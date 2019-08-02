 Від початку 2019 року на житло для військовослужбовців витратили понад 360 млн, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов.
"З початку року Міноборони використало на будівництво житла військовослужбовцям 364 млн 500 тис. грн, серед іншого з цих коштів 62 млн 500 тис. виплачено як компенсацію замість неотриманого житла. В цілому державним бюджетом на ці цілі передбачено на 2019 рік 833 млн 400 тис. грн", - повідомив Салахов.
Він також зазначив, що фінансування будівництва здійснюється в плановому порядку і відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків держбюджету для Міністерства оборони.
Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових 28.07.19
Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.
Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.
Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.
У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages
38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.
Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.
Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
только мычыт,ему жрать хочется,других проблесков в мозгу нет. ( в социальном развитии)
Мы не способны договорится и убрать этих упырей,но жрать хотим как они. Это и есть справедливость бытия.
А за відмову від ядерної зброї та дальньої авіації це питання повинно було закритим ще років 20 тому...