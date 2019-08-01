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 Події, Київські новини
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 У Києві під час обшуку чоловік, підозрюваний у зберіганні наркотиків, вистрибнув із 10 поверху, - Нацполіція

У Києві під час обшуку підозрюваний у зберіганні наркотиків загинув, вистрибнувши з 10 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Санкціонована судом слідча дія в помешканні киянина проводилася в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі.

Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху. Від травми він помер.

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На місці події працюють співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які були залучені для проведення обшуку.

Про подію також повідомлено представникам Державного бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140861
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего не нашли и выкинули бедолагу а потом завалили хату наркотой - вот как дело было а может ничего и не искали а просто пришли за баблом или пограбить ...
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Судя по прыжку,он не только хранил.
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Та,суды - менты,одна блядская воровская шайка !
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Ничего не нашли и выкинули бедолагу а потом завалили хату наркотой - вот как дело было а может ничего и не искали а просто пришли за баблом или пограбить ...
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Навряд ли...
Этот обыск был по решению суда...
Получается, не оперативная работа...
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Обыск жилья всегда только по постановлению суда, кроме неотложных случаев.
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Далеко не всегда по решению суда. Там есть еучи лозеек.
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Ага, менты шли мимо и услышали, как кто-то зовёт на помощь за закрытой дверью.
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Та,суды - менты,одна ******** воровская шайка !
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Как ты их не назови, милиция, полиция... А оно остается мусорней поганой! И ничего с этим не сделать, в полиции те же самые люди что работали раньше в милиции. Уже есть полно прецендентов где они ведут себя в точности как раньше, избивают в застенках, выбивают показания итд
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Значит покойный прокололся и мог указать на них, вот и следы подчистили, по указанию от хозяев.
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Мож и так. Пришли затариться, себе и судье, Чел не продал, грит вы мусора... Выкинули, взяли сами.
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У чела драг позабористей оказался, зато отходняка не будет...
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Та это ****** употребляет постоянно! И пировалероны и классический амф))
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Прє мьєрь таварьєшьчя Чічьйоткєнда очінь зара зітьїльйон.Токма тама їттажь бив 17-Й.
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разніца токмо:

- а-а-а-а-а-а-а-а-бух
- а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-бух
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Старый трюк сами менты выбросили. Подумали головы власть почувствовали. А Валодя за швабру администрацию увольняет и зарядку делает. Семимильными шагами прыгаем назад. Ура идёт покращення.
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Идёт раскачка. Так должно быть. Следующий през будет повёрнутый в ДРУГУЮ сторону.
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Та ладно мудрое---то чечетов дал старт всем лётчикам!
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так бы все преступники ополнились и вершили правосудие над собой..
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А вони,с.ки,живенькими повертаються,щоб нас добити.
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Ну, да! Швартовку к балкону ковра-самолёта. Решил улететь. Улетел.
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В крону дерева явно метил, думал, возможно, и спастись.
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Угу...кокаин и єкстази. Вьіпрьігнул😂 Феерический зездеж. В жизни чел не прьігнет под єтим. Тем более, что сейчас таких в зепутатьі забирают.
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не нужно было дурачку сознаваться где вся партия наркоты хранится, был бы до сих пор жив, а так мусора все поделят и концы в воду.
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дайте "герою" премию "дарвина"...посмертно)))))))))
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цікаво, а мєнти) цей мОмєнт) на камеру зняли, чи все зі слів, ментів?! В Киеве во время обыска мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7117
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Все очень сомнительно Есть над чем работать следствию Не исключено запугивание
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А вы говорите при ЗЕ нет перемен..
Сами посмотрите - только поймали - сразу в окно.. нет тела, нет дела..
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Як це--"нєта тєла"?Що-мусоряки зжерли його тепленьким,як Порох брата?
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ні, Порох брата на конхфєті червоний жовтень пустив..
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Для сєльскай мєцнасьтє канхв"єди звалися "Червоний дишель".Які ж кацапи без червоного?Це--як без бороди.
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Та хіба ж це пєрємєни?? Хіба раніше Чечетов так не літав?
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Это был Пастор Шлаг из 12 Мгновений Весны.
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Гоблин-версия? Не видел... А шкирлиц в ней не темнокожий?
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у карлесона в свое время на такой подвиг духу не хватило сигануть с крыши У Києві під час обшуку чоловік, підозрюваний у зберіганні наркотиків, вистрибнув із 10 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2456
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ну судя по фото или прыгал с разбега или с таки выбросили
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криша за баблом приїхала - і шота пашло не так
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Да и хер с ним.все кто связаны с наркотой,прыжок с 20 го этажа!
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может полиция еще и видео предоставит, где подозреваемый сам выпрыгивает?
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Как почитаеш дебилов - одни млять экстрасенсы. Все **** знают и жалеют невинного 3,14дора,фарцевавшего говном.

Та суки следом прыгайте. Нашли кого пожалеть
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Ти що, той поліцай який його викинув з вікна?
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Я и тебя козла выкину,если увижу,что наркотой фарцуеш. Понял?
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школота со смартфоном научилась стовить точку перед понєл, так получается с заглавной і каждьій должен обосраться
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А вы млять такой экстрасенс который заглянул и увидел что тот кто прыгнул реально чем то торговал, хранил итд? Я очччень соменваюсь что товарищ прыгнул туда по своей воле. Так же есть сомнения что у него дома изначально присутсвовали наркотики. Зная нравы наших правоохранителей ничему не удивлюсь. Возможно он кому то дорогу перешел вот его и хлопнули аккуратненько, не подкопаешься
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Не, ну я щщетаю, вполне равноценный обмен... вот если б выстрелил в мусорка, как пашинский, его б оправдали. У нас всегда пашинских оправдывают... стрельба пашинского - все равно, что рюкзаки авакова... за это не сажают...
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Ему просто окрылась Дверь в Ад и он в неё вышел.
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А теперь пускай докажут, что не подбросили, человек на психах 100% выпрыгнул. Доведение до самоубийства-это минимальное обвинение. А вдруг помогли?
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Учитывая, что там 307-я, то это не просто хранение, а как хранение с целью сбыта - автору не мешало бы открывать уголовный кодекс, когда пишет статью. То бишь, чувак прыгал от пятерки срока. Или от долга, который на него повесит поставщик ха изъятое ментами.
Те, кто пишут "менты сами выбросили" - в свое время были уронены с меньшей высоты родителями и это сделало их дебилами: обыск в хате фиксируется на видео, к тому же проводится в присутствии незаинтересованных людей (понятых).
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Про видео сильный аргумент конечно, спору нет. Но и видео то же ни кто не видит, верно? А могло так случится что во время операции что то с флешкой камеры случилось и она ничего не записала? Беда-беда.. А понятые вполне могут быть подставными если цель была именно подбросить наркоту и устранить чувака
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И не станет ли это нормой, пришли с обыском по ананимному сообщению, и у пациента всё находят и он выбрасывается с высокого этажа. И всё имущество, земля, на кануне переписано на....
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послє самострєлов в наручніках вєрсія "самоубійства" как-то визивайєт нєдовєрійє
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