EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  603  29
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2208) обстріл (5379) операція Об'єднаних сил (1429)

 ОБСЄ зафіксувала майже 70 вибухів на Донбасі

Протягом попередньої доби Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 43 вибухи в Донецькій області та 24 - в Луганській.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 31 липня.

"У Донецькій області місія констатувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, тим часом зафіксувавши більше вибухів (43), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (8 вибухів)", - йдеться в звіті.

Понад половину порушень режиму припинення вогню, в тому числі 34 вибухи, зафіксовано в районах на північний захід і південний захід від Ясинуватої (непідконтрольна уряду, 16 км на північний схід від Донецька), а також в районах на південний схід і північний схід від н. п. Кам'янка (підконтрольна уряду, 20 км на північ від Донецька).

Читайте також: Поранено одного українського воїна, найманці РФ п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ООС

"У Луганській області СММ констатувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню (були зафіксовані лише вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (24 вибухи проти 26)", - йдеться в звіті.

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний захід від н. п. Раївка (непідконтрольна уряду, 16 км на північний захід від Луганська).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140876
 
 
 Топ коментарі
 
"Нада просто прекратить стрелять" (Гавнокомандующій і припіздєнт Вовка Сцикун )

- А ще Бісмарк попереджав, що жодна домовленість з рашкою не вартує паперу, на якому вона написана. Та звідки про це можуть знати зєбіли та автор і виконавець гри фуєм на роялі Вовка Шмаркля (Сцикун)
 показати весь коментар
 
Цете саме перемир'я про яке говорить нова влада😏
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
То вони салютують що нарешті дочекались дозволу ґаваріть парускі.
 показати весь коментар
 
Цете саме перемир'я про яке говорить нова влада😏
 показати весь коментар
 
 
Читав, рядовий. Це все Україна. Заперечуєш, сепар?
 показати весь коментар
 
 
шото эта новость не стыкуется с новостью ниже
 показати весь коментар
 
 
новостью ниже занимаются зебилы. Все мои комментарии потерли. Жду бан...

Wiki: "зебил" = особая украинская общность подъеврейских холуёв, жаждущих мира любой ценой в связи с очевидной мозговой усталостью от войны... Характеризуется запахом мацы, хотя имеют страсть к шаурме... не брезгуют шутками ниже пояса от своего лидера вовки-шута
 показати весь коментар
 
 
Зеля не зробив виводів з діянь Порося,той домовлявся про 100500 перемирій,і жодне не працювало.
 показати весь коментар
 
А ти на це сподівався, хоча усі нормальні бачили суть зеленої влади?
 показати весь коментар
 
 
Алі, а де ти "нормального" бачив? "Кротик" тут працює "професійним серуном"... Був Порошенко - срав на нього п"ять років... Тепер приміряється, задницею, на Зеленського... (Мабуть, що "не виправдовує надій і сподівань...").
 показати весь коментар
 
 
Я же казав, що нормальні бачили суть зеленої влади, а він не бачив. Його історію я знаю і раніше співчував. Тепер я зрозумів, що випадковостей у такій долі не буває. До кожного приходить те, що ти заробив.
 показати весь коментар
 
 
Зєбіл. Ти чого тут сидиш? Он там вже свіжого лайна привезли для тебе з "офісу" припіздєнта . Смачного!
 показати весь коментар
 
 
ОБСЄ розхитує човен. То одиночні постріли
 показати весь коментар
 
 
ОБСЄ була і буде притулком для російських шпигунів.
 показати весь коментар
 
 
"Нада просто прекратить стрелять" (Гавнокомандующій і припіздєнт Вовка Сцикун )

- А ще Бісмарк попереджав, що жодна домовленість з рашкою не вартує паперу, на якому вона написана. Та звідки про це можуть знати зєбіли та автор і виконавець гри фуєм на роялі Вовка Шмаркля (Сцикун)
 показати весь коментар
 
 
А яка природа вибухів? Це ж, може буть, і не обстріл, а просто детонація ***********, що не спрацювали після пострілу, від степової пожежі... Сапери наші, кажуть, що до третини снарядів і мін, випущених "з того боку", не вибухають... (Росія проводить утилізацію *********** "прострочених", на "донбаситах"). А, може, "розтяжки", бахкають, від тих же, пожеж... Літо ж, трава висохла... Від сірника чи недопалка, загоряється...
 показати весь коментар
 
 
Зеленський, мбуть, "новітній "есер"... Та ще й "троцькіст"... Це ж Троцький кинув лозунг - "Цель - ничто... Движение - всё!...".
От він і "двигається"...
 показати весь коментар
 
 
Є приклад для нього: полуфашіст-полуесер, Герой Радянського Союзу Гамаль Абдель-на всіх- Насер. ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору