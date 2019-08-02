 Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це пише Politico.
Перший пакет санкцій у межах закону про контроль над хімічною і біологічною зброєю від 1991 року Трамп підписав минулого року. Той самий закон передбачає, що президент має запровадити другий етап обмежень у випадку, якщо держава (в цьому випадку Росія) не підтвердила, що більше не використовує хімічної зброї, порушуючи міжнародне право.
Видання пише, що Трамп не хотів загострювати відносини з російським президентом Володимиром Путіним, а тому гальмував спроби запровадження другого раунду санкцій.
За даними Politico, після того як члени Палати представників – демократ Еліот Ленс Енгеля і республіканець Майкл Маккол – оприлюднили заяву із закликом запровадити другий пакет санкцій проти Росії, Трамп був змушений підписати указ.
Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.
Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.
5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.
У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.
Ведь все остальное уже запретили.....
конечно предлагал, американцам дышать тоже хочется
Після чого там все буде закриватись, ламатись, горіти та вибухати ще веселіше.
Пока СМИ пишут о наложении запрета предоставления займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми учреждениями, банками Соединенных Штатов. Самый страшные для России возможный удар - это запрет на покупку российского госдолга.
Причем страшен он не только как прямые, но больше как косвенные, или вторичные, санкции. Вторичные санкции наказывают уже не американских резидентов, а всех по всему миру за кредитование России. Как это работает, можно убедиться на примере Ирана: многие компании под страхом штрафа со стороны США ушли из исламской республики, когда Вашингтон усилил санкции против Тегерана.