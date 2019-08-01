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 Політика України
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Все про:відставка (524) Бутусов Юрій (994) Богдан Андрій (101)

 Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що інформація про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента поки не підтверджується.

Про це Бутусов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Інформація про написання заяви Андрієм Богданом про звільнення "в разі виникнення бажання" поки схожа на анекдот.

Коли йдуть, то "бажання" виникло й оформлено. І так не пишуть. Чутки про те, що Богдан йде, поширюються регулярно. Кажуть, що ймовірним є його переміщення на іншу посаду, з контролю силових структур, фіскальних органів. Що це може бути зроблено як символічний жест напередодні візиту президента в США.

Але в будь-якому разі, нині Богдан зберігає близькість до президента і величезний вплив, нічого схожого на розрив та охолодження відносин непомітно.

Сьогодні, за даними джерел Цензор.НЕТ, цілий день у звичайному режимі Богдан провів в ОП разом із Зеленським.

Керівництво партії "Слуга народу", близькі співробітники Зеленського, інформацію про відставку Богдана взагалі не підтверджують, це свідчить про те, що викид інформації про заяву - спонтанний, жодних системних змін у команді Зеленського не відбулося.

На цьому тижні планується низка публічних заходів Зеленського, думаю, тільки президент зараз пояснить цю кумедно написану заяву про відставку, яка незрозуміло з якою метою надійшла в ЗМІ".

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ опублікували інформацію про відставку глави президентського офісу Андрія Богдана.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140859
 
 
 Топ коментарі
 
Шанпанзе!
- Що?
- Шановний пане Зеленський!..
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Форма заяви про звільнення має фривольний вигляд та зміст.
Це розіргаш. Як відповідь на петицію.
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Руководство "Слуги народа" и близкие к Зеленскому сотрудники не подтверждают отставку Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3945 будут вычислять,кто громче всех из врагов,а главное из друзей апплодировал?
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Кловани во владі. Це вже навіть не забавно
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Форма заяви про звільнення має фривольний вигляд та зміст.
Це розіргаш. Як відповідь на петицію.
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Если уволится то это будет правильное и мужественное решение.Богдан работает на разьединение украинцев да и по своим моральным качествам он для Зе не точка опоры.
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Шанпанзе!
- Що?
- Шановний пане Зеленський!..
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А я, сначала не врубился, честно. Подумал описка. Если бы не тёзка ниже- Жагун- так ьы и не въехал.
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Место приматов заняли петекантропы. Их поведения очень похожи.
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Але 47-хромосомним до них ще далеко.
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Куда оно уйдёт, когда только до корыта дорвалось. Руководство "Слуги народа" и близкие к Зеленскому сотрудники не подтверждают отставку Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4679
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будут вычислять,кто громче всех из врагов,а главное из друзей апплодировал?
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Да, больше я не вижу никакой причины, для вброса.
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Порохососы уже размечтались, что они кого-то нагнули, лол.
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увольнение Богдана и встречяйте нового примьера Богдана......
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Дивно, хоча, чому? Може зовсім не дивно, може природно!
Руководство "Слуги народа" и близкие к Зеленскому сотрудники не подтверждают отставку Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5402

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Какая ещё отставка?

Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть! (с)
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Тю, а петерасты так раскудахтались, а тут облом.
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Эх, Джулиани слабаком оказался ну ниче, ещё один твит и Богдану точно хана!
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Давайте краще про тарифи і посадки. Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5081 Теж не цікаво? Може про діджіталізацію і фопи? Ніт? Ок - про кубіки на животