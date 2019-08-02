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 Політика України
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Все про:Міноборони (2696) військовослужбовці (2470)

 Від початку 2019 року на житло для військовослужбовців витратили понад 360 млн, - Міноборони

Станом на зараз на будівництво житла для військовослужбовців було використано 364,5 млн грн. Всього ж в держбюджеті передбачено 833,4 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов.

"З початку року Міноборони використало на будівництво житла військовослужбовцям 364 млн 500 тис. грн, серед іншого з цих коштів 62 млн 500 тис. виплачено як компенсацію замість неотриманого житла. В цілому державним бюджетом на ці цілі передбачено на 2019 рік 833 млн 400 тис. грн", - повідомив Салахов.

Він також зазначив, що фінансування будівництва здійснюється в плановому порядку і відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків держбюджету для Міністерства оборони.

Також читайте: Міноборони ще не визначило, кому і скільки премій виплатити до Дня Незалежності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140884
 
 
 Топ коментарі
 
И кобелю и ветренко столько же с начала года. Страна узаконенной корупции. Но стадо
только мычыт,ему жрать хочется,других проблесков в мозгу нет. ( в социальном развитии)
Мы не способны договорится и убрать этих упырей,но жрать хотим как они. Это и есть справедливость бытия.
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Це все дякуючи новій владі та особисто Зе. Ой! Його ще не було🧐
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В отличие от куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:

Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових 28.07.19

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

Від початку 2019 року на житло для військовослужбовців витратили понад 360 млн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3586
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Це все дякуючи новій владі та особисто Зе. Ой! Його ще не було🧐
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В отличие от куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:

Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових 28.07.19

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

Від початку 2019 року на житло для військовослужбовців витратили понад 360 млн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3586
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Як гадаєш, Мародьору дадуть 10 чи 15 років буцегарні?
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День независимости при "шоколадном мародере":

Від початку 2019 року на житло для військовослужбовців витратили понад 360 млн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 892
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День независимости по плану куклы папы Бени:

Від початку 2019 року на житло для військовослужбовців витратили понад 360 млн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9072
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Ви помітили, що будь-які починання українського уряду ведуть до збідніння українського народу, хоча мало б бути навпаки? Може це тому, що уряд антиукраїнський?
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А они что работают на народ? Собственные схемы, обогащение..."а после меня хоть трава не расти". За 3 года НИ ОДНОГО отчёта о своей деятельности.
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Правильно. Только откаты убрать надо. Военные должны быть обеспеченны, иначе не будут нас защищать
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Странное заглавие...ПОТРАТИЛИ? Освоили, построили на сумму......Как показало время,Единственный союзник Украинких граждан это Армия . И маловато как то...Вот Порошенко в бюджете себе на фонд не понятный один миллиард, жене Марине на фонд 700 миллионов.....
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Тревожно сейчас только за будущее армии:

У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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И кобелю и ветренко столько же с начала года. Страна узаконенной корупции. Но стадо
только мычыт,ему жрать хочется,других проблесков в мозгу нет. ( в социальном развитии)
Мы не способны договорится и убрать этих упырей,но жрать хотим как они. Это и есть справедливость бытия.
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Это только Кобелеву за прошлый год....Один миллион в день.
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Витренко за год на 20 млн меньше. Сначала кобель потом другие подтягиваются потихоньку чтоб быдло не переполошилось
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Офицеры и контрактники с семьями должны жить в служебном жилье.Офицерам и контрактникам по выслуге должно выдаваться деньги на покупку жилья в Украине,чтобы освободить служебное.
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Слово "потратили" в данном случае режет слух.
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А скільки військових потребують того житла? Ті мільйони - капля в морі! Сума має бути в рази більшою, якщо не на порядки...
А за відмову від ядерної зброї та дальньої авіації це питання повинно було закритим ще років 20 тому...
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От проклятые мародеры! Ничего молодая команда реформаторов в следующем году все поправит. Развели, понимаешь, избыточное имущество!
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