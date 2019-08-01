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Все про:Рябошапка Руслан (60) Разумков Дмитро (118) Богдан Андрій (101)

 Разумков і Рябошапка спростували інформацію про відставку Богдана

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков стверджує, що йому нічого не відомо про нібито відставку Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

"Я сам щойно з новин дізнався. Нічого про це не знаю", - відповів він на запитання кореспондента Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Один з обраних депутатів від "Слуги народу", який просив не називати його імені, висловив думку, що Богдан просто пожартував.

"Це схоже на жарт, прочитайте заяву до кінця", - сказав він.

Зі свого боку, коментуючи УНІАН поширену в ЗМІ інформацію про заяву Богдана піти у відставку із займаної посади за власним бажанням, Рябошапка сказав: "Це нісенітниця ... не дочекаєтеся".

1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140867
 
   
 Топ коментарі
 
порохоботі уже и набухалися!!))))
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Ну, що поробиш, 73% за те, щоб нами керували підорчуки!
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Головне не дати їм втекти з України. Разумков і Рябошапка спростували інформацію про відставку Богдана - Цензор.НЕТ 4212
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Я теж так думаю. Свинарчуки мають сидіти.
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Да, шо ж єто такоє? Прі Порошєнкє такого нє било шоб кто-то в оставку шол.
Винєсті можно било только вмєстє со столом і стулом ілі на носілках под клєтчатим одєялом.
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Тут у большинства интеллекта лишь на Полтаву хватает к сожалению.
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Та да.
Лише Полтаву, Луганського, Вольнова, Соколову...куди їм до гігантів IQ: Дубінского, Шарія і Олі Шарій...

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Шарика не смотрю. Дубина шкварит в основном по делу. По поводу перечисленного сброда, выехавшего лишь на троллинге тупых кацапов, так то вообще дно.
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Дубінскєр шкваріт по вухам лохів. Його основний бізнес торгівля нерухомістю. Папа, сєпар донецький.
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Да і ще, у порівнянні з Дубінскєром, Шарій - інтелектуал.
А Дубінскер, це десь на рівні Олі Шарій.
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"Богдан пошутил" - неужто задумал превзойти творческие спрособности шефа?
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Шо Богдан не так сказав? Просить в заяві звільнити його за власним бажанням зразу, як тільки в нього таке бажання виникне.
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А те, що нема потреби встановлювати його бажання і заява з підписом є документом.
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Так є. Заява від Богдана з проханням звільнити коли в прохача наступить момент бажання.
Разумков і Рябошапка спростували інформацію про відставку Богдана - Цензор.НЕТ 561
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Да, дела! Вот что СМИ животворящие делают! Какой-то кабыздох, из подворотни, никому ранее неизвестный, вдруг оказывается в Центре Внимания миллионов и миллионов людей. Более того- о нем упоминают серьезные политики Самых Серьёзных Стран. Это шо такое? А это- и есть манипуляция сознанием. На этом- фсё.
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Цей кабьіздох, зав АП однієї з найбільших країн Європи, яка знаходиться у воєнному протистоянні з Россією.
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Так, так, було діло - кондитер був у протистоянні з кумом.
Кажуть що й далі стоять.
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Яка відставка? Без Богдана там увесь штаб сяде в калюжу й перетвориться на сміхопанораму.
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шо??? Отставка и всё??? А под суд он не желает, подстилка коломойского?
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«Хе-хе-хе, щютник! Будишь жарить шашлик из этава невеста, не забудь пиригласить.» (с)
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Правда Богдан намалював таке гаряче послання замість заяви про звільнення, мовби не на адвоката вчився, а на Окружній по ночах торгував.
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Вже опублікували ще одну " заяву від Богдана " : - < Та нікуди я не піду > Разумков і Рябошапка спростували інформацію про відставку Богдана - Цензор.НЕТ 5878
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Хз . Але стільки порохоботів за один вечір в пиятику загнати , - це справжній талант . )))
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Настоящие англичане уходят не прощаясь. Настоящие евреи прощаются, но не уходят...
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Сабаков готовит военный переворот
https://youtu.be/BOeAAYuAuFQ
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От тепер і логіка у відпустці Порошенка з'являється...
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А Богдан это типа друг зе? Или зебилы и за него голосовали?
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Богдан это хорошо, а кумовство - плохо, да зебилы?)))
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Жаль... То мне уже кажется что люди вместе выбором с нового президентом бонусом получили ещё Богдана, Разумкова, и так д.
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