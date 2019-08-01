 У Києві під час обшуку чоловік, підозрюваний у зберіганні наркотиків, вистрибнув із 10 поверху, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Санкціонована судом слідча дія в помешканні киянина проводилася в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі.
Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху. Від травми він помер.
На місці події працюють співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які були залучені для проведення обшуку.
Про подію також повідомлено представникам Державного бюро розслідувань.
Этот обыск был по решению суда...
Получается, не оперативная работа...
- а-а-а-а-а-а-а-а-бух
- а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-бух
Сами посмотрите - только поймали - сразу в окно.. нет тела, нет дела..
Та суки следом прыгайте. Нашли кого пожалеть
Те, кто пишут "менты сами выбросили" - в свое время были уронены с меньшей высоты родителями и это сделало их дебилами: обыск в хате фиксируется на видео, к тому же проводится в присутствии незаинтересованных людей (понятых).