розповів про відповідь НАТО на вихід Росії з ДРСМД

Москва це звинувачення відкидає і своєю чергою звинувачує Вашингтон у порушенні домовленостей.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 1 серпня звинуватила уряд США у нібито недостатніх зусиллях для "пошуку спільної позиції для обговорення" питань, пов’заниз із договору РСМД.

Вона також зазначила, що Москва оприлюднить свою офіційну заяву з приводу завершення дії договору 2 серпня.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас, коментуючи питання 1 серпня, поклав відповідальність за неподовження угоди на Кремль.

"Росія не зробила того, що було необхідно, аби врятувати угоду", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети

Голова правління некомерційної "Асоціації з контролю над озброєнням", що базується у Вашингтоні, Томас Кантрімен звернув увагу на те, що із завершенням терміну дії ядерного договору та СНО-3 світ вперше за 50 років втратить запобіжники від нарощування Сполученими Штатами та Росією ядерного потенціалу.

"Без Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а також без угоди "Новий START", яка скоро добігає кінця, для двох найбільших ядерних арсеналів у світі вперше за півстоліття не буде обмежень, які б мали обов’язковий характер, а їх виконання можливо було б перевірити", – цитують Кантрімена в пресслужбі Асоціації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140891
 
 
 Топ коментарі
 
Мысли в слух. Когда Наполеон захватил Москву, он все время хотел заключить мирный договор. Потому, что понимал, что дальше нет сил, воевать, и удержать эти оккупированные территории. Тоже происходит сегодня спустя 200 лет. РФ оккупировала часть территории европейского государства - Украины и не может удержать эту территорию, и навести там порядок. Более того, китайцы в это время захватывают Сибирь, многие народы все больше и больше говорят об отделении от РФ. РФ трещит по швам, на грани развала. Поэтому РФ изо всех сил пытается заключить мирный договор с Украиной. Вся российская так называемая оппозиция призывает к миру, к прекращению войны, прямо лезут из кожи в борьбе за мир. Мир возможет только при возврате всех оккупированных украинских территорий (Донбасса и Крыма) и компенсации всех убытков. В противном случае война будет происходить до тех пор, пока РФ не исчезнет с политической карты мира. Россия извечный враг и его необходимо уничтожить
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Украине нужно восстанавливать ЯО! Народ Украины должен требовать это от власти!
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Враньё
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Нашли лапти, матрешку и сломаную по пьяни балалайку?
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Не апссывай мардовский тренчел сраной балалайкай. Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію - Цензор.НЕТ 2964 Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію - Цензор.НЕТ 2964 Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію - Цензор.НЕТ 2964
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Ты, даже чтобы написать это, использовал импортный компьютер и импортное программное обеспечение.
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А то что ты тупорылые не сможешь привести пример того что производит рашка и это пользуется спросом в мире...
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Тупое хамло, ты просил привести пример? Нет. Так на каком основании ты утверждаешь что я могу или не могу?
К примеру, холодильники, телевизоры, микроволновки, автомобили, мелкая электротехника мировых брэндов собирается в РФ. Все легальные телевизоры Самсунг, LG, продающиеся в Украине, сделаны именно в РФ
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У меня ледобур российский (Барнаул)
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******** и срихули тожа ё банные и мастосраные, ты забыл *******.
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Рено-Фольксваген-Мерседес-Ниссан-Тоета то, что производят в РФ. А у нас, в Украине точно что **-е мобили Богданы, да крупноузловая Шкода, усё.
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Это как раз правда, настоящая правда, жри это свинья...
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Как прекрасно что развалился совок и половина населения его избавилось от ядерной **********...
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Украине нужно восстанавливать ЯО! Народ Украины должен требовать это от власти!
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Если некая власть в Украине решится на это, народ будет ввергнут в беспредельную нищету.
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А народ сейчас бнять процветает. Это не аргумент, это тупая отмазка.
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Это не отмазка, это высер,зауральский
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Официальные лица США еще в 2015-м году заявляли, что при попытке восстановления ЯО Украина пополнит список "государств-изгоев" вроде Ирана и КНДР.
У Ирана полно нефти, но санкции Запада ввели эту страну в нищету. В КНДР народ траву жрет в буквальном смысле слова. Какие есть ресурсы у Украины, чтобы противостоять санкциям Запада? Заробитчане? Так если засРашке Свифт не отключили из-за бабла - нам, в случае попыток пересмотреть свое участие в ДНЯО - выключат аж бегом.
Причем что даже разработка, успешное испытание и постановка в серию боеприпасов ЯО не уберут санкции - это ответ "экспертам", которые твердят "да, возможны санкции, но этот период нужно перетерпеть, а как разработаем - так Запад смирится". Нет, санкции будут до самой "денуклеаризации".
Больше всего Запад ссыт появление новых ядерных государств. И если Европа еще наперекор США может вести торговлю с Ираном, то появление нового ядерного государства у границ ЕС - для них недопустимо. Кстати, это одна из причин, почему рашку не давят так, как СССР - боятся ее распада и, как следствие, утечку ядерных технологий, а то и готовых изделий. Этого же, кстати, боялась и администрация Буша-старшего. Но тогда повезло, удалось частью попилить наступательный потенциал совка (погуглите про Дальнюю авиацию Украины), частью собрать его ядерную часть в "одной корзине". Но не факт, что это везение повторится
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А ещё США являются гарантами по Будапештскому меморандуму. И что? Болтовня.
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Уже пять лет прошло со времен, когда этот меморандум можно было бы использовать. Пора про него забыть. И не манипулировать, мол, раз они не обеспечили целостность, значит мы создаем ЯО. Запад на такие заявления тупо прекратит поддержку Украины. А если это не поможет - еще и санкции введет. Не говоря уже о том, что х.йло может предложить Западу решить "вопрос украинского ЯО" и та же Европа быстрее отдаст нас в лапы рашке, чем допустит появления нового ядерного государства
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ми і так живемо за рахунок свого городу та подвір'я - нам ті санкції до сраки.
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Вы уверены, что так живут все миллионы украинцев? Вот, допустим, одной из санкций будет запрет въезда в ЕС заробитчан, с формулировкой "до изменения курса властей Украины". И у нас уже несколько миллионов людей, мягко говоря, недовольных восстановлением ЯО. А экономика лишается многих миллиардов из-за резкого падения зарубежных переводов. Сможете ли вы за счет своего огорода прокормить еще и потерявших из-за санкций (точнее - только одной из возможных) доход людей?
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увєрєн - у нас не обробляєця половина земель. Обігнали по експорту зерна, олії та цукру всю планєту. Ми можемо годувати себе та ше пів-світу. Я коли у мариканців та гейропейців кінчаця ліси, вода і їда, то вони поймуть шо доляри та інтєрнєт для їжі не годяця
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У американцев и европейцев свои "леса и вода" под защитой уже давно. И напротив, третьим странам типа Украины они указывают, что "нужно разблокировать экспорт леса-кругляка". Зерно, мало и сахар - это прекрасно, а вот помидоры и даже сало мы в последние годы импортируем. Как у третьих стран, так и у той же Европы. Назовите хоть одну державу, которую можно назвать развитой и у которой агропромышленный комплекс превышал хотя бы 50% от экономики?.
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Давайте, делайте. Вон КНДР сделало ЯО - и их сразу уважать начали, народ процветает, ни разу не попрошайничают - в последний раз даже отказалось от тысяч тонн риса, бесплатно поставляемого Южной Кореей. Это неимоверный прогресс. Хотите такого же для Украины?
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Боятся распада рашки не из-за ЯО, а из-за того, что Китай станет до Урала, а то и до Волги.
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Согласна, это один из негативных для США сценариев. Суть что у распада, что из-за расширения Китая одна - эта причина, почему на рашку не давят как на СССР. А как мне кажется, даже когда там пойдут центробежные процессы - еще и помогут х.йлу удержать рассянцев в узде((((
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Не позволит состояние экономики и "иностранные партнёры", которые начнут шантажировать кредитами, санкциями, пошлинами, безвизом и т.д.
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Я вот всё жду настоящую украинскую власть которая будет работать на Украину, ьа не как холуи заглядывать в рот то Западу, то *****.
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Для этого надо поднимать экономику, комплексно, минимизируя зависимости от рынков сбыта, сырья, транзита. Бедная страна не может быть сильной и независимой (даже Сев. Корея зависима).
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Ну прям по ********** методичке, бедная страна,не может... ты валежника насобирало уже? Поправь кокошник, и передай *****, Украина независима! В том числе и от вас,мрази замкадовской
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Президент независимой страны не будет в прямом эфире креститься, говоря "дай бог придет новый транш МВФ". Независимая страна не будет в одностороннем порядке полностью открывать свои рынки для иностранных государств, удовлетворяясь квотами для сбыта своей продукции. Независимая страна не устанавливает новые тарифы, не создает новые структуры под давлением западных государств.
Однако есть большая разница. Можно быть саттелитом Запада, как когда-то ФРГ, Япония, Южная Корея и прочие страны. А можно быть саттелитом Совка и его наследников, как КНДР, ГДР и прочие. Разница, на мой взгляд, очевидна
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Разница есть, но всё равно это зависимость и подняться нашей экономике они не дадут. Для меня они одинаковы.
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Ну не совсем так. В Украине нет такого количества ресурсов, как, например, в Ираке или Ливии. Европу и Запад в целом в основном мы интересуем как рынок сбыта своей продукции - даже 35 миллионов это немалое количество. Но привлекательность рынка измеряется не только количеством народа, но и его доходами - бедные 35 миллионов купят куда меньше такого же количества людей со средним достатком.
Основное препятствие для полноценной помощи Запада - коррупция чудовищных размеров. Отсюда и требования создавать столько органов для борьбы с ней - от прокуратуры до суда. К сожалению, за 5 лет Пороха сильных подвижек в этой области не произошло. Порохоботы, конечно, сыпят цифрами про тысячи дел, но 99% этих дел уровня "преподаватель взял за экзамен, врач взял за больничный". Естественно, и с такой коррупцией нужно бороться, однако ни врач, ни преподаватель не смогут разворовать средства, выданные на рост экономики, условно говоря. Отсюда, к примеру, и рекомендации Запада изменить законодательство об Антикорсуде, чтобы он занимался только топ-коррупционерами
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В Украине есть всё, а вот в Иране нет такой коррупции как у нас - и вся разница.
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Насчет коррупции - полностью согласна. Однако в современном глобализованном мире даже кристально честная власть, но лишенная международной поддержки и обремененная ограничениями - не сможет дать народу ничего другого кроме нищеты
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Катя, ты как дура без мозгов которая насмотрелась по телевизору политологов. Поэтому вопрос - ты когда ни будь встречала политолога который работал бы на народ, а не был бы платным агентом влияния олигархата, Запада и *****?
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Не согласен. Максимум, что позволят, это стать агропроизводителем. Чтобы поднялись существенно доходы, борьбы с коррупцией мало. Нужно развивать отрасли экономики (машиностроение, легкую промышленность, авиастроение, кораблестроение), начиная с элементарных сборочных производств. Это автоматически создает конкуренцию "западным партнерам", а им и Юго-Восточной Азии хватает, поэтому будут вставлять палки в колеса.
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Отчасти соглашусь. К сожалению, Украина поздно поспела к "переделу мира", который де-факто был в 90-е годы. И сейчас ей включится в мировую финансово-торговую систему очень сложно - почти все ниши заняты. И тут не видно просвета, хоть иди на поводу Запада, хоть иди "своим путем".
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Самый простой путь - открытие сборочных производств мировых брэндов. С этого начинал Китай.
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Поздно. Это уже в избытке есть в Юго-восточной Азии и в том же Китае. Даже если Трамп добьется переноса производств из Поднебесной, то скорее всего в США, а не в третьи страны.
Это, опять таки, делалось в 90-е. В 2000-х перенос производства уже происходил для завоевания региональных рынков и обхода пошлин. Пример - автопром рашки, где в 2000-х создали десятки производств мировых брендов авто, чтобы продавать их там же и на рынках СНГ. Они даже свой АвтоВаз продали французам и японцам. Теоретически, это можно было бы делать и у нас, но для этого нужно поднять благосостояние населения и наглухо перекрыть путь евробляхам.
Плюс, любое производство должно включать в себестоимость своей продукции стоимость "откатов" и взяток. А с этим у нас огромная проблема, как ни крути.
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Украина богатая страна - даже очень, но очень ограбленная.
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Для этого нужно перестать жить по правилам Запада, а делать только то, что выгодно Украине - это путь к процветанию, другого нет.
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Политика протекционизма называется. Сейчас все развитые государства ведут такую политику.
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1. Технологически мы деградировали и уже не способны это сделать.
2. Нет людей. Все, кто что-то может уезжают.
3. Нет ресурсов.
4. Давление запада. Мы остаемся вообще один на один с мордором.
5. ЯО особенно тактическое нам ниче не даст. Рашка сама будет провоцировать его применение, чтоб раздуть у себя милитаристский угар и в ответ запустить в 100 раз больше. Запад в этом варианте не пойдёт дальше озабоченности.
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Для начала надо хотя бы научиться топливо для своих же атомных електростанций делать.
А не покупать его в рашке.
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Ты случайно не из антинародной и антиукраинской быдло-элиты? Бо очень похоже.
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Украина с 14-ю реакторами это и так ядерная держава способная ВСЮ планету превратить в пустыню
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Ну это если идти по беспределу и, по сути, стать государством-террористом. Вам как и кацапам нужно, чтобы вас тупо боялись?
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Примитивная, было бы у нас ЯО - да, нас бы боялись и Крым был сейчас наш, а Донбасс мирным.
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Если бы да кабы... А если бы гривня входила в корзину резервных валют МВФ, то ее курс был бы намного прочнее.
Одно дело - иметь ЯО, которое может быть направлено прицельно против врага. И совсем другое - грозить всему миру, что "у нас 14 ядерных реакторов". Скажите, вы можете так взорвать ядерный реактор, чтобы пострадала только кацапская территория?
Одно дело - пугать врагов. И совсем другое - пугать всех подряд. Совок пытался напугать как Запад, так и своих "союзников" по ОВД. А я, например, сомневаюсь, что США боятся в Японии, Великобритании или Израиле
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Зато США пересрали Северную Корею и не лезут в Индию и Пакистан, как и в парашу.
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То есть вы готовы жить в нищете, но зато "к вам никто не будет лезть"? США пересрали КНДР не столько из-за ЯО, сколько из-за поддержки ее Китаем. Наоборот, тогда в ближайшие годы нужно было бы давить КНДР - пока к ЯО у них не добавились приемлемые ракеты большой дальности. Допустим, пара авианосцев была бы уничтожена, но это лишь бы спровоцировало мощный международный военный ответ. А вот то что Китай может, по сравнению с КНДР - совсем другое дело.
В случае восстановления ЯО в Украине - союзников у нас не будет.
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Кто? Молдова? Это единственное государство у границ Украины, которое пока не под зонтиком НАТО или не под московией. Да, с таким союзником мы враз всех победим
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Ты с какой дыры, Катя? Украина и так самое бедное государство в Европе, поэтому аргумент про нищету, это для дыбилов. Пиши умнее, а то сама выглядишь дыбилкой.
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Ты простое - наше ЯО это угроза уничтожения машквы, питера и новосибирска в первую очередь.
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Не подскажите, сколько подлётное время РСД от Купянска до Москвы?
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Мысли в слух. Когда Наполеон захватил Москву, он все время хотел заключить мирный договор. Потому, что понимал, что дальше нет сил, воевать, и удержать эти оккупированные территории. Тоже происходит сегодня спустя 200 лет. РФ оккупировала часть территории европейского государства - Украины и не может удержать эту территорию, и навести там порядок. Более того, китайцы в это время захватывают Сибирь, многие народы все больше и больше говорят об отделении от РФ. РФ трещит по швам, на грани развала. Поэтому РФ изо всех сил пытается заключить мирный договор с Украиной. Вся российская так называемая оппозиция призывает к миру, к прекращению войны, прямо лезут из кожи в борьбе за мир. Мир возможет только при возврате всех оккупированных украинских территорий (Донбасса и Крыма) и компенсации всех убытков. В противном случае война будет происходить до тех пор, пока РФ не исчезнет с политической карты мира. Россия извечный враг и его необходимо уничтожить
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Конечно, весь мир против вас, ну у вас ещё правда есть зимбабве
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"Вся российская так называемая оппозиция призывает к миру, к прекращению войны, прямо лезут из кожи в борьбе за мир. "

И не только оппозиция. На федеральных каналах уже в полный рост делают заявления, типа, "давайте мириться и дружить, мыжеадиннарод". Таки, подгорает.
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нужно думать о будущем а не вспонинать прошлое Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію - Цензор.НЕТ 8717
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Из-за гонки воружений союз развалился. Ну вы поняли.
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Максимум, на что может рассчитывать Украина, это на разработку и производство ракет средней и малой дальности с неядерными боеголовками большой поражающей мощности.
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Нумвот ещё один Ыксперд, сиди уже в своём замкадье,и не вякай,кто там ещё чего может и способен, падлы жопорукие,вы уже просрали всё, космос,высокие технологии, сидит тут чмо и рассуждает
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Пшол вон, шоколадная сявка
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Ну, как бы один и тот же носитель может нести разные боеголовки (ядерную и не ядерную).
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Что , бюргеры , проснулись ? Начинает доходить , что сп2 их не защитит ? Все эти ракеты против Европы , до Америки не долетят .
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кулак с триколором паРашы на фото не соответствует реалиям. там должен быть кулачок 3-х месячного шимпанзе.
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Ну, справедливости ради, уже лет десять обе стороны ложили на этот договор. С одной стороны засРашка, которая начала в тупую разрабатывать такие ракеты для своего Искандера. С другой стороны США, которые в рамках своей программы ПРО в Европе устанавливали ПУ противоракет - а эти установки универсальные, в них можно как противоракету, так и Томагавк засунуть. Просто США обходила договор тихо и хитро, а рашка - как медведь, который пытается пройти на цыпочках. И что в итоге? Договор прекратил действие, у рашки вряд ли много такого вооружения (крупносерийное производство таких ракет намного раньше вызвало бы протест в США). А вот у США в запасе тысячи Томагавков, а теперь еще и полноценная инфраструктура их установки в Европе. Уже сейчас можно вместо, условно говоря, половины противоракет, засунуть в ПУ ракеты класса "поверхность-поверхность" и основные цели в рашке под прицелом со временем подлета 20-30 минут, да еще и по приземной траектории
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история учит одному - русня необучаема.
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Треба провести в Трускавці, лікнеп для редакціїї Цензора, де пояснити, що ядерний ********* і ракета, то різні речі.
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Либо параша будет наращивать ядерный арсенал вместе с США и уходить в кризисную жопу из за этого,либо сильно отстанет от США и США будут доминировать.
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