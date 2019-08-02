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 Події, Фоторепортаж
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Все про:митниця (542) Херсонщина (448) ДБР (406)

 Митника, який вимагав 45 тис. грн хабаря, затримано на Херсонщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі державного інспектора митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та Севастополі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Митника, який вимагав 45 тис. грн хабаря, затримано на Херсонщині, - ДБР 01

За попередньою інформацією митник обіцяв приватному підприємцеві безперешкодне проходження митного контролю за хабар в сумі 45 тис. грн. Підприємцю не вдалося безперешкодно пройти прикордонний контроль, тому платити обіцяні кошти він відмовився. Митник вимагав згадані кошти з погрозами застосування насильства.

Затримання інспектора у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України відбулося під час одержання частини коштів - 10 000 грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання з погрозою вбивства і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140869
 
 
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Це не той, що нам розповідає про "соєвих шнирів" та "безальтернативне соєве миролюбство"?
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нет. это тот который из банды свиновальца мыролюбно пытался нареформировать.
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А тепер треба миритися не соєвому і просто віддати російських моряків? Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 4333 Щось ви рамси переплутали у зеленому миролюбстві. Вперед штейн?
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Нє. Той проти петі. Надивився за 5 років...
Але вимагання поєднане з погрозами... Він чесно і сам в шоці від таких 'колег'...
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Тобто ви почали дивитися лише 5 років, а те що було раніше не бачили Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 708 Мені вас жаль.
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Ні... Тоді були інші хлопці і інші часи... Підняв голову і її зразу відрубали...
А ще до того була Юлька і зарплата в 1000+ у.е. на руки... І відпускні 2500 у.є. взяв і законно сім'ю на море...так так було різне... Жаліти не треба... Митник - клеймо, дякуючи можновладцям і пресі, і мені з цим клеймом жити...
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Були інші часи, але ви їх не бачили. Я тих юльків бачив дуже близько, а з деякими працював. Тепер же зебіли роблять вигляд, що борються з корупцією, якої не було при юлькє. Доповідаю, що пєтя відпочиває у порівнянні з юліною корупцією,яку ви і я досі оплачуємо.
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Я что-то не пойму, это очередная показуха, или у нас везде одни умственно осталые работают? Новостная летна завалена последнее время подобными новостями, а они продолжают взятки брать...
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Думают, что это их не коснется. Стараются успеть хапнуть.
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