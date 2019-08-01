 Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Відповідно до документів, поданих у Міністерство Юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів та відшкодування витрат 9371 долар. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".
Послуги надавалися між першим та другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.
Як виявилося, контракт таки існував. Угоду за реєстраційним номером 6661 підписали 3 квітня 2019 року. У додатках А і В вказано сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC та "Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена". Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72 Торговельний центр "Олімпійський", 2 поверх. Мета угоди: підняти "імідж" Володимира Зеленського – Слуги Народу.
Пункт 3 угоди свідчить: Маркус Коен має законні повноваження діяти від імені Володимира Зеленського – Слуги Народу.
21 травня 2019 року контракт офіційно був закритий.
Ось список консультантів, які були залучені до цього контракту:
Виконавчий віцепрезидент компанії Signal Group Consulting Джон Проктер у відповідь на запит Української служби "Голосу Америки" наголосив, що робота компанії на Володимира Зеленського та партію "Слуга народу" вже завершена, а інформація про неї наведена у звіті, поданому до Мін’юсту США.
У додатку до звіту детально описується все, що робила Signal Group для Володимира Зеленського. Починаючи із 3 квітня, лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів та дзвінків були домовленості про зустрічі.
З огляду на активності, українська делегація прибула у Вашингтон 16 квітня або днем раніше. Signal Group повідомляє про проведені зустрічі: Інститут Катона, Державний Департамент, CSIS, Центр Карнегі, офіс когресмена Брендона Бойла, колишній сенатор Норм Колман, Рада з Національної Безпеки.
Повідомляється про "зустріч/екскурсію" у Білому Домі 17-го квітня. (Того ж дня на офіційній фейсбук-сторінці Команди Зеленського опубліковано заперечення про їхній зв’язок з лобістами).
Також Signal Group контактувала з медіаорганізаціями CNN та Washington Post, але повідомлень про інтерв’ю немає.
Цікавою є також інформація про витрати, яких американські лобісти зазнали під час роботи на Володимира Зеленського. Так, 16 квітня вони звітують про вечерю в одному з Вашингтонських ресторанів на суму 1912 доларів і 90 центів та чималі витрати на таксі та лімузин. Останнім рядком консультанти не полінувалися включити витрати на горнятко кави у готелі Sofitel на 7 доларів і 60 центів.
Загалом, за організацію дводенного візиту української делегації у Вашингтон і консультативні послуги у квітні - травні 2019 року Signal Group отримала від Маркуса Коена оплату за свою роботу плюс відшкодування витрат на загальну суму 69 371 долар і 80 центів.
Використання послуг лобістів іноземними політиками - звичайна і законна справа в США, нагадує "Голос Америки". "Але без відповіді залишаються питання про походження грошей і категоричне заперечення Командою Зеленського факту роботи з лобістами у США", - підсумовує видання.
"Голос Америки" попросив Офіс Президента прокоментувати інформацію, зазначену у звіті лобістської компанії, але отримав відмову.
Я, на відміну від вас, інженер з 40-річним стажем і за своє життя напроектував і збудував понад 2млн.м2 різних промислових та цивільних об'єктів та розумію що скільки коштує.
Тебе обдурили Жителі Иорданської ДолинИ. Це я тобі кажу як фажівець. Я не порохобот, просто я бачу брехню, нахабну єврейську брехню і не можу її не спростувати через професійну гордість.
Якщо я бачу брехню я кажу що це брехня! Мені байдуже хто бреше!
Я ЗНАЮ що кажу, а ти ВІРИШ хуцпі.
А ви можете вірити у те у що хочете вірити, та брехня, у яку ви повірили, не стане від того правдою.
а ви справді вірите що скромний чиновник законно прихватизував завод карла маркса а потім завдяки чесні праці заробив сотні мільонів долларів в наскрізь коррумпованій державі
Своїм "міліонерством" на початку 90-х ми завдячуємо Коломойському та Боголюбову! Але вам того мало. Можем павтаріть, правда ж, Зє!Біли?
