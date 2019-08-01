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Все про:Зеленський (2270) лобіювання (34) США (5225) Слуга народу (184)

 Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану на користь Володимира Зеленського. Послуги були надані у квітні і травні, контракт закрито 21.05. Команда Зеленського стверджує, що не користувалася в США послугами лобістів.

Відповідно до документів, поданих у Міністерство Юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів та відшкодування витрат 9371 долар. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

Послуги надавалися між першим та другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.

Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - Голос Америки 01

Як виявилося, контракт таки існував. Угоду за реєстраційним номером 6661 підписали 3 квітня 2019 року. У додатках А і В вказано сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC та "Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена". Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72 Торговельний центр "Олімпійський", 2 поверх. Мета угоди: підняти "імідж" Володимира Зеленського – Слуги Народу.

Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - Голос Америки 02

Пункт 3 угоди свідчить: Маркус Коен має законні повноваження діяти від імені Володимира Зеленського – Слуги Народу.

21 травня 2019 року контракт офіційно був закритий.

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Ось список консультантів, які були залучені до цього контракту:

Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - Голос Америки 03

Виконавчий віцепрезидент компанії Signal Group Consulting Джон Проктер у відповідь на запит Української служби "Голосу Америки" наголосив, що робота компанії на Володимира Зеленського та партію "Слуга народу" вже завершена, а інформація про неї наведена у звіті, поданому до Мін’юсту США.

У додатку до звіту детально описується все, що робила Signal Group для Володимира Зеленського. Починаючи із 3 квітня, лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів та дзвінків були домовленості про зустрічі.

Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - Голос Америки 04

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З огляду на активності, українська делегація прибула у Вашингтон 16 квітня або днем раніше. Signal Group повідомляє про проведені зустрічі: Інститут Катона, Державний Департамент, CSIS, Центр Карнегі, офіс когресмена Брендона Бойла, колишній сенатор Норм Колман, Рада з Національної Безпеки.

Повідомляється про "зустріч/екскурсію" у Білому Домі 17-го квітня. (Того ж дня на офіційній фейсбук-сторінці Команди Зеленського опубліковано заперечення про їхній зв’язок з лобістами).

Також Signal Group контактувала з медіаорганізаціями CNN та Washington Post, але повідомлень про інтерв’ю немає.

Цікавою є також інформація про витрати, яких американські лобісти зазнали під час роботи на Володимира Зеленського. Так, 16 квітня вони звітують про вечерю в одному з Вашингтонських ресторанів на суму 1912 доларів і 90 центів та чималі витрати на таксі та лімузин. Останнім рядком консультанти не полінувалися включити витрати на горнятко кави у готелі Sofitel на 7 доларів і 60 центів.

Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - Голос Америки 05

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Загалом, за організацію дводенного візиту української делегації у Вашингтон і консультативні послуги у квітні - травні 2019 року Signal Group отримала від Маркуса Коена оплату за свою роботу плюс відшкодування витрат на загальну суму 69 371 долар і 80 центів.

Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - Голос Америки 06

Використання послуг лобістів іноземними політиками - звичайна і законна справа в США, нагадує "Голос Америки". "Але без відповіді залишаються питання про походження грошей і категоричне заперечення Командою Зеленського факту роботи з лобістами у США", - підсумовує видання.

"Голос Америки" попросив Офіс Президента прокоментувати інформацію, зазначену у звіті лобістської компанії, але отримав відмову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140860
 
   
 Топ коментарі
 
Та ладно. Для зебіків цеж божа роса Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 8962
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"Голос Америки" попросил Офис Президента прокомментировать информацию, указанную в отчете лоббистской компании, но получил отказ.

