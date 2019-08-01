 В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, в Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів (визначені показники – зважені речовини, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, аміак, формальдегід, фтористий водень) у місті зафіксовано стандартний індекс (СІ) зважених речовин рівний 2 (підвищений) . Для оксиду вуглецю СІ рівний 1. Для хлористого водню СІ рівний 2 (підвищений). Для фтористого водню СІ рівний 1. Рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений, зазначили в Гідрометцентрі.

У Красноперекопську також за даними спостережень двох стаціонарних постів (визначені показники – зважені речовини, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, аміак, формальдегід, фтористий водень, хлористий водень) в зазначений період зафіксовано СІ зважених речовин рівний 2 (підвищений). Для оксиду вуглецю СІ рівний 1. Для хлористого водню СІ рівний 4 (дуже високий). Рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений.

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Нагадаємо, наприкінці серпня з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявили перевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".