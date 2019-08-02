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Все про:Польща (1868) Радбез ООН (343)

 Україна буде одним із пріоритетів під час головування Польщі в Раді Безпеки ООН

Врегулювання в Україні буде одним із пріоритетів Раді Безпеки ООН під час головування там Польщі.

Про це на брифінгу з нагоди початку головування Польщі в Раді Безпеки розповіла постійний представник цієї країни при ООН Йоанна Вронецька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Щодо призначення спеціального представника генсека ООН з питань України - це рішення, яке ухвалює не лише Польща. Таке питання не включене до порядку денного Ради Безпеки, який ви бачите перед собою, тому що це рішення має ухвалювати секретаріат ООН. За згоди, звісно, українського уряду", - пояснила Вронецька.

Вона додала, що спілкуючись із журналістами у Варшаві 29 липня, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович згадував про ідею щодо спецпредставника ООН з питань України - але це було радше спробою глави польського МЗС "шукати креативні шляхи".

"Можливо, міністр теж шукав креативні шляхи і згадав про цю ідею, яка була раніше, але нині я не можу нічого додати, бо нової інформації немає", - пояснила Вронецька.

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Відповідаючи на запитання італійського журналіста, вона підтвердила, що Україна залишається серед пріоритетів головування Польщі у Радбезі ООН протягом серпня. Зокрема, лист постійного представника України при ООН S/2014/136 включено до порядку денного, а це означає, "що ми можемо запропонувати засідання (Ради Безпеки щодо України - ред.) будь-якої миті".

Вронецька нагадала, що з початку року Польща допомогла ініціювати чотири засідання Ради Безпеки, а за півтора року свого непостійного членства у цій структурі загалом ініціювала вісім таких засідань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140873
 
 
 Топ коментарі
 
там машка захерова уже продрала пьяный глаз, вымыла шею под глубокое декольте и готова... Ждите на голубых экранах гневный протест против польской хунты, шляхты, Марыли Родович и "шшщщщччч" в польском
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какое придание рак? они за заробитчан переживают. без них польше кранты. а с зимы все с польши на германию чухнут.
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андрюша в Крим не поїхав чи на його місці інший тролик ?
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Єдине, що цікаво в його коментарі - звинувачення Зе у прихильності до фашизму😁
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Це добре, що Польща буде нам допомагати, але росія має право вето. Тому рішення Радбезу ООН щодо агресії росії прийняти неможливо.
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Сподіваюсь на засіданнях багато чого скажуть про Україну та рашкіну агресію.
Взагалі хтось в голос висповідає расєян за всі злочини.
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Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ по делу Скрипалей
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там машка захерова уже продрала пьяный глаз, вымыла шею под глубокое декольте и готова... Ждите на голубых экранах гневный протест против польской хунты, шляхты, Марыли Родович и "шшщщщччч" в польском
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От Польши можна ожидать поддержку только антироссийской риторики. Очень сомнительно чтобы Польша поддержала героизацию УПА или СС"галичина".
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Ми ще самі в себе з Бандерою та Мельником не розібрались...
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