Свою брехню важко визнавати...
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Так ось чому я солоденький! Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 8158
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Тобто ви вірите, що один невеличкий заводик коштує 350млн, а все майно Порошенка 800 млн?
Я, на відміну від вас, інженер з 40-річним стажем і за своє життя напроектував і збудував понад 2млн.м2 різних промислових та цивільних об'єктів та розумію що скільки коштує.
Тебе обдурили Жителі Иорданської ДолинИ. Це я тобі кажу як фажівець. Я не порохобот, просто я бачу брехню, нахабну єврейську брехню і не можу її не спростувати через професійну гордість.
Якщо я бачу брехню я кажу що це брехня! Мені байдуже хто бреше!
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Мне наплевать на твои мемуарные изливания, ты обычное соевое прихлебало, вечно сидящее на Цензоре, вот ты кто Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2284
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У твоєму місті є великий супермаркет Амстор? З вірогідністю 90% він мій.
Я ЗНАЮ що кажу, а ти ВІРИШ хуцпі.
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не пойму вот ты дурачок по жизни или это беззаветная любовь к порохохряку тебя таким сделала?
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Я ЗНАЮ що скільки коштує по 40 років будвю різні підприємства! Я бачу брехню і як професіонал не можу її не спростувати!
А ви можете вірити у те у що хочете вірити, та брехня, у яку ви повірили, не стане від того правдою.
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иди в порохатый суд который мародер отреформировал и пиши там заяву на портнова. Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2351
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стосовно брехні,
а ви справді вірите що скромний чиновник законно прихватизував завод карла маркса а потім завдяки чесні праці заробив сотні мільонів долларів в наскрізь коррумпованій державі
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Не чиновник, а компанія "Укрпроминвест" заснована його батьком, керована його батьком поки він учився та був чиновником. Може у тата щось було і не зовсім чисто, та хто у нас без гріха? Може коломойський з Боголюбовим, які за хабарі брали купонні кредити у період гіперінфляції під сміховинні проценти, переганяли їх у ВКВ, потім валюту продавали, повертали старий кредит і брали новий?
Своїм "міліонерством" на початку 90-х ми завдячуємо Коломойському та Боголюбову! Але вам того мало. Можем павтаріть, правда ж, Зє!Біли?
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стосовно гріха коррупція найстрашніший гріх тому що вона вбиває країну. а якщо це поєднується з війною називається мародерством.
стосовно гіперінфляції оснвна причина гіперінфляції 90-х виведення десятків мільярдів долларів з України і не думаю що цим займалися лише боголюбов з коломойським доречі які пости вони займають і чому коломойському досі не повернули приватбанк як ви нам обіцяли?
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Ти Ідіот? При чому тут пости?
Зє!біли шукають виправдання тому, що вони зробили.
А вони, повірили єврейській брехні і віддали Україну на поталу Жителям Иорданської ДолиниАМ!
Як таке пережити?
І щоб дах не поїхав, вони шукають собі виправдання, чіпляються за будь-яку соломинку!
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це печерий антисемітизм дядьку,розкажи ще про рептилоїдів та масонів.
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Порошенко румыно-украинец. Из евреев ближе гройсмана у него никого не было ))
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004),
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по перше кузня не вся його, частина кононенка. по друге тигіпко її взяв в розсрочку, виплачує частинами. тому нема ніяких 350лямів де факто
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Тігіпко уже все виплатив, цифри можна знайти на Фінанс. Уа.
Але Зє!біли все одно шукають виправдання тому, що вони зробили.
А вони, повірили єврейській брехні і віддали Україну на поталу Жителям Иорданської ДолиниАМ!
Як таке пережити?
І щоб дах не поїхав, вони шукають собі виправдання, чіпляються за будь-яку соломинку!
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Вот с вранья точно страну не начинают менять к лучшему...
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Ну що ЗЕбиллы, походу он не только ростом похож на мышыбрата из однаганарота но и повадками, походу вы заимели своего Сказачного ЗЕперзидента - эт не мы, а где ваши даказательства, а вот ети вот никакие не доказательства и вообще вокруг адни враги ...
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тут немає зебілів тільки порохоботи Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 6443
тобі треба було так-ну що дебіли-дякули......
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да да - блаженн кто верует - ЗЕверра = эта крута!
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Особенное меня впечатлило, это контракт 666. В Европе даже номеров на авто таких нет...
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"Ахтууунг! Порохоботы захватили МинЮст США!!!" - да, зе-бильчики?
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... Свинарчуки и злочинна влада сидит в засаде а Ляшко точит вилы
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не читає зєбільйо книжок, і от оп'ять...

Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 2 часа назад

Біда молодих шарікових, що вони вже не знають, хто такий Шаріков, плутають з Шарієм.
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имидж зели это как фитиль пети - стоит, пока стакан полон и маринка в отъезде
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читав репліки Зе білів у твітері: скільки вам парашенка заплатив шоб ви цю брехню писали))) Зе бобікам все то божа роса! бо ж ума нема...
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У меня ещё один вопрос. А за что американцы получили 60 штук?
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Вообще не понял этого хрюкота упоротого, если Зе платит американским лоббистам, то ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО ???? Хотя раз молчат, то скорее всего не платили....ибо не вижу никакого урона репутации в этом действии
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Вот пусть в суд теперь подают на Минюст США.
Нет ничего плохого за оплату лоббирования, но зачем врать, что его не было?
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А в чем лож? На сколько мне помнится даже в бюлетенях на голосовании в Раду было минимум два мажоритарщика от ПП "Слуга народа" и от приватне підприємство "Слуга народа". К партии Зеленского Слуга народа кандидаты никакого отношения не имели. Может и там заинтересованные в компромате лица завели еще одно предприятие типа "Владимир Зеленский - Слуга народа". Кто мешает? Хотя действительно в лоббировании ничего плохого нет. Но если это действительно не Зеленский, то зачем им признавать?
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то есть у преза тайные договорняки с другими правительствами
и вот кто ему придумывает показаться в красный труселях или в тренажерном зале
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Какой-то британский имидж-мейкер придумал, чтобы Лукашенко с сыном всюду появлялся...
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ще одно з беніних компаній куплених в сша на вкрадені гроші через приват
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Ничего, новая Рада организует следственную комиссию и выяснит кто кому платил.
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это проделки свынохряка и его дякул не иначе 666
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А Зеля ли брехал? Почерк сей поделки сравним с кандидатами от всяких приватных пидприемств "Слуга народа" что в бюлетенях были на голосовании в Раду.
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компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

За такие деньги, можно только бомжей нанять Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 7463
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Как интересно читать комментарии. Новость о Зюзике и его брехне, а все дружно почему-то обсуждают Порошенко.
В том, что нанимали лоббистов нет ничего плохого, но почему они врут, что этого не делали, если есть официальный отчет этой американской компании и она из полученных за свою работу на Зюзика денег заплатила, как и положено, налоги своему государству.
А здесь почему-то обсуждают Порошенко, а не брехню Зюзика и его гоп-компании, каким боком сюда вообще Порошенко?
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Контактировать с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее здесь не запрещены,а в роли лоббиста даже акредитованный журналист может выступить,если имеет контакты.Цель здесь-подло навредить ЗЕ,а способы питропутлератов известны-на личность перейти и обхамить.
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его команда говорит, что никого не нанимала. Люди которым можно верить.Кристально чистая репутация Брешем очень честно
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Помнится подобная история была с Тимошенко, она тогда сказала спасибо но мы никого не нанимали, и вся фигня спокойненько затихла, думаю и в этот раз будет нечто подобное.. Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 7174
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Это что за гонорар такой ?
Вон Лукашенко лорду Беллу за то что тот погоняло "Батька" раскрутил то пол палеты, то ли палету (миллиард) долларрв зарядил.
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Бег по кругу . . .
После окончания эпохи Зеленского будем обсуждать люстрацию всех, кто был у власти, начиная с конца мая 2019 года, уголовные производства, привлечение к ответственности всяких условных "Богданов" . . . Портнов опять убежит. Кто чего украл, будем разбираться, и насколько опять выросли долги страны.
Господи, как же это всё надоело. Чего ж вы все не угомонитесь никак !!!

Продайте к чертям собачьим всю государственную и коммунальную собственность в частные руки, чтобы нечего воровать было. Всю, кроме имущества, обеспечивающего охрану правопорядка внутри страны и оборону от внешнего нападения. Ну и зданий органов власти.
Введите для всех единый налог.
Ограничьте государственные расходы только критически общественно важными вопросами (содержание маленького госаппарата, охрана правопорядка, оборона и внешняя политика, защита населения от чрезвычайных ситуаций, в широком смысле, включая не только стихийные бедствия и техногенные катастрофы, но и неотложную медицину, и защиту детей без опеки, и т.п.; защита окружающей среды, тоже в широком смысле, включая все ресурсы - лес, землю и т.п., и охрана культурного наследия). Всё остальное (образование, НЕнеотложную медицину, ЖКХ, сельское хозяйство, дорожную сеть и так далее) переводите на 100% коммерческие рельсы и прекратите тратить на это деньги налогоплательщиков (на всякие субсидии, льготы, господдержки и прочее). У кого нет денег - голодайте, мёрзните, сидите дома, болейте, не учитесь - не повезло Вам в жизни, бывает.
И когда всё публичное имущество, за указанными исключениями, будет продано, когда бюджет будет оперировать малыми суммами и, соответственно, будет требовать невысоких налогов, то воровать будет просто технически затруднительно. А те немногочисленные направления, где государственное финансирование всё-таки будет необходимо (типа армии), будет сильно легче контролировать. И привлекательность государственных корыт, извините, должностей резко упадёт.
Короче, надо меньше государства, где это возможно, и побольше государства, где это необходимо (Гельмут Коль сказал, не я).
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Уже ОПУ анонсировали что первым делом гос банки продадут, а потом укрпочту и укрзализныцю, давайте угадаем за сколько милионов гривен уйдет весь приват банк с потрохами и персоналом некому таинственному Игорю Валерьевичу?
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