EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  14543  99
Матеріали за темою:
Все про:приватизація (134) природа (33)

 На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Гендиректора держустанови затримали в службовому кабінеті, а директора держпідприємства на виїзді з Києва працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції та Генеральної прокуратури України. Проводяться санкціоновані обшуки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки НПУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили та задокументували корупційну схему приватизації державного майна, у якій задіяні високопосадовці державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" та держпідприємства "Головинський кар'єр".

На підставі зібраних матеріалів слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України відкрили кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Так, було встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники товариства надали пакет документів до держустанови. Натомість посадовці висунули вимогу щодо надання неправомірної вигоди за вирішення цього питання. 1,3 мільйона доларів США хабаря необхідно надати керівнику "Інститут охорони ґрунтів України" та 200 тисяч доларів США - директору "Головинський кар'єр".

За визначену суму керівник ДП "Головинський кар'єр", який також є головою ліквідаційної комісії, посприяє у пришвидшенні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" - у безперешкодній його приватизації.

Сьогодні, 1 серпня, працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали генерального директора державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" в службовому кабінеті. Одержав пакет з грошима - 1,3 мільйона доларів хабаря.

Крім того, на виїзді з Києва було затримано і директора держпідприємства. У нього вилучено 100 тисяч доларів США, які він одержав як першу частину неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про затримання посадовців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозру.

За місцем роботи та проживання правопорушників проводяться санкціоновані обшуки".

Згідно з офіційною інформацією, генеральним директором ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" є Ігор Яцук.

На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників Інституту охорони ґрунтів України і держпідприємства Головинський карєр, - Нацполіція 01
На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників Інституту охорони ґрунтів України і держпідприємства Головинський карєр, - Нацполіція 02
На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників Інституту охорони ґрунтів України і держпідприємства Головинський карєр, - Нацполіція 03
На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників Інституту охорони ґрунтів України і держпідприємства Головинський карєр, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140863
 
   
 Топ коментарі
 
От это по-взрослому!
Зелебоба, хватит сливать Украину! Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра!!!
 показати весь коментар
 
Согласен. Всё решат посадки. Будут посадки - Зеле зачёт. Не будет посадок - Зеля такой же мудак как Петя.
 показати весь коментар
 
У нас ера зубожілості закінчилась.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От это по-взрослому!
Зелебоба, хватит сливать Украину! Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра!!!
 показати весь коментар
 
 
Чего разошелся? Ловили и раньше на миллионных взятках и ничего. И сейчас будет ничего. Так что не волнуйся.
 показати весь коментар
 
 
Что-то пошло не так как всегда...обычно-проканывало....
 показати весь коментар
 
 
так ведь югик ловит в провансе "кгупную"гыбу...так что не волнуйся уже в октябре и югика на полиграф пошлют вместе с барыгой(если лёжки их найдут)
 показати весь коментар
 
 
Така правда, як воша кашляє. Но тебе, виднее, Циля...
 показати весь коментар
 
 
То что налоговиков луцик на вертолетах покатал - это не значит что споймал!
 показати весь коментар
 
Шукали кандидата на посаду півня на параші. Сподіватимемося, що конкурс відбувся.
 показати весь коментар
 
Именно тогда, в январе 2018-го, Беня и принял решение действовать на опережение и двигать во власть еврейского мальчика...
 показати весь коментар
 
Да багата ў вас грошай.Як ні сводка,так мільёны даляраў хабар.
 показати весь коментар
 
 
У нас ера зубожілості закінчилась.
 показати весь коментар
 
 
ловлять і ловлять..і там і сям...а гроші куда?
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Всё решат посадки. Будут посадки - Зеле зачёт. Не будет посадок - Зеля такой же мудак как Петя.
 показати весь коментар
 
 
какой вам смысл от посадок? В китае расстреливают а воруют как раньше
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Давайте за воровство бюджета премировать будем и награждать.
 показати весь коментар
 
 
Еслиб не расстреливали то воровали бы еще больше.
 показати весь коментар
 
 
надо чтобы не за что взятки было давать
 показати весь коментар
 
 
Когда порохобот пытается думать, у окружающих волос даже на дупе встаёт дыбом!
 показати весь коментар
 
 
деегуляция, публичные аукционы на все
 показати весь коментар
 
патамучта после расстрела 1000 воришек экономика ихняя делает резкий скачёк верхь и опять есть шо красть...
 показати весь коментар
 
 
расстреливают просто тех кто не поделился - это удобно
 показати весь коментар
 
 
брехня.. посчитай, какой процент воров от населения и сравни...
 показати весь коментар
 
Давайте хотя бы начнём с посадок, а там посмотрим ...
Мне конечно больше нравится "Китайский метод " 😝
 показати весь коментар
 
 
Как не грустно но это так! Если не начнет садить то и 8% не останется
 показати весь коментар
 
 
Йохарний бабай - це ж скільки дармоїдів я кормлю?
 показати весь коментар
 
 
Норм взятки. Ото и страна бедная, всё потом полученное на лапу в офшоры выводят, или покупают недвижимость где-то Испании.
 показати весь коментар
 
 
задержан еще не значит осужден, завтра будет гулять под залог 100 грн, а после завтра окажется что допустили ошибку в обвинительном заключении и отпустят и еще компенсируют "незаконное задержание" и восстановят в должности в клетчатом одеяле.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот задача для новых депутатов принять вменяемые законы. Что бы залог был такой при котором обвиняемый стораз бы подумал валить ли куда или нет. И уж точно больше той суммы с которой его поймали.
 показати весь коментар
 
 
Законы и сейчас довольно нормальные. Главное кто их применяет, а судьи гнилые 99%
 показати весь коментар
 
 
та хрен там! законы для бандитов написаны...
а судьи, лишь выполняют.. если б небыло заставы - никакой судья ее не применил... т.к. не самоубийца...
 показати весь коментар
 
Ну и что?
Отдаст половину
А завтра ещё и повысят
 показати весь коментар
 
 
Судді умруть за цю справу. Я вже завидую тому судді який виграє цей джекпот.15 років працюю в конвої,і досі мрію хоч з далека побачити людину яка бере такі суми.
 показати весь коментар
 
 
ну да, у нас за кражу пачки сигарет только могут посадить..
при таких суммах никого не сажают, ибо есть чем поделится и откупится
 показати весь коментар
 
 
Та я за тисячу хабаря нікого до СІЗО не довіз, а за такі суми ! Стараюсь навіть не думати.
 показати весь коментар
 
 
ну вот.. такая система.. и при ЗЕ она не меняется, а наоборот, усиливается..
 показати весь коментар
 
 
Ярік, спробуй запропонувати їм дати тобі хабаря, щоб ти довіз їх до сізо
 показати весь коментар
 
 
Ярік, я вам співчуваю, ваш контингент це здебільшого соціально проблемні люди без грошей, та ще й хворі , туберкульоз , снід. Важка робота
 показати весь коментар
 
 
Тому і мрію побачити таких клієнтів.Та скоріш побачу пенсію,ніж таких людей у СІЗО.
 показати весь коментар
 
 
Госпредприятие заносит госконторе)))
Писец дожились.
Еще и как заносят, наркоторговля просто лоханка нищебродская)))
 показати весь коментар
 
 
капец.. какие-то почвы и миллионные взятки...
 показати весь коментар
 
 
оказывается охрана почв намного прибыльней, чем охрана и кормление свыней На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1809
 показати весь коментар
 
 
Ну деньги в стране есть, как тут не вспомнить "нет никакого кризиса...."
 показати весь коментар
 
 
1.5 $ ляма за граніт, скільки вони в рік отримують за граніт і де вони ще мають з тої продукції крім стел на цвинтарях?
 показати весь коментар
 
