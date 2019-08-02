EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2513  27
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7237) Курбедінов (74) Халілова (1)

 В окупованому Криму заочно заарештували ведучу кримськотатарського каналу ATR Халілову

Кримське управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти журналістки кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілової за статтею "Участь у збройному формуванні на території іноземної держави".

Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Кримінальну справу порушено за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу - "Участь у збройному формуванні на території іноземної держави". Згідно з матеріалами справи, вона вступила в батальйон Номана Челебіджихана в 2016 році. Дослідча перевірка у справі велася близько року. За версією слідства, вона допомагала батальйону інформаційною підтримкою. Запобіжний захід, заочно, у вигляді утримання під вартою, суд обрав 12 липня", - розповів Курбедінов.

Також читайте: Від початку року в окупованому РФ Криму затримано 57 кримських татар, - Меджліс

За словами адвоката, за клопотанням слідства ФСБ журналістка оголошена в міжнародний розшук.

"Її подали в міжнародний розшук, мовляв, вона переховується від слідства. Поки вона в розшуку, розгляд кримінальної справи призупинять, але матеріал на неї буде лежати. Це справа, як і попередні, подібні до неї, лягає в логіку ФСБ - сфабрикувати побільше справ щоб потім можна було говорити про боротьбу в Криму з тероризмом і екстремізмом. Я знаю, що є кілька таких справ де люди визнали провину, скільки ще таких справ, про які ми не знаємо", - пояснив він.

Як повідомляє ATR, сама Халілова про справу проти неї дізналася з соцмереж.

Гульсум Халілова - ведуча кримськотатарського телеканалу ATR, чотири роки тому виїхала з окупованого Криму на материкову частину України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140870
 
 
 Топ коментарі
 
По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыскИсточник: https://censor.net.ua/n3140870

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Про який міжнародний розшук мова. якщо рішення окупаційного суду не має міжнародної юридичної сили? Може розшукувати Інтерпол. який цього не буде робити. тобто це російська путінська брехня, яка подібна нашим зебілам В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову - Цензор.НЕТ 7210
 показати весь коментар
 
Справжній зебобік - жодного коментаря без флуду.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыскИсточник: https://censor.net.ua/n3140870

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Про який міжнародний розшук мова. якщо рішення окупаційного суду не має міжнародної юридичної сили? Може розшукувати Інтерпол. який цього не буде робити. тобто це російська путінська брехня, яка подібна нашим зебілам В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову - Цензор.НЕТ 7210
 показати весь коментар
 
 
Про який міжнародний розшук мова. якщо рішення окупаційного суду не має міжнародної юридичної сили?
главное, чтоб так же как с неким грибом не получилось
 показати весь коментар
 
 
Гриб був арештований у Бєларусі і не був у розшуку. Для чого таке писати?
 показати весь коментар
 
 
Истинный порохобот - ни комментария без обсирания Зеленского и его избирателей.
 показати весь коментар
 
 
Справжній зебобік - жодного коментаря без флуду.
 показати весь коментар
 
 
Вы истинный зейобик - ни комментария без срача.
 показати весь коментар
 
 
Знайшли саму страшну «терористку». Дебіли, глядь.
 показати весь коментар
 
 
От щодо "терористски" варто говорити, бо її діяльність журналістки не підпадає під це визначення по жодним законам Світу.
 показати весь коментар
 
 
Я так зрозуміла, що дівчинка живе в Україні, але до Криму вона вже не зможе поїхати. Звичайно, що журналістка робила свою справу, але ж кацапам треба на кримських татар всіх собак повісити. Уявляю, як вони мріять взяти всіх киримл та вивезти їх з півострова, як сралін це зробив.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, що справа Халілової є засобом не дозволяти їй повернутися у Крим. У цей час росіяни переселяють різне бидло з усіх куточків свого мордору. Потім апелювати до міжнародних інституцій буде неможливо В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову - Цензор.НЕТ 2084 Крим повернеться в Україну, але майже знищений та з людьми, які психічно хворі. Чи могли українці цьому завадити? Могли, але треба було не обирати Кучму, януковича...
 показати весь коментар
 
 
Так, а почали переселення козломордих з військових та силових структур. Цікаво, там ще залишились кримчани в поліціі чи військові? Чи вони вже всі загоряють в сонячному сибіру?
 показати весь коментар
 