стосовно гіперінфляції оснвна причина гіперінфляції 90-х виведення десятків мільярдів долларів з України і не думаю що цим займалися лише боголюбов з коломойським доречі які пости вони займають і чому коломойському досі не повернули приватбанк як ви нам обіцяли?
Зє!біли шукають виправдання тому, що вони зробили.
А вони, повірили єврейській брехні і віддали Україну на поталу Жителям Иорданської ДолиниАМ!
Як таке пережити?
І щоб дах не поїхав, вони шукають собі виправдання, чіпляються за будь-яку соломинку!
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004),
Але Зє!біли все одно шукають виправдання тому, що вони зробили.
А вони, повірили єврейській брехні і віддали Україну на поталу Жителям Иорданської ДолиниАМ!
Як таке пережити?
І щоб дах не поїхав, вони шукають собі виправдання, чіпляються за будь-яку соломинку!
тобі треба було так-ну що дебіли-дякули......
Anton Sanchenko @AntonSanchenko 2 часа назад
Біда молодих шарікових, що вони вже не знають, хто такий Шаріков, плутають з Шарієм.
Нет ничего плохого за оплату лоббирования, но зачем врать, что его не было?
и вот кто ему придумывает показаться в красный труселях или в тренажерном зале
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За такие деньги, можно только бомжей нанять
В том, что нанимали лоббистов нет ничего плохого, но почему они врут, что этого не делали, если есть официальный отчет этой американской компании и она из полученных за свою работу на Зюзика денег заплатила, как и положено, налоги своему государству.
А здесь почему-то обсуждают Порошенко, а не брехню Зюзика и его гоп-компании, каким боком сюда вообще Порошенко?
Вон Лукашенко лорду Беллу за то что тот погоняло "Батька" раскрутил то пол палеты, то ли палету (миллиард) долларрв зарядил.
После окончания эпохи Зеленского будем обсуждать люстрацию всех, кто был у власти, начиная с конца мая 2019 года, уголовные производства, привлечение к ответственности всяких условных "Богданов" . . . Портнов опять убежит. Кто чего украл, будем разбираться, и насколько опять выросли долги страны.
Господи, как же это всё надоело. Чего ж вы все не угомонитесь никак !!!
Продайте к чертям собачьим всю государственную и коммунальную собственность в частные руки, чтобы нечего воровать было. Всю, кроме имущества, обеспечивающего охрану правопорядка внутри страны и оборону от внешнего нападения. Ну и зданий органов власти.
Введите для всех единый налог.
Ограничьте государственные расходы только критически общественно важными вопросами (содержание маленького госаппарата, охрана правопорядка, оборона и внешняя политика, защита населения от чрезвычайных ситуаций, в широком смысле, включая не только стихийные бедствия и техногенные катастрофы, но и неотложную медицину, и защиту детей без опеки, и т.п.; защита окружающей среды, тоже в широком смысле, включая все ресурсы - лес, землю и т.п., и охрана культурного наследия). Всё остальное (образование, НЕнеотложную медицину, ЖКХ, сельское хозяйство, дорожную сеть и так далее) переводите на 100% коммерческие рельсы и прекратите тратить на это деньги налогоплательщиков (на всякие субсидии, льготы, господдержки и прочее). У кого нет денег - голодайте, мёрзните, сидите дома, болейте, не учитесь - не повезло Вам в жизни, бывает.
И когда всё публичное имущество, за указанными исключениями, будет продано, когда бюджет будет оперировать малыми суммами и, соответственно, будет требовать невысоких налогов, то воровать будет просто технически затруднительно. А те немногочисленные направления, где государственное финансирование всё-таки будет необходимо (типа армии), будет сильно легче контролировать. И привлекательность государственных корыт, извините, должностей резко упадёт.
Короче, надо меньше государства, где это возможно, и побольше государства, где это необходимо (Гельмут Коль сказал, не я).
от слова взагали