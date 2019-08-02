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Все про:поранення (1485) військовослужбовці (2470) волонтери (500) Танцюра Андрій (11)

 Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра

Двом добровольцям необхідна допомога в лікуванні очей після важких поранень у зоні ООС.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав волонтер Андрій Танцюра, інформує Цензор.НЕТ.

Добровольцям Вані і Владу всього лише по 22 роки, їм залишалося 2 дні до виходу із зони ООС.

"Ваня – міновибухова травма. Поранено біля шахти "Бутівка" - в окоп прилетіла граната ВОГ-17. Тіло посікло осколками, але найбільше постраждали очі. Операції- в Дніпрі, операція в Одесі. Вердикт лікарів невтішний: 99% -сліпота і тільки 1% на диво. Лікування триває, щоб не видаляти очі. Влад - морський піхотинець, дістав осколкове проникне поранення очей. Праве око - повна сліпота, залишилося зрячим тільки ліве. Чотири операції в Дніпрі, одна у нас, в Одесі ...

Правому оку потрібні реконструктивні операції і лікування, щоб врятувати очі, як орган. Лівому належить лікування і профілактика симпатичного запалення, щоб, не дай Бог, не втратити і його!", - пише волонтер.

Також дивіться: В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Найближчим часом потрібно придбати для відділення офтальмології спеціальне силіконове мастило і комбінований процедурний комплект з освітлювачем широкого сектору огляду загальною вартістю близько 18 000 грн.

Танцюра зазначає, що в палаті шалено жарко і задушливо. Якщо вийде, дуже потрібно встановити кондиціонер у палату для хлопців і ще в кілька інших палат. Один кондиціонер найпростіший з установкою-це приблизно 8500 грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти з ремонтом двох санітарних УАЗів і придбанням кабелю для розвідників. ФОТО

Також волонтерської кімнаті потрібні футболки, спортивні штани, взуття, шорти (можна вживані, але чисте і в хорошому стані), одноразові пелюшки, дексалгін в ампулах, великі вологі серветки, молочні продукти, чай, цукор, кава, печиво, пральний порошок (автомат).

"Якщо у Вас є бажання допомогти з придбанням ліків та витратних матеріалів і передачі їх в госпіталь, пишіть мені в приват і я всіляко сприятиму Вам у Вашому бажанні!

Якщо є бажання допомогти грошима на придбання ліків, то можна надсилати на картку Приватбанку 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.", - звернувся до українців волонтер.

Для перерахувань з-за кордону: Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

6500

Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140878
 
 
 Топ коментарі
 
Волонтери зберуть гроші, а чи дасть на це нове міноборони і зелена влада?
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Чому держава не бере на себе обовязок забезпечити на 100% лікування поранених бійців?
На новий офіс Бобііка 300 лямів є, а 18 тис на медпрепарати немає?
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От побачиш, що ремонт нового офісу буде коштувати дорожче 300 лямів.
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Волонтери зберуть гроші, а чи дасть на це нове міноборони і зелена влада?
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У Зэлэної Влади влади нема. Влада є в уряді Гройсмана.
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Нема влади і тому вона без влади погрожує українцям? Опєрдєліся спочатку про суть своєї тоталітарної влади.
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попроси у пэти, он же знатный волонтер, ПВО Киева за свой счет соорудил, да и фонд у него имеется на пару с марынкой аж 1.7 лярда
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А що, у Вовочки за душею ні шиша? Чи він не презЕ і турбота про громадян не для нього? Це повинні робити "папередніки", а у нової влади свої турботи? Переїзд в нову ОПу, "школа зебіла"..? А сам не хочеш допомогти?
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Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 8180 Ali Hasan

Волонтери зберуть гроші, а чи дасть на це нове міноборони і зелена влада?
02.08.2019 08:35
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Чому держава не бере на себе обовязок забезпечити на 100% лікування поранених бійців?
На новий офіс Бобііка 300 лямів є, а 18 тис на медпрепарати немає?
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От побачиш, що ремонт нового офісу буде коштувати дорожче 300 лямів.
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Як не було грошей на лікування бійців, так і немає. Зебенята, шо скажете?
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Не гони, Петро дав на армию 100500 денег. Где они?
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За Петра забувай, зєпупсики при владі і кориті.
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Очиська ЗЄленкою позаливало? Тоді тобі до офтальмолога бо біда може бути, шоколад не такий токсичний. Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 2693
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Їх мордою тикони в факт, вони будуть волать:" И хде ваши доказательства? Вы всё вретИ" Кацапська технологія.
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Рошен построил жилье для военнослужащих.

https://www.obozrevatel.com/society/v-vinnitskoj-oblasti-korporatsiya-roshen-postroila-dom-dlya-********.htm

А твое куйло, для тебя, диванного бойца много построило?
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Волонтер або госпіталь давав запит в МО? Якщо так, то відповідь яка? Чи зразу на сторінку?
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Запит в МО? Тобто, поки вони на фронті- МО все про них знає. Як тільки отримали поранення- одразу звільнили заднім числом і не в курсі?
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Даже если бы МО давали деньги на. лечение добровольцев (в чем я очень сомневаюсь), то в любом случае со всей нашей бюрократией они бы раздуплялись месяцами и не факт, что вообще бы раздуплились. А деньги на лечение нужны "в ближайшее время".
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Интересно - а что делает ЗЕперзидент-главнокомандувач и его команда ЗЕ в смысле помощи?
Или ЗЕперзидент-главнокомандувач никакой не главнокомандувач а просто ЗЕуклонист - ну типа в армию не пошел ибо был болен на голову, но юристом стал .
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Гавнакамандувач невкугсє... Йому ще Богдан у вушко не нашептав.
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Якийсь невідомий, що назвав себе волонтером, написав в Інтернеті, що в якісь волонтерській кімнаті нібито немає печива і прального порошку, а в госпіталі він хоче поставити кондиціонери в кілька палат - і мародерівці одразу підскочили до стелі. Це не видається вам дурнуватим?
Чи Цензору важко було витратити 10 хвилин на телефонний дзвінок керівнику госпіталя і запитати у нього? Наприклад, чи проводка в госпіталі витримає підключення обладнання потужністю кілька десятків кіловат, чи потрібен капітальний ремонт енергообладнання з заміною проводки, встановленням електрошафи тощо? Якого типу "освєтітєль широкого спєктра обзора" з якимсь силіконовим маслом він збирається купувати і чому на це у госпіталя немає 700 доларів?
Ну і так далі.
Порохло 100 раз запевняло, що армія і медицина оснащені всім, чим потрібно. То запитайте порошковську Супрун, де порошок. З усім виводком.
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В трускавець клоунів возити гроші є, на поранених і парад грошей нема.
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Та ти шо?! А ти коли з КРУ перевірку на цю тему бачив? Чи тобі таке на Г+Г наспівали?
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Ты совсем дурак? Какая КРУ? Они не госчиновники (пока)
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Хотів паумнічать, а вийшло як завжди, так? Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4935 В тому то й річ, що державні кошти витратили на чортзнає що! Саме цим КРУ і займається.
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Чмочнік зєлєбоба про казочки згадав? А що, прєзєлєнт тобі вже казочки перестав розповідати? Від тебе вже ні чого не треба і тобі ніц не винні? Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 5918
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Мародерівцю, люди підтримують Президента Зеленського, поки він робить те, що декларував - а він робить саме це, - тому ти хоч на гівно зійди, а караван іде. ))))
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Про що ти мелеш додік? Це ж ти тут на гівно зійшов і всіх слиною забризкав, що то не за держрахунок. От ти й доведи, ще не за державний кошт! Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 9698
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Обісрався тут тільки ти. Своїм висером про "Не за государственный счет". Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 458
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Гроші, які мали йти на парад, підуть військовослужбовцям. Але ти про це не чув, як і про те, що порошок зі всім виводком знову за десятки мільйонів гріє пузо за кордоном.
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Це тобі таку шнягу на Г+Г сказали? А ти знаєш, що Дербюджет є рівним закону. Його приймають як закон в декількох читаннях і утверджують як закон кожну статтю доходів і видатків. І ні одна лядь не має права змінювати ні на одну букву той закон! Як що виділина стаття "на проведення параду ЗСУ 23 го серпня" то щоб там тобі прєзєлєнт не казав виплатити ті гроші кому б то не було неможливо! Гроші можна не витратити, але перекинути їх на інші статті витрат не можливо! Де вас таких ідіотів понабирали? Ти що в Трускавці залік не здав? Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 9895
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Як для одного з маролерівців, хто не вважає себе ідіотом, тобі ж не буде складно дати посилання на статтю бюджету, де йшлося б про виділенні бабла на парад, правда?
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Та ви вже змародерили 300млн на страшно необхідний переїзд ОП в музей члєніна і 300млн на параді ЗСУ.
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Розумію, з першого разу до свинтелектуальної иліти не доходить.
Проба 2:
дай посилання на законодавство про держбюджет 2019, де вказано про виділення коштів на парад.
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Как в Трускавце корпоратив проводить у Зе деньги есть.....

Я переведу, но вопрос к Зебобикам - єпоха бедности прошла???
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В України є тільки два союзники,це добровольці і волонтери.Фактично всі мільярдери в Україні не є українцями ні ментально ні національно.
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Может кобелю в ноги поклонимся он свой однодневный зароботок переведет героям. Их убивает узаконеная корупуция. Потом нас. Потом детей. Суспильный договор о том чтоб снять псоа нафтогаза а деньги раненым. Слабо?Легче раненых пожалеть. Несчастна та страна которой требуются герои, но будет проклята страна которая о них не заботится.
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Зєлєнл допоможе зєлєнню? Тримай карман ширше, щоб допомога не вивалювалася...
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По этому поводу попадался интересный вопрос - а почему они были без тактических очков?
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А може то осколки тих "тактічєскіх" і виколупують?
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Згоден що не тема. Так само невідомо чи були ті окуляри в них взагалі.
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Порох*йло 100500 раз тринділо, що воїни забезпечені ВСІМ необхідним, а дурні мародерівці його палять...
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А що про це кажуть узєлєнбскага? Воно щось зробило? Аааа, шаурма, труселя...
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Що кажуть у Президента України Зеленського протягом двох місяців після його вступу на посаду?
Почали слідство за фактом постачання приватними фірмами при мародерівцях неякісного військового обладнання. Мало? Є ще, проте часу шкода на таке обслинене гівном, як ти.
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Ты, дыбилятко, сперва выучи что обозначают слова, которые ты используешь. А ПОТОМ неси тут херню.
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Так вот об этом и нужно вопрос поднимать!
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+100
На цей час 1570 подивились цю статтю.
На допомогу потрібно лише 26 000
26 000/1570=16,87 це саме стільки треба, щоб топомогти хлопцям.
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А что говорят по этому поводу те за чьи интересы эти парни воевали на Донбассе?
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