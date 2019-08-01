 Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов

Про це Бутусов написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Інформація про написання заяви Андрієм Богданом про звільнення "в разі виникнення бажання" поки схожа на анекдот.
Коли йдуть, то "бажання" виникло й оформлено. І так не пишуть. Чутки про те, що Богдан йде, поширюються регулярно. Кажуть, що ймовірним є його переміщення на іншу посаду, з контролю силових структур, фіскальних органів. Що це може бути зроблено як символічний жест напередодні візиту президента в США.
Але в будь-якому разі, нині Богдан зберігає близькість до президента і величезний вплив, нічого схожого на розрив та охолодження відносин непомітно.
Сьогодні, за даними джерел Цензор.НЕТ, цілий день у звичайному режимі Богдан провів в ОП разом із Зеленським.
Керівництво партії "Слуга народу", близькі співробітники Зеленського, інформацію про відставку Богдана взагалі не підтверджують, це свідчить про те, що викид інформації про заяву - спонтанний, жодних системних змін у команді Зеленського не відбулося.
На цьому тижні планується низка публічних заходів Зеленського, думаю, тільки президент зараз пояснить цю кумедно написану заяву про відставку, яка незрозуміло з якою метою надійшла в ЗМІ".
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ опублікували інформацію про відставку глави президентського офісу Андрія Богдана.
Це розіргаш. Як відповідь на петицію.
- Що?
- Шановний пане Зеленський!..
Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть! (с)
Ну, як з 4000 дол. вчителям
Нынче в тренде Зюзя и Боня. И только смерть разлучит их!
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Якби-то ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
«ЯКБИ-ТО ТИ, БОГДАНЕ П'ЯНИЙ...»
Источник: https://censor.net.ua/n3140859"
Мдя....похоже это голубки придерживаются принципа-" Лучше нет влагалища, чем очко товарища"