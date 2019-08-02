 ООН розслідуватиме авіаудари по цивільній інфраструктурі в Сирії попри заперечення РФ, - Гутерреш

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я вирішив створити комісію ООН з розслідування нещодавнього розвитку подій (в Ідлібі. - Ред.) щодо установ, які підтримуються ООН і є частиною зусиль організації з деескалації", - заявив він.
Гутерреш вчергове закликав усі сторони досягти угоди, щоб уникнути нових форм конфронтації, які можуть виникнути у східній частині Сирії.
"Я повною мірою поважаю право Росії не погоджуватися зі мною. Але я також поважаю позицію десяти інших членів Ради Безпеки, які мають протилежний від російського погляд на ситуацію", - відповів він на запитання журналіста щодо критики з боку Росії за створення комісії.
Генсек ООН вірить, що комісія зможе досягти важливого результату: "Я можу гарантувати, що зроблю все, щоби робота цієї комісії була цілком об’єктивною та ставила на меті не довести щось, а просто визначити, у чому полягає правда".
Раніше у четвер його прессекретар повідомив журналістам, що Генсек ООН вирішив створити комісію, яка розслідуватиме обставини бомбардування лікарень та шкіл у сирійському Ідлібі.
"Комісія вивчить низку "інцидентів", які призвели до руйнування чи пошкодження об'єктів, які входять до так званої "системи деконфліктації", а також тих, які функціонують за підтримки ООН", - повідомив він. Речник додав, що Генсек наділений правом на створення такої комісії згідно зі статтею 97 Уставу ООН.
Раніше цього тижня заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Марк Лоукок звинуватив на засіданні Радбезу ООН Сирію та Росію у завданні "невибіркових" авіаударів по Ідлібу, які призводять до пошкодження лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури.
Він також додав, що Росія відмовилася надати інформацію на його запит про те, як російські військові використовують інформацію ООН щодо розташування шпиталів, яка надається у рамках "системи деконфліктизації".
Російський постпред Василь Небензя заперечив усі обвинувачення і зі свого боку звинуватив ООН в оперуванні недостовірними даними щодо кількості шпиталів у Сирії.
Попри позицію Росії десять інших держав-членів Радбезу звернулися до Генерального секретаря з проханням провести розслідування невибіркових авіаударів російських та сирійських військових в Ідлібі.
Отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине.
https://petition.president.gov.ua/petition/66668
Я за повышение проходного барьера и открытые списки. Чтобы люди голосованием определяли место человека в списке. Кроме того это создаст условия, чтобы партии согласовывали свои программы еще до выборов. Тогда парламент будет работоспособен изначально