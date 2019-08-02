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Все про:допит (497) Могильов (57) ДБР (406)

 Ексглава МВС часів Януковича Могильов дасть свідчення ДБР у справі щодо анексії Криму

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова у справі про анексію Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав сам Могильов.

"Інформую. У понеділок запросили в ДБР дати свідчення у моїй заяві у справі анексії Криму. Відкрито кримінальне провадження. Багато разів повторював, що злочин - це не тільки дія, але і бездіяльність. І в цьому випадку йдеться про бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР допитало Кличка як свідка у справі про оренду земельної ділянки, - спікер Держбюро Іванова

Нагадаємо, в січні 2018 року в Оболонському районному суді Києва відбулося 30-те засідання по суті у справі про держраду і пособництво у веденні війни експрезидента Віктора Януковича. Як свідки були допитані спікер ВР Андрій Парубій, ексголова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов і радник постійного представництва України в ООН Дмитро Кушнерук.

Ексголова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов дав свідчення в суді у справі про держраду Віктора Януковича.

Ексглава МВС часів Януковича Могильов дасть свідчення ДБР у справі щодо анексії Криму 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140885
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенко такого не було))
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ну а у барыги глазки явнуховича...
да и министром пеця тоже при явнуховиче был...
все они барыги одного поля ягодки - явнуховического
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порошенко - экс министр явнуховича...
несёт ответственность как и витя шапкокрад...
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Теж чувак з підкоченими очима як і Разумков.
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У всех чиновников,вызванных в следственные органы резко проявляется Базедова болезнь.)
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ну а у барыги глазки явнуховича...
да и министром пеця тоже при явнуховиче был...
все они барыги одного поля ягодки - явнуховического
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Я тебе зрозумів. Або кловун, або всє оні такіє.
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кловун это ты а твой кловуновод - цепетя?
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Якщо стверджуєш що він мій клоуновод, то повинен надати докази цьому, інакше вважатиму тебе тріплом. На все-провсе тобі 30 хвилин. Не буде доказів - всюди писатиму Біч тріпло.
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здається ти на Панаму збирався с пецею...
тебе ніхто за язика не тягнув...
сам написав - сам і відповідай..
чи вже в повітрі переобувся?
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я однажды обратил внимание: если его фото перевернуть вверх ногами, разницы в лице не сыскать. Т.е. лицо никак не изменяется, что анфас, шо перевернутое. Одна и та же жопа...

Бывший харьковский губер, однако... Туп-пля-пооооййййй... но мздоимец и казнокрад. Сие - не новость даже для выпускника детского сада "гепино яичко"...
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порошенко - экс министр явнуховича...
несёт ответственность как и витя шапкокрад...
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та не, не несет. Тогда и бОгдана надо было бы осудить, порицать, ******* и высушить... Да и вовка зеленский - тот еще хлыщ...
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все свинарчуки должны закончить на бойне...
у свыней такая карма жизни...
на бойню...
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на бойню - так на бойню. Думаешь, они - герои моего эпоса?
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А Богдана в образ и на иконостас😂😂😂
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Боже) какое же ты безмозглое) это пздц😂😂😂 и таких в этой тране дебилов большинство... умным людям надо бежать с этой психлечебницы неоглядываясь...
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Это такая фишка . На порохофобских ботофермах считают что если методически и бесконечно повторять что Порох - экс министр явнуховича , то у народа это будет вызывать на него аллергию . Oтчасти на лошьё , этот метод действует . ДБР викликало на допит ексглаву МВС часів Януковича Могильова - Цензор.НЕТ 3609 .
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Про БОТферми Бихус провів розслідування. Шукав порохоботів і таки знайшов! От тільки боти виявились ЗЄлєними преЗЄлєними. Пічалька да?
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порохофобских ботофермах (С) не порохоФИЛЬСКИХ (sic!)
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Чого Могільов не сидить? Прочитайте що він робив у свій час🤔
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Действительно, а почему?
Почему его до этого даже не допрашивали, а?
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Он при Азирове был при власти,как и Богдан.
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типовий представник так званої гівоеліти, моральний урод, злодюга, покидьок, продажна ******.
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Вчера одного взяточника задержали, с 1,5 ляма. Так он тоже левую руку в кармане штанов держал. При наличии пиджака. Вряд ли там ствол, да? Можэ это показатель??? Ну, если чувак в пиджаке и левую руку в кармане держит- значит- 100% взяточник-коррупционер???
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Хай розповість ця мусорська **** як його мусорки зрадили Україну і здали Крим і Донбас. Ексглава МВС часів Януковича Могильов дасть свідчення ДБР у справі щодо анексії Криму - Цензор.НЕТ 1337
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Скоро будут петькиных пабратимов к ногтю!
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Зебилы - Могилёв был единственный порядочный человек на должности министра, поэтому и не задержался на ней.
Он привез из Крыма свою команду, им дали квартиры в Вишнёвом, так эти люди общались на литературном украинском языке не только на работе, но и в быту, участвовали в самодеятельности, пели в хорах МВД и дсо.
Он единственный, кто в 2014 году бил в набат о захвате Крыма Россией, а на его призыв из Киева прилетел только Порошенко.
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Пысы
Хреново то, что показания он будет давать в гбр, а он может много рассказать о роли Портнова в этих процессах.
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Зеприматы, вы бы уже прямо суркова позвали свидетелем ка рафик ниучем не уинават
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я так понимаю что свиновальца будут раздевать по полной. За мыролюбство и за сдачу крыма русне в составе шайки пластера шланга кулявлоба, витальки педальки тягнибыка и наливайнера.
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