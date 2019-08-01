 У Києві під час обшуку чоловік, підозрюваний у зберіганні наркотиків, вистрибнув із 10 поверху, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Санкціонована судом слідча дія в помешканні киянина проводилася в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі.

Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху. Від травми він помер.

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На місці події працюють співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які були залучені для проведення обшуку.

Про подію також повідомлено представникам Державного бюро розслідувань.