EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Шоу-бізнес
  4549  136
Все про:актор (66) Крим (7237) Добронравов (7) гастролі (1)

 Актриси нещодавно дозволеного в Україні серіалу "Свати" анонсували гастролі в окупованому Криму

Російські актриси Олеся Железняк і Тетяна Кравченко, відомі за серіалом "Свати", планують у серпні виступити з гастролями в анексованому Криму.

Афіші вистави "Мила моя" з їхньою участю розвішані на вулицях кримських міст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, згідно з афішами, планується сім показів вистави в Криму: у Ялті, Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Євпаторії та Судаку.

Згідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на виставу варіюється від 1100 до 3100 рублів (від 440 до 1230 гривень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати"

Раніше повідомлялося, що в червні Мінкульт України вилучив із "чорного списку" російського актора серіалу "Свати" Федора Добронравова, який виступав у Криму.

Добронравова було внесено до "чорного списку" в листопаді 2017 року. Тоді ж було ухвалено рішення про скасування державної реєстрації та визнання недійсними прокатних посвідчень на всі сезони серіалу "Свати".

Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140865
 
 
 Топ коментарі
 
Що тепер будете говорити, зебіли?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Трішки позитиву:

В Україні знайшли три городища давніх слов'ян

Археологи знайшли три городища біля населених пунктів Вороновиця, Глинськ та Гущинці на Вінниччині."У червні-липні 2019 року археологічна експедиція ІА НАН України "Уличі" спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм проводила дослідження на території Вінницького, Калинівського, Немирівського районів Вінницької області у Побужжі. Археологічні розвідки відбувалися у рамках виконання польової частини проекту "Уличі. Археологічна карта". Цього сезону локалізовано три нових городища, для яких готується документація щодо включення пам'яток до реєстру нововиявлених (Вороновиця-2, Глинськ, Гущинці). Також проводились роботи з уточнення датування городища Грушківці, Комунарівка, виявлено два багатошарових поселення та ранньомодерний гончарний горн", - йдеться в повідомленні Інституту археології Національної академії наук України.
 показати весь коментар
 
Серіал цей не дивився, але цілком переконаний, що він не стільки про побут українців, скільки про єврейський побут.
 показати весь коментар
 
Да??? И пользуется спросом?! У украинцев??? Как-то странно и противоречиво. Чи попробовать посмотреть? Шутка(с)
 показати весь коментар
 
Ну, багатьом з моїх приятелів найбільше подобаються такі серіали як Доктор Хаус, Ігри престолів та Лост. Зрозуміло, що це не робить їх американцями чи британцями. А щодо Сватів, то подумайте, звідки Зе та його трупа мають уявлення як наприклад живе сімейний українець у селі, чи в місті. У серіалі якраз відзеркалено їхній (трупи) сімейно-побутові досвід та культура.
 показати весь коментар
 
 
Под зелёной защитой. Друг нашего врага-друг зелепреза
 показати весь коментар
 
 
Зе, не раздражай своими тупыми сватами народ - аукнется очень быстро.
 показати весь коментар
 
 
Ну что, доголосовались, сопли зеленые. Это только цветочки, а дальше еще похлеще будет.
 показати весь коментар
 
 
Та я думаю, вовка-дурак, президент ваш, сам бы непрочь в крым на гастроли сгонять... а шо? Зарплата преза - зарплатой, а лишний гонорарчик на марципаны и крем-марго Ленке-всеукраинской леди кому помешает... тем паче, и делов-то: расстегнул президентский гульфик, приспустил штаны, и даааааавай, давай, давай президентским фуйем по клавишам! И всё это под смех, бис, давай, мол, президент Украины, наяривай на потеху плательщикам гонораров...
Короче говоря, все хорошее, что сделал Порох, перечеркнуто одним только именем шута...
 показати весь коментар
 
 
Не вижу гневных опусов Кузьменки по этому поводу! Ах! Зрада! Куда смотрит власть! Или сейчас все гут?
 показати весь коментар
 
 
не чіпайте бізнес Зєзадранта!!! Сцарю всьо можна! 73 % лохторату дали йому на це право
 показати весь коментар
 
 
ну так то в баригі був бізнес на краві. вова чесний, у нього онлі бізнес, і нічьо лічного Актриси нещодавно дозволеного в Україні серіалу "Свати" анонсували гастролі в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 147
 показати весь коментар
 
 
Советские люди конают под советских людей и это есть ФСБ шная технология родства бывших и настоящих колониальных народов Московии
 показати весь коментар
 
 
Наголосовали-зелебобики без мозгов.
 показати весь коментар
 
 
Когда будут показывать сериал, нужно устраивать пикеты у своих телевизоров.
 показати весь коментар
 
Значит штейны будут блеять как свиновальц о мыролюбии и о том что на крысьме тамжынашилюди.
 показати весь коментар
 
 
С этими сватами постоянно какой-то кипиш. Надоели! 🤬
 показати весь коментар
 
Ничего антиукраинского там нет. Комедия и есть комедия. Паранойя -это запрещать показ в Украине какого-то худ. фильма. Какая разница украинцам , куда едут артисты фильма и прочие артисты, граждане РФ? Нельзя отвлекать внимание народа от действительно серьезных проблем в государстве запретом на какую-то комедию: идиотизм!
 показати весь коментар
 
 
Настоятельно рекомендую: удалиться из под меня, а потом удавиться.
 показати весь коментар
 
Брысь за поребрик, окаянная! Цензор ніт - это уважаемый ресурс, а не какие-то скотсети.
 показати весь коментар
 
Є деякі речі в тому житті, які не повинні б продаватись за гроші. Але це напевно не про вас, Kristina?
 показати весь коментар
 
Всю эТу зеленую падаль будем гнать на ростов.дело времени
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ты погонщик штейнов когда будеш гнать на гилляки свиней свиновальца?
 показати весь коментар
 
Так ЗЕбилятник все готовы только тебя ждут..
 показати весь коментар
 
Мне любопытно чьими руками в этот раз? Сомневаюсь что своими.
 показати весь коментар
 
Всё верно - кацапы братья ЗЕбилов. Вот и будут зебики братаца с мышебратьями.
 показати весь коментар
 
Сабаков готовит военный переворот
https://youtu.be/BOeAAYuAuFQ
 показати весь коментар
 
Да и пес с ними. И дело вовсе не в каком то там "зе", или как его. И не в высоких крышах новоиспеченных из клоунов царьках. Все дело в 70% придурков и предателей, из-за которых 30% вот уже скоро как 400 лет не могут вытянуть страну из дерьма. И просвета не видать, вообще.
 показати весь коментар
 
0.7 - это советская компонента у нас,
пролетариат
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниШоу-бізнес
 
 
 
 
 
 вгору