 
Залишилися лише ті, які встигли вийти на пенсію. Інших відправляють подалі від Криму.
 показати весь коментар
 
 
Строкова служба теж подалі від Криму кудись до білих ведмедів ?
 показати весь коментар
 
 
Я чув про Далекій Схід. Вони були дуже розчаровані, бо вважали що росія там їх залишить.
 показати весь коментар
 
 
Так, вони багато чого вважали, от зараз мають військову базу замість курорта.
 показати весь коментар
 
Якщо говорити про місцевих кацапів, то вони досі не розуміють що відбулося. Їх вилікувати неможливо, але для об'єктивності треба говорити про нашу вину у Криму.
 показати весь коментар
 
 
Алі, їм так і натякали... Більш того, вони, так само, самі себе у цьому, запевняли... Ну, наприклад, як цієї весни, деякі адепти "вічнозеленого" - ті теж самі себе запевняли, що, "Якщо приберуть "Пороха", у другому турі, то "завтра" закінчиться війна, "завтра" знизять тарифи, "завтра" буде дешевий газ, "завтра" щезне корупція, "завтра" будуть "захмарні" зарплати і пенсії...". Що таке "самонавіювання", чув?...Я через це пройшов ще під час виборів Мєшкова, в Криму, в 1994-му, бачив реакцію місцевого "бидла", так що "маю прививку"...Тому і не був сильно здивований, коли побачив те ж саме, в цьому році, у нас...
А основну масу "кримчан", що присягнули "українському салу", а не державі Україні, давно "зафурделили" годувать комарів у Сибір та тундру... Товариш, співслужбовець колишній, писав - у особових справах таким помітку ставили, непомітну для всіх, крім "кадровиків", що свідчить про "політичну неблагонадійність", та "схильність до зради"...(сам він на пенсію там пішов, і залишився... Що зараз робить, не знаю, зв"язок втрачений. А наш спільний співслужбовець, уродженець Шполи, майор, "переприсягнув" - квартирку купив незадовго до того... Через півроку "загнали за сині хмари", в Забайкалля... Жінка з дітьми в Сімферополі, по місцю служби житла нема, він живе у бараці... Пробував звільниться уже з російської армії, а йому сказали: "Хер по морде...Отслужишь пять лет, там посмотрим...". Мати вмерла, так чужі люди в могилу поклали - синок "забоявся" їхать на похорон, щоб за зраду Батьківщині, не посадили...
 показати весь коментар
 
 
"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных Уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нём весь мир…" Слова Русского философа И.А. Ильин
 показати весь коментар
 
 
Отлично сказано Только "русские" - это не нация, а народность. Полно тех же бурятов или калмыков, считающих себя "русскими". Манкурты, не помнящие корней, убитые пропагандой и обрусачиваньем.
 показати весь коментар
 
 
Не те, щоб вони так вважали. Їх змусили це робити у свій час.
 показати весь коментар
 
Писал уже: "Русские" - не "нация"... "Русские" - это "образ мышления" и "система мировоззрения"... В Украине много "русскоязычных" и людей с "русскими" фамилиями, которые не могут быть "русскими" именно по данным критериям...
 показати весь коментар
 
 
Какая прекрасная статья УК РФ для всех ватных организмов, приплывших на Донбасс воевать за Лугандонию. Всяким мильчаковым с гиркиными стоило бы напрячься. В будущем пригодится.
 показати весь коментар
 
Ну так в чем проблема? Пусть гэбнявая мордва приедет в Украину и арестует ее. Или сцыкотно вяликим?
 показати весь коментар
 
 
Вот же мрази, у самих по этой же статье нужно судить всех "добровольцев" воюющих на территории Украины. Всех "бурятских таксистов" , чеченских шахтеров" и прочую мразь понаехавшую в оккупированный Крым и Донбасс.
 показати весь коментар
 
У них там в статье интересная ремарка есть - "в интересах РФ". Так вот - если воевал за границей в НВФ, но "в интересах РФ" - то это не наказуемо уголовно.
 показати весь коментар
 
 
Якщо Офшорний Пацюк з кумом,ще не втекли то вони із задоволенням видадуть журналістку москалським вєртухаям,як видали Тимура Тумгоєва на запит ворожої Московії.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору