 Актриси нещодавно дозволеного в Україні серіалу "Свати" анонсували гастролі в окупованому Криму

Афіші вистави "Мила моя" з їхньою участю розвішані на вулицях кримських міст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, згідно з афішами, планується сім показів вистави в Криму: у Ялті, Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Євпаторії та Судаку.

Згідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на виставу варіюється від 1100 до 3100 рублів (від 440 до 1230 гривень).

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Раніше повідомлялося, що в червні Мінкульт України вилучив із "чорного списку" російського актора серіалу "Свати" Федора Добронравова, який виступав у Криму.

Добронравова було внесено до "чорного списку" в листопаді 2017 року. Тоді ж було ухвалено рішення про скасування державної реєстрації та визнання недійсними прокатних посвідчень на всі сезони серіалу "Свати".

Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.