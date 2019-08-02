 Поранено одного українського воїна, найманці РФ п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

"1 серпня підрозділи ОС дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. Зате ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї ... За минулу добу унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя з великокаліберного кулемета, поруч з Красногорівкою - з великокаліберного кулемета, околицю Водяного - з станкового протитанкового гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських захисників двічі - неподалік Попасної - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, а також у районі н.п. Кримське - з великокаліберного кулемета.

"З початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.