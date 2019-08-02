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 ООН розслідуватиме авіаудари по цивільній інфраструктурі в Сирії попри заперечення РФ, - Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вирішив створити спеціальну комісію для розслідування обставин обстрілу гуманітарної інфраструктури в сирійській провінції Ідліб, попри заперечення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я вирішив створити комісію ООН з розслідування нещодавнього розвитку подій (в Ідлібі. - Ред.) щодо установ, які підтримуються ООН і є частиною зусиль організації з деескалації", - заявив він.

Гутерреш вчергове закликав усі сторони досягти угоди, щоб уникнути нових форм конфронтації, які можуть виникнути у східній частині Сирії.

"Я повною мірою поважаю право Росії не погоджуватися зі мною. Але я також поважаю позицію десяти інших членів Ради Безпеки, які мають протилежний від російського погляд на ситуацію", - відповів він на запитання журналіста щодо критики з боку Росії за створення комісії.

Генсек ООН вірить, що комісія зможе досягти важливого результату: "Я можу гарантувати, що зроблю все, щоби робота цієї комісії була цілком об’єктивною та ставила на меті не довести щось, а просто визначити, у чому полягає правда".

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Раніше у четвер його прессекретар повідомив журналістам, що Генсек ООН вирішив створити комісію, яка розслідуватиме обставини бомбардування лікарень та шкіл у сирійському Ідлібі.

"Комісія вивчить низку "інцидентів", які призвели до руйнування чи пошкодження об'єктів, які входять до так званої "системи деконфліктації", а також тих, які функціонують за підтримки ООН", - повідомив він. Речник додав, що Генсек наділений правом на створення такої комісії згідно зі статтею 97 Уставу ООН.

Раніше цього тижня заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Марк Лоукок звинуватив на засіданні Радбезу ООН Сирію та Росію у завданні "невибіркових" авіаударів по Ідлібу, які призводять до пошкодження лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

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Він також додав, що Росія відмовилася надати інформацію на його запит про те, як російські військові використовують інформацію ООН щодо розташування шпиталів, яка надається у рамках "системи деконфліктизації".

Російський постпред Василь Небензя заперечив усі обвинувачення і зі свого боку звинуватив ООН в оперуванні недостовірними даними щодо кількості шпиталів у Сирії.

Попри позицію Росії десять інших держав-членів Радбезу звернулися до Генерального секретаря з проханням провести розслідування невибіркових авіаударів російських та сирійських військових в Ідлібі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140868
 
   
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Ребята! Осталось чуть поднажать, чтобы смыть в унитаз.
Отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине.
https://petition.president.gov.ua/petition/66668
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И что взамен ? Разрешить финансировать партии олигархам, раскручивая всяких клоунов ? В нормальных странах финансирование партий предусмотренно именно из бюджета и оно создает равные условия и для партий олигархов и для молодых самостоятельных, но бедных партий. Если отменить бюджетное финансирование, не будет даже шанса на перемены. Не у всех есть десятки миллионов на то, чтобы крутить по центральным каналам телесериал про клевого пацана, слугу народа, а потом финансировать избирательную кампанию актера.
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Я понимаю, чего Вы хотите. Но... смоделируйте ситуацию дальше. Получат "юные дарования" финансирование из бюджета и войдут в Раду. Да так, что получат все места. А теперь вопрос: "За сколько можно купить нового несостоявшегося человека, у которого нет своих бизнес-интересов?" Тот же Ахметка сможет купит с десяток таких Рад с потрохами!

Я за повышение проходного барьера и открытые списки. Чтобы люди голосованием определяли место человека в списке. Кроме того это создаст условия, чтобы партии согласовывали свои программы еще до выборов. Тогда парламент будет работоспособен изначально
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Мда. Шёл пятый год великой озабоченности Организации Озабоченных Наций.
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Усі потуги ООН вказати росії на її агресію приречені на провал. Чому це так? Бо Генасамблея ООН приймає в основному лише сумнівні постанови, а Радбез ООН має у своєму складі росію, яка на такі рішення накладатиме вето. Єдиний вихід це втрутитися НАТО чи реформувати Радбез ООН.
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когда уже русню будут *башить на всех фронтах по настоящему, а не "комиссиями" и "озабоченностью"?!
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