 Ексглава МВС часів Януковича Могильов дасть свідчення ДБР у справі щодо анексії Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав сам Могильов.
"Інформую. У понеділок запросили в ДБР дати свідчення у моїй заяві у справі анексії Криму. Відкрито кримінальне провадження. Багато разів повторював, що злочин - це не тільки дія, але і бездіяльність. І в цьому випадку йдеться про бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в січні 2018 року в Оболонському районному суді Києва відбулося 30-те засідання по суті у справі про держраду і пособництво у веденні війни експрезидента Віктора Януковича. Як свідки були допитані спікер ВР Андрій Парубій, ексголова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов і радник постійного представництва України в ООН Дмитро Кушнерук.
Ексголова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов дав свідчення в суді у справі про держраду Віктора Януковича.
да и министром пеця тоже при явнуховиче был...
все они барыги одного поля ягодки - явнуховического
тебе ніхто за язика не тягнув...
сам написав - сам і відповідай..
чи вже в повітрі переобувся?
ти всрався?
Бывший харьковский губер, однако... Туп-пля-пооооййййй... но мздоимец и казнокрад. Сие - не новость даже для выпускника детского сада "гепино яичко"...
несёт ответственность как и витя шапкокрад...
у свыней такая карма жизни...
на бойню...
Почему его до этого даже не допрашивали, а?
Он привез из Крыма свою команду, им дали квартиры в Вишнёвом, так эти люди общались на литературном украинском языке не только на работе, но и в быту, участвовали в самодеятельности, пели в хорах МВД и дсо.
Он единственный, кто в 2014 году бил в набат о захвате Крыма Россией, а на его призыв из Киева прилетел только Порошенко.
Хреново то, что показания он будет давать в гбр, а он может много рассказать о роли Портнова в этих процессах.