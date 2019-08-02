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 Політика України, Події
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Все про:Донбас (12645) найманці РФ (846) операція Об'єднаних сил (1429)

 Поранено одного українського воїна, найманці РФ п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

"1 серпня підрозділи ОС дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. Зате ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї ... За минулу добу унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя з великокаліберного кулемета, поруч з Красногорівкою - з великокаліберного кулемета, околицю Водяного - з станкового протитанкового гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських захисників двічі - неподалік Попасної - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, а також у районі н.п. Кримське - з великокаліберного кулемета.

"З початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140874
 
 
 Топ коментарі
 
Что происходит? За что удалили комментарий? Дублирую: Вчера со слов нашего бывшего сотрудника, который сейчас служит, возле Станицы - двое наших подорвались и погибли. Так что никак не "Ранен один Украинский воин"... Делаю скрин, в случае чего выложу его в сеть как "Цензор" начал бороться за "правду"
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???
Я коментую новину.
Вже кілька днів наші у відповідь вогонь не відкривають.
Так подає пре-центр ООС. В чому проблема, адміни ?
"Мир" від зе. Констатація факту.
Копіюю. Щоб поставити, як знову зітрете.

++++++
++++++
Тема називається - Ранен один украинский воин, наемники РФ пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ООС
"Мир" від зе  - пишіть на інших темах, знайдіть інший інформ. простір. Дякую. 
Тут такі ваші коментарі перетворюються на діалоги не по темі.
Прошу з повагою ставитися до поранених українських воїнів хоча б тут.
Адміністратор форуму.

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Украинскому воину полного выздоровления. Кстати ещё раз убеждаюсь, что перемирия выгодны только террористам, а война "украинским" олигархам и именно поэтому кучма каждый раз даёт передышку сепаратистам зализать раны, пополнить бк и ещё глубже окопаться. Кто-то хочет оспорить? Аргументируйте.
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надо признать, вертолеты на моей хатой реже стали пролетать на аэродром ХТЗ. Еще месяц назад каждый день по 2 раза, а уже 2 дня, как я дома, пока ни разу
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???
Я коментую новину.
Вже кілька днів наші у відповідь вогонь не відкривають.
Так подає пре-центр ООС. В чому проблема, адміни ?
"Мир" від зе. Констатація факту.
Копіюю. Щоб поставити, як знову зітрете.

++++++
++++++
Тема називається - Ранен один украинский воин, наемники РФ пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ООС
"Мир" від зе  - пишіть на інших темах, знайдіть інший інформ. простір. Дякую. 
Тут такі ваші коментарі перетворюються на діалоги не по темі.
Прошу з повагою ставитися до поранених українських воїнів хоча б тут.
Адміністратор форуму.

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А я написала неправду ?
На яких інших ?
В чому моя неповага до поранених українських воїнів ?
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І формулювання яке =хоча б тут= ...
А я колись взагалі з неповагою висловалювалася про наших поранених ?
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Что происходит? За что удалили комментарий? Дублирую: Вчера со слов нашего бывшего сотрудника, который сейчас служит, возле Станицы - двое наших подорвались и погибли. Так что никак не "Ранен один Украинский воин"... Делаю скрин, в случае чего выложу его в сеть как "Цензор" начал бороться за "правду"
 показати весь коментар
 
 
Украинскому воину полного выздоровления. Кстати ещё раз убеждаюсь, что перемирия выгодны только террористам, а война "украинским" олигархам и именно поэтому кучма каждый раз даёт передышку сепаратистам зализать раны, пополнить бк и ещё глубже окопаться. Кто-то хочет оспорить? Аргументируйте.
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Останні інформації прес-центру не відповідають реальній ситуації на фронті. Обстріли продовжуються, рашисти далі гатять з заборонених систем. А нашим бійцям під загрозою кримінальної відповідальності забороняють відкривати вогонь у відповідь.
Будьте ви прокляті зєбіли, що привели до влади це нікчемне зелене лайно Вофку Підараса і ворогів України !
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Только тем петикам, что пишут сюда из окопов, "під загрозою кримінальної відповідальності забороняють відкривати вогонь у відповідь." Поранено одного українського воїна, найманці РФ п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2598
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А що наш говнокомандуючий заборонив стріляти у відповідьі хоче заставити наших воїнів стати на коліна, як сам став???. такого придурка навіть уявити не можна.
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Тут удаляют комментарии по теме прикрывая свою цензуру "уважением к воинам".
Какое может быть уважение к воинам во вранье?
Никакого прекращения огня не было с первого дня,что четко видно из отчетов ОБСЕ.
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