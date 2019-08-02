 ООН розслідуватиме авіаудари по цивільній інфраструктурі в Сирії попри заперечення РФ, - Гутерреш

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я вирішив створити комісію ООН з розслідування нещодавнього розвитку подій (в Ідлібі. - Ред.) щодо установ, які підтримуються ООН і є частиною зусиль організації з деескалації", - заявив він.

Гутерреш вчергове закликав усі сторони досягти угоди, щоб уникнути нових форм конфронтації, які можуть виникнути у східній частині Сирії.

"Я повною мірою поважаю право Росії не погоджуватися зі мною. Але я також поважаю позицію десяти інших членів Ради Безпеки, які мають протилежний від російського погляд на ситуацію", - відповів він на запитання журналіста щодо критики з боку Росії за створення комісії.

Генсек ООН вірить, що комісія зможе досягти важливого результату: "Я можу гарантувати, що зроблю все, щоби робота цієї комісії була цілком об’єктивною та ставила на меті не довести щось, а просто визначити, у чому полягає правда".

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Раніше у четвер його прессекретар повідомив журналістам, що Генсек ООН вирішив створити комісію, яка розслідуватиме обставини бомбардування лікарень та шкіл у сирійському Ідлібі.

"Комісія вивчить низку "інцидентів", які призвели до руйнування чи пошкодження об'єктів, які входять до так званої "системи деконфліктації", а також тих, які функціонують за підтримки ООН", - повідомив він. Речник додав, що Генсек наділений правом на створення такої комісії згідно зі статтею 97 Уставу ООН.

Раніше цього тижня заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Марк Лоукок звинуватив на засіданні Радбезу ООН Сирію та Росію у завданні "невибіркових" авіаударів по Ідлібу, які призводять до пошкодження лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

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Він також додав, що Росія відмовилася надати інформацію на його запит про те, як російські військові використовують інформацію ООН щодо розташування шпиталів, яка надається у рамках "системи деконфліктизації".

Російський постпред Василь Небензя заперечив усі обвинувачення і зі свого боку звинуватив ООН в оперуванні недостовірними даними щодо кількості шпиталів у Сирії.

Попри позицію Росії десять інших держав-членів Радбезу звернулися до Генерального секретаря з проханням провести розслідування невибіркових авіаударів російських та сирійських військових в Ідлібі.

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