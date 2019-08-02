 В окупованому Криму заочно заарештували ведучу кримськотатарського каналу ATR Халілову

Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Кримінальну справу порушено за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу - "Участь у збройному формуванні на території іноземної держави". Згідно з матеріалами справи, вона вступила в батальйон Номана Челебіджихана в 2016 році. Дослідча перевірка у справі велася близько року. За версією слідства, вона допомагала батальйону інформаційною підтримкою. Запобіжний захід, заочно, у вигляді утримання під вартою, суд обрав 12 липня", - розповів Курбедінов.
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За словами адвоката, за клопотанням слідства ФСБ журналістка оголошена в міжнародний розшук.
"Її подали в міжнародний розшук, мовляв, вона переховується від слідства. Поки вона в розшуку, розгляд кримінальної справи призупинять, але матеріал на неї буде лежати. Це справа, як і попередні, подібні до неї, лягає в логіку ФСБ - сфабрикувати побільше справ щоб потім можна було говорити про боротьбу в Криму з тероризмом і екстремізмом. Я знаю, що є кілька таких справ де люди визнали провину, скільки ще таких справ, про які ми не знаємо", - пояснив він.
Як повідомляє ATR, сама Халілова про справу проти неї дізналася з соцмереж.
Гульсум Халілова - ведуча кримськотатарського телеканалу ATR, чотири роки тому виїхала з окупованого Криму на материкову частину України.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Про який міжнародний розшук мова. якщо рішення окупаційного суду не має міжнародної юридичної сили? Може розшукувати Інтерпол. який цього не буде робити. тобто це російська путінська брехня, яка подібна нашим зебілам
главное, чтоб так же как с неким грибом не получилось
А основну масу "кримчан", що присягнули "українському салу", а не державі Україні, давно "зафурделили" годувать комарів у Сибір та тундру... Товариш, співслужбовець колишній, писав - у особових справах таким помітку ставили, непомітну для всіх, крім "кадровиків", що свідчить про "політичну неблагонадійність", та "схильність до зради"...(сам він на пенсію там пішов, і залишився... Що зараз робить, не знаю, зв"язок втрачений. А наш спільний співслужбовець, уродженець Шполи, майор, "переприсягнув" - квартирку купив незадовго до того... Через півроку "загнали за сині хмари", в Забайкалля... Жінка з дітьми в Сімферополі, по місцю служби житла нема, він живе у бараці... Пробував звільниться уже з російської армії, а йому сказали: "Хер по морде...Отслужишь пять лет, там посмотрим...". Мати вмерла, так чужі люди в могилу поклали - синок "забоявся" їхать на похорон, щоб за зраду Батьківщині, не посадили...