 
значить некисле бабло там крутиться, раз такий хабар
 показати весь коментар
 
 
Облицовка, плитка, ступени, брусчатка
Даже на крошке можно хорошо иметь.
 показати весь коментар
 
 
не можно иметь а имеют,а госпредприятие-банкрот .ВОТ ЭТО ПРИМЕР ЧИНОВНИЧЬЕГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВОРОВЫВАНИЯ СТРАНЫ
 показати весь коментар
 
 
В харьковском метро не только лавочкт за 10 000$ покупают, там несколько лет назад много на вид неплохой облицовки переходов поменяли на несколько хуже выглядящую, но новую(наверно)...
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а пакет для переноски денег покупали, в АШАНЕ,
вам пакет, -ага, побольше.. для лимона..,
- Туда лимон, долларов влезет...?
 показати весь коментар
 
 
Хорошие у нас чернозёмы, золотые, можно сказать.
 показати весь коментар
 
 
По предварительным данным, всего за месяц остаток средств в государственной казне приумножился примерно в четыре раза. Таким образом в июле 2019 года остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа). Такое заявления поступило от Государственной казначейской службы. Совпадение? Не думаю. Наверное, просто перестали растягивать все по карманам. Зе, что ты творишь! У барыги приступ будет.)))
 показати весь коментар
 
 
давай, пападробней ізложи откуда бабки, хто саме держав ці гроші, куди вони зараз не пішли, на оборонку? та хто і де взяв їх раніше і звідки. а так то телячие восторги прихильника зеко манди
 показати весь коментар
 
 
идиот...посмотри состояние казначейского счета хотя бы за несколько лет...он каждый месяц меняется в диапазоне 10-50 млрд грн
 показати весь коментар
 
 
Заспокійся, чуда не сталося, випустили облігацій внутрішнього займа під великий % на здоровену сумму. Готов гроші віддавати зовнішнім кредиторам, і внутрішнім. Думаю будуть такі закони щоб не зміг пропетляти та не платити, типу а я в Польщі, а я конвертом, а дайте мені субсидію
 показати весь коментар
 
 
Не знання ситуації не звільняє вас від фантазування на цю тему. Влітку починається виплата єдиного податку підприємств, що працюють на 4 групі. Інші теж податки сплачують поквартально. Можливо відбувається якесь акумулювання коштів для виплати партіям за їх антиукраїнську діяльність. Причини можуть бути різні.
 показати весь коментар
 
"Ситуация катастрофична": Глава Госпогранслужбы Дейнеко заявил о недофинансировании ведомства на 938 млн (цензор)

Ось тобі один із варіантів відповіді На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7826
 показати весь коментар
 
Такие взятки должны сопровождатся конфискацией всего имущества включительно с имуществом родителей, родителей жены в том числе гражданской, ближайших друзей и комовьев. Иначе топ коррупцию не побороть.
 показати весь коментар
 
 
А мне вот другое интересно, из статьи, на Головинском карьере и ликвидационая комиссия? Там что, камень закончился? Или просто прихватизация началась, отсюда и такие взятки?
 показати весь коментар
 
 
а вы случайно не в курсе чего это гривна так резко укрепилась...
 показати весь коментар
 
 
Ну очевидно же что они действовали из патриотических побуждений, пока Путен не напал....соевые это одобряют!
 показати весь коментар
 
 
якщо то яцук, то гарна новина..

може інститут охорони грунтів нарешті позбудеться с-х мафії
і відновиться..

всім відомий рищук теж колись був директором одній з філій
 показати весь коментар
 
Ого.Если такую взятку давали,то сколько ж планировали отбить?Лишнее подтверждение,что Украина-далеко не бедная.Её скорее можно сравнить с организмом, в котором завелось полчище глистов. И работай,не работай...
 показати весь коментар
 
 
Ну задержаны и посажены это не одно и то же...
 показати весь коментар
 
 
Так альо, вони ж крім брати хабарі нічого не вміють. Хоч сади хоч відпускай - на інше не вчилися.
 показати весь коментар
 
 
Земля украинская богатая ресурсами и вороющими их с любовью.
 показати весь коментар
 
 
при Сталине такого небыло... или может было? приведите пример?
сгнил бы в лагерях...
 показати весь коментар
 
Пора в первую очередь вводить для этих случаев Суд Присяжных Пенсионеров, у которых пенсия в 1560 гривен! Эти хрен отпустят - только ногами вперед в печку крематория!
 показати весь коментар
 
 
От вже суки не каються!!! Ну, хто тут проти рубання рук за корупцію та воровство!? Куму тут дуже солодко живеться в такому мутному гнилому болоті? Давайте розказуйте, як космічні кораблі бороздят простори драмтеатру. Його і такого, як він садити не потрібно. Обрубали і відпустили. нехай ходить красномовним прикладом для інших і позорним клеймом для всієї своєї сімї!
 показати весь коментар
 
І ще одне досить нас годувати "полумерами". Нам потрібно чути не про те , що затримали злодія, а про реальні судові вироки. Нам ця спортивна риболовля, де підгодовуються такі ж самі злодії тільки в погонах та мантіях вже набридла.! Від цієї боротьби", де вор грабує вора, нам громадянам та державі вцілому користі не має ніякої!
 показати весь коментар
 
Завтра вещдоки у вигляді зелених папірцір почнуть зникати і сума хабара зменшуватися, а відповідно і стаття буде перекваліфіковуватися до зовсім смішної. І з часом, коли всі забудуть про фігуранта, або коли його "повиг" буде затьмарений ще більш "видатним" подвигом його колеги по цеху. Він буде - понят і прощён. А якщо повезе, ще й підвищений по карєрі, бо такі "цінні" кадри борцунам ох, як потрібні....!!!
 показати весь коментар
 
Передивився коменти. Мало хто поцікавився: а що з це за карьєр такий. Дехто навіть про чорноземи бовкав (допускаю, що для розширення карєру треба якісь сіроземи відгорнути в сторону).
Набрав назву підприємства і зразу попав на сайт (поштова скринька й досі на мейл.ру). Їхні граніти дуже підходять для виробництва оздоблювальних плит, памятників та іншого. Отже власникам просто надоїло красти і вони готовили карєр під приватизацію А для цього змушені були заручитися підтримкою отого державного інституту.
Може бути, що оті хабарі не належать особам причетним до цього виробництва. Може це інші (прокурорські, судєйські чи закордонні взагалі) бажаючі купити не дорого таке виробництво.
 показати весь коментар
 
Кто ещё стесняется признаться, что Украина - это белая Африка?
 показати весь коментар
 
 
Если хорошо потрусить наших можновладцив - и на отдать долг МВФ можно наскрести...
 показати весь коментар
 
Таким же способом удмурт Богдан хотел сместить Виталика с поста главы КМДА, подсовывая ему $20 млн. типа взятки, эти охламоны зря время не теряют, проникают во все денежные щели, как тараканы. На эту должность у них уже есть самый честный из трускавцов, которые бабло будет брать не себе, а отдавать решалам.
#борьбазкорупцією
 показати весь коментар
 
 
А есть букмекеры которые ставки принимают на посадку задержанных, и какой коэффициент на "никого не посадят"?
 показати весь коментар
 
Чинуши просто взяли суму не для своєї посади, тому їх і ... При такій хотілці простіше піти договоритись с безпекою, тепер чинуш знімуть а на їх місце поставлять інших які будуть з меншими апетитами.
 показати весь коментар
 
Странно что вы задаете такие вопросы, будто дети в школу, завтра этого перца оправдают, потому как следствие ничего не докажет, или восстановят решением крыжопльского суда, а он цензору выставит претензии за унижение чести и достоинства.
 показати весь коментар
 
Видали мы уже такое ШОУ с бриллиантовыми прокурорами и ЧТО, кто сел? где изъятые деньги ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору