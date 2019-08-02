 Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни".
Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або "Новий START") про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.
Дія СНО-3 завершується на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї вийти.
США та НАТО неодноразово звинувачували Росію в порушенні умов ракетного договору та розробці ядерної зброї, зокрема ракети 9M729 або SSC-8, яка, за даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.
Москва це звинувачення відкидає і своєю чергою звинувачує Вашингтон у порушенні домовленостей.
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 1 серпня звинуватила уряд США у нібито недостатніх зусиллях для "пошуку спільної позиції для обговорення" питань, пов’заниз із договору РСМД.
Вона також зазначила, що Москва оприлюднить свою офіційну заяву з приводу завершення дії договору 2 серпня.
Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас, коментуючи питання 1 серпня, поклав відповідальність за неподовження угоди на Кремль.
"Росія не зробила того, що було необхідно, аби врятувати угоду", – заявив він.
Голова правління некомерційної "Асоціації з контролю над озброєнням", що базується у Вашингтоні, Томас Кантрімен звернув увагу на те, що із завершенням терміну дії ядерного договору та СНО-3 світ вперше за 50 років втратить запобіжники від нарощування Сполученими Штатами та Росією ядерного потенціалу.
"Без Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а також без угоди "Новий START", яка скоро добігає кінця, для двох найбільших ядерних арсеналів у світі вперше за півстоліття не буде обмежень, які б мали обов’язковий характер, а їх виконання можливо було б перевірити", – цитують Кантрімена в пресслужбі Асоціації.
К примеру, холодильники, телевизоры, микроволновки, автомобили, мелкая электротехника мировых брэндов собирается в РФ. Все легальные телевизоры Самсунг, LG, продающиеся в Украине, сделаны именно в РФ
У Ирана полно нефти, но санкции Запада ввели эту страну в нищету. В КНДР народ траву жрет в буквальном смысле слова. Какие есть ресурсы у Украины, чтобы противостоять санкциям Запада? Заробитчане? Так если засРашке Свифт не отключили из-за бабла - нам, в случае попыток пересмотреть свое участие в ДНЯО - выключат аж бегом.
Причем что даже разработка, успешное испытание и постановка в серию боеприпасов ЯО не уберут санкции - это ответ "экспертам", которые твердят "да, возможны санкции, но этот период нужно перетерпеть, а как разработаем - так Запад смирится". Нет, санкции будут до самой "денуклеаризации".
Больше всего Запад ссыт появление новых ядерных государств. И если Европа еще наперекор США может вести торговлю с Ираном, то появление нового ядерного государства у границ ЕС - для них недопустимо. Кстати, это одна из причин, почему рашку не давят так, как СССР - боятся ее распада и, как следствие, утечку ядерных технологий, а то и готовых изделий. Этого же, кстати, боялась и администрация Буша-старшего. Но тогда повезло, удалось частью попилить наступательный потенциал совка (погуглите про Дальнюю авиацию Украины), частью собрать его ядерную часть в "одной корзине". Но не факт, что это везение повторится
Однако есть большая разница. Можно быть саттелитом Запада, как когда-то ФРГ, Япония, Южная Корея и прочие страны. А можно быть саттелитом Совка и его наследников, как КНДР, ГДР и прочие. Разница, на мой взгляд, очевидна
Основное препятствие для полноценной помощи Запада - коррупция чудовищных размеров. Отсюда и требования создавать столько органов для борьбы с ней - от прокуратуры до суда. К сожалению, за 5 лет Пороха сильных подвижек в этой области не произошло. Порохоботы, конечно, сыпят цифрами про тысячи дел, но 99% этих дел уровня "преподаватель взял за экзамен, врач взял за больничный". Естественно, и с такой коррупцией нужно бороться, однако ни врач, ни преподаватель не смогут разворовать средства, выданные на рост экономики, условно говоря. Отсюда, к примеру, и рекомендации Запада изменить законодательство об Антикорсуде, чтобы он занимался только топ-коррупционерами
Это, опять таки, делалось в 90-е. В 2000-х перенос производства уже происходил для завоевания региональных рынков и обхода пошлин. Пример - автопром рашки, где в 2000-х создали десятки производств мировых брендов авто, чтобы продавать их там же и на рынках СНГ. Они даже свой АвтоВаз продали французам и японцам. Теоретически, это можно было бы делать и у нас, но для этого нужно поднять благосостояние населения и наглухо перекрыть путь евробляхам.
Плюс, любое производство должно включать в себестоимость своей продукции стоимость "откатов" и взяток. А с этим у нас огромная проблема, как ни крути.
2. Нет людей. Все, кто что-то может уезжают.
3. Нет ресурсов.
4. Давление запада. Мы остаемся вообще один на один с мордором.
5. ЯО особенно тактическое нам ниче не даст. Рашка сама будет провоцировать его применение, чтоб раздуть у себя милитаристский угар и в ответ запустить в 100 раз больше. Запад в этом варианте не пойдёт дальше озабоченности.
А не покупать его в рашке.
Одно дело - иметь ЯО, которое может быть направлено прицельно против врага. И совсем другое - грозить всему миру, что "у нас 14 ядерных реакторов". Скажите, вы можете так взорвать ядерный реактор, чтобы пострадала только кацапская территория?
Одно дело - пугать врагов. И совсем другое - пугать всех подряд. Совок пытался напугать как Запад, так и своих "союзников" по ОВД. А я, например, сомневаюсь, что США боятся в Японии, Великобритании или Израиле
В случае восстановления ЯО в Украине - союзников у нас не будет.
И не только оппозиция. На федеральных каналах уже в полный рост делают заявления, типа, "давайте мириться и дружить, мыжеадиннарод". Таки, подгорает.