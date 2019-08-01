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 В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську

В окупованому Криму фахівці Гідрометцентру зафіксували підвищений рівень забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, в Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів (визначені показники – зважені речовини, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, аміак, формальдегід, фтористий водень) у місті зафіксовано стандартний індекс (СІ) зважених речовин рівний 2 (підвищений) . Для оксиду вуглецю СІ рівний 1. Для хлористого водню СІ рівний 2 (підвищений). Для фтористого водню СІ рівний 1. Рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений, зазначили в Гідрометцентрі.

У Красноперекопську також за даними спостережень двох стаціонарних постів (визначені показники – зважені речовини, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, аміак, формальдегід, фтористий водень, хлористий водень) в зазначений період зафіксовано СІ зважених речовин рівний 2 (підвищений). Для оксиду вуглецю СІ рівний 1. Для хлористого водню СІ рівний 4 (дуже високий). Рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму зафіксовано новий викид хімічних речовин: в повітрі Красноперекопська хлористого водню в 4,4 рази більше норми

Нагадаємо, наприкінці серпня з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявили перевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140864
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и что???? Как работали в Крыму на украинском сырье заводы Фирташа, так и работают до сих пор. А мы стыдливо делаем вид, что это не так...
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Каски пока не предлагай . Пусть дождутся камней с неба . В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 2949
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Крысяне,не паникуйте,это брехня! А если и правда-то это все бандеровцы украинские ,а никак не" асвабадители народа Крыма от бандеровскаго ига"
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Оно то так. Только погоду и выбросы заводика подельника свиновальца фирташенка не обмануть.
очень хороший ресурс по погоде
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Ну и что???? Как работали в Крыму на украинском сырье заводы Фирташа, так и работают до сих пор. А мы стыдливо делаем вид, что это не так...
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Мы стыдливо делаем вид... Топливные сборки на АЕС, уголь, дизель, бензин , сжиженый и природный газ...
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А что ты соевый забыл ещё профабрику в Липецке написать. И как украинский Рошен заплатил в бюджет РФ сотни миллионы рублей....
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Казладоев, я тебе привел примеры. Если объема твоей черепной коробки хватит на несложные математические расчеты,то ты поймешь что твой Рошен и рядом не стоит.
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Липецкая фабрика закрыта и налогов не платит

Ты лучше расскажи о Новолипецкий фабрике ЗЕБЕни - Сватах, с которых он получает в раше роялти и платит налог в РФ
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Дай убогим потешится нашими политсрачами)))
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Интересно, заводы фирташа были законно приватизированы?
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Треба для зебілів продавати путівки в Красноперекопсь та Армянськ і говорити, що це близько до моря. Он зебільні свати вже їдуть до Криму https://www.unn.com.ua/uk/news/1816793-aktorki-svativ-yidut-z-gastrolyami-v-krim
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А крысчанам хоть бы что.
Им даже повышенное содержание камней в воздухе нипочём.
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Так, пошёл на крымфорумы, предложу недорого, пр-ва Украины


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Каски пока не предлагай . Пусть дождутся камней с неба . В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 2949
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Лишь бы на Херсон и область ветер не подул .
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Северокрымский канал перекрыт, воды нет, отстойники пересыхают. Если ветер понесёт, то сетовать придётся на самих себя.
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Та да . Украина спецом канал и перекрыла , шоб потом " сетовать на самих себя " . ))
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Так бывает, делаешь подлянку кому то, а потом и самому достаётся.
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А в чём " подлянка " ? Там и до оккупации воды мало было . А теперь совсем перестало . ))
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Воду то перекрыли не потому, что не платили за неё, а потому что захотелось сделать условия жизни в Крыму плохими или даже очень плохими. Что бы крымчане поняли, как может быть хреново после ухода из Украины. Что бы жалели и каялись. Потому и пишу - подлянка.
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адольфу алозієвичу-йосіп вісаріонович напевно гуманітарку відсилав
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Газ=товар. Вода=товар. Електроенергія=товар. Кацапи самі підказали як з ними поводитися.
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это правда. издох скакун еще в 15 году. Он в аду и моторылу и кабздона и хор александрова и доктора лизу менгле с жареными бурятами встречал. К стати этот убогий и дня не служил ни в са ни в вмф, это был актер на пенсии крымского театра.
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зато с украинской стороны воздух содержит больше метана
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сам себя и других путаешь, брысь под одеяло и думай, шо ты в одессе
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Да уж ... . Впору этим камушком почесать затылок .
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Хотел сказать , шо не , шо эту суку ещё для Гааги сохранить надо . А потом подумал , сколько до Гааги оно ещё в мире беды наделает ... . Так шо да , лучше бы изнутри . В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 8834
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подтверждаю. Вчера вечером был в районе админграницы неприятный запах хлора присутствует, и это после дождя днем. Скорее всего полезное для русни облако каиновых дымов ( отравных газов) пошло не на Херсонщину а в сторону крысноперекопского и далее к сакам и евпатории.
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Побажаємо щоб мрія померти в кацапії сбулась як найшвидше.
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на северном крыме и так дохнут крысьчане как мухи перед зимой. Но они замещаются завезенной русней, в основном зелеными зайцами *****. Правда их ждет такая же судьба как и крысьчан конающих в корчах от газов, но они будут дохнуть от испугу и в процессе бегства к переправе.
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Прогноз погоды на завтра в КРЫ---мууу: Ожи-даются осадки в виде камней, ветер хлорный умеренный, местами с сероводородом.

Примечание - нырять в море в противогазе нежелательно В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 3061

В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 2830
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Когда в РПЦ перепутали слова "молитвы за прекращение пожаров в Сибири"...
В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 1499

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