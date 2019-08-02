 Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав волонтер Андрій Танцюра, інформує Цензор.НЕТ.

Добровольцям Вані і Владу всього лише по 22 роки, їм залишалося 2 дні до виходу із зони ООС.

"Ваня – міновибухова травма. Поранено біля шахти "Бутівка" - в окоп прилетіла граната ВОГ-17. Тіло посікло осколками, але найбільше постраждали очі. Операції- в Дніпрі, операція в Одесі. Вердикт лікарів невтішний: 99% -сліпота і тільки 1% на диво. Лікування триває, щоб не видаляти очі. Влад - морський піхотинець, дістав осколкове проникне поранення очей. Праве око - повна сліпота, залишилося зрячим тільки ліве. Чотири операції в Дніпрі, одна у нас, в Одесі ...

Правому оку потрібні реконструктивні операції і лікування, щоб врятувати очі, як орган. Лівому належить лікування і профілактика симпатичного запалення, щоб, не дай Бог, не втратити і його!", - пише волонтер.

Також дивіться: В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Найближчим часом потрібно придбати для відділення офтальмології спеціальне силіконове мастило і комбінований процедурний комплект з освітлювачем широкого сектору огляду загальною вартістю близько 18 000 грн.

Танцюра зазначає, що в палаті шалено жарко і задушливо. Якщо вийде, дуже потрібно встановити кондиціонер у палату для хлопців і ще в кілька інших палат. Один кондиціонер найпростіший з установкою-це приблизно 8500 грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти з ремонтом двох санітарних УАЗів і придбанням кабелю для розвідників. ФОТО

Також волонтерської кімнаті потрібні футболки, спортивні штани, взуття, шорти (можна вживані, але чисте і в хорошому стані), одноразові пелюшки, дексалгін в ампулах, великі вологі серветки, молочні продукти, чай, цукор, кава, печиво, пральний порошок (автомат).

"Якщо у Вас є бажання допомогти з придбанням ліків та витратних матеріалів і передачі їх в госпіталь, пишіть мені в приват і я всіляко сприятиму Вам у Вашому бажанні!

Якщо є бажання допомогти грошима на придбання ліків, то можна надсилати на картку Приватбанку 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.", - звернувся до українців волонтер.

Для перерахувань з-за кордону: Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

6500