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Все про:Велика Британія (1027) Трамп (1894) Скрипаль (455)

 Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в британському Солсбері.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це пише Politico.

Перший пакет санкцій у межах закону про контроль над хімічною і біологічною зброєю від 1991 року Трамп підписав минулого року. Той самий закон передбачає, що президент має запровадити другий етап обмежень у випадку, якщо держава (в цьому випадку Росія) не підтвердила, що більше не використовує хімічної зброї, порушуючи міжнародне право.

Видання пише, що Трамп не хотів загострювати відносини з російським президентом Володимиром Путіним, а тому гальмував спроби запровадження другого раунду санкцій.

Також читайте: У Конгресі США закликали Трампа перейти до другого етапу санкцій проти РФ за отруєння в Солсбері

За даними Politico, після того як члени Палати представників – демократ Еліот Ленс Енгеля і республіканець Майкл Маккол – оприлюднили заяву із закликом запровадити другий пакет санкцій проти Росії, Трамп був змушений підписати указ.

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140880
 
   
 Топ коментарі
 
ШАМПАНСКОГО Жириновскому!
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В ответ на санкции Пыня запретит мокшанам пить воду из луж?))))
Ведь все остальное уже запретили.....
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Вода камінь точить. Союз нерушимий теж санкцій не боявся....
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Санкции санкциями, а вот Трамп звонил Путину и предлагал помощь в тушении сибирских пожаров....ВО КАК!
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Отчего не позвонить - копоть от миллионов гектаров горящей Рашки позволит спрогнозировать, как Рашка будет гореть после атомных взрывов. Для этого надо, чтобы пожарные самолёты США с камерами и датчиками просто полетали над Рашкой.
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неужели и у нас на Украине от их тайги запах гари? или одному мне чудится?
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Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6858

конечно предлагал, американцам дышать тоже хочется
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Русскім, які мріють про вибух Йелоустоуну, слухати таке, від «главного» американця, дико і незрозуміло...
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А что за санкции хоть? Запретить экспорт шариков и дудок из соссии?
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ну наконец-то ПЕРЕМОГА ! Теперь рашка уж точно развалится !
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А это пенсионеры очевидно хер без соли откушать приехали, а не акционеры газпрома, правда ведь? Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5348
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и что показывает фотка? что есть машины в рф? и?
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Это чем-то отличается от пробки в Северной Африке, снигериец? )))))
Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6522
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Цікаво було б все таки дізнатись,що ці санкції з себе представляють?
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Щось, як завжди, дуже корисне для Рашки.
Після чого там все буде закриватись, ламатись, горіти та вибухати ще веселіше.
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Никаких подробностей пока нет. Остается только ждать. Именно поэтому реакция рубля и РТС сегодня утром более чем скромная. Но если вспомнить, чем американский Минфин грозил Москве, то понимаешь, что последствия могут быть самыми негативными: пять российских госбанков грозились «отлучить» от доллара, говорилось и о других жестких ограничениях. Если Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку и другим запретят операции с американской валютой, бизнес этих кредитных учреждений ждет радикальная перестройка. Они наверняка не смогут принимать вклады в долларах, а прежние обязательства, как говорил Костин в сентябре прошлого года, будут погашаться в рублях. Все корреспондентские отношения с американскими банками прекратятся.
Пока СМИ пишут о наложении запрета предоставления займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми учреждениями, банками Соединенных Штатов. Самый страшные для России возможный удар - это запрет на покупку российского госдолга.
Причем страшен он не только как прямые, но больше как косвенные, или вторичные, санкции. Вторичные санкции наказывают уже не американских резидентов, а всех по всему миру за кредитование России. Как это работает, можно убедиться на примере Ирана: многие компании под страхом штрафа со стороны США ушли из исламской республики, когда Вашингтон усилил санкции против Тегерана.
Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7987
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