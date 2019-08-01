 На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки НПУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили та задокументували корупційну схему приватизації державного майна, у якій задіяні високопосадовці державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" та держпідприємства "Головинський кар'єр".
На підставі зібраних матеріалів слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України відкрили кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Так, було встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники товариства надали пакет документів до держустанови. Натомість посадовці висунули вимогу щодо надання неправомірної вигоди за вирішення цього питання. 1,3 мільйона доларів США хабаря необхідно надати керівнику "Інститут охорони ґрунтів України" та 200 тисяч доларів США - директору "Головинський кар'єр".
За визначену суму керівник ДП "Головинський кар'єр", який також є головою ліквідаційної комісії, посприяє у пришвидшенні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" - у безперешкодній його приватизації.
Сьогодні, 1 серпня, працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали генерального директора державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" в службовому кабінеті. Одержав пакет з грошима - 1,3 мільйона доларів хабаря.
Крім того, на виїзді з Києва було затримано і директора держпідприємства. У нього вилучено 100 тисяч доларів США, які він одержав як першу частину неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання про затримання посадовців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозру.
За місцем роботи та проживання правопорушників проводяться санкціоновані обшуки".
Згідно з офіційною інформацією, генеральним директором ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" є Ігор Яцук.
Зелебоба, хватит сливать Украину! Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра!!!
Мне конечно больше нравится "Китайский метод " 😝
а судьи, лишь выполняют.. если б небыло заставы - никакой судья ее не применил... т.к. не самоубийца...
Отдаст половину
А завтра ещё и повысят
при таких суммах никого не сажают, ибо есть чем поделится и откупится
Писец дожились.
Еще и как заносят, наркоторговля просто лоханка нищебродская)))
Даже на крошке можно хорошо иметь.
вам пакет, -ага, побольше.. для лимона..,
- Туда лимон, долларов влезет...?
Ось тобі один із варіантів відповіді
може інститут охорони грунтів нарешті позбудеться с-х мафії
і відновиться..
всім відомий рищук теж колись був директором одній з філій
сгнил бы в лагерях...
Набрав назву підприємства і зразу попав на сайт (поштова скринька й досі на мейл.ру). Їхні граніти дуже підходять для виробництва оздоблювальних плит, памятників та іншого. Отже власникам просто надоїло красти і вони готовили карєр під приватизацію А для цього змушені були заручитися підтримкою отого державного інституту.
Може бути, що оті хабарі не належать особам причетним до цього виробництва. Може це інші (прокурорські, судєйські чи закордонні взагалі) бажаючі купити не дорого таке виробництво.
#борьбазкорупцією