 Разумков і Рябошапка спростували інформацію про відставку Богдана

"Я сам щойно з новин дізнався. Нічого про це не знаю", - відповів він на запитання кореспондента Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Один з обраних депутатів від "Слуги народу", який просив не називати його імені, висловив думку, що Богдан просто пожартував.

"Це схоже на жарт, прочитайте заяву до кінця", - сказав він.

Зі свого боку, коментуючи УНІАН поширену в ЗМІ інформацію про заяву Богдана піти у відставку із займаної посади за власним бажанням, Рябошапка сказав: "Це нісенітниця ... не дочекаєтеся".

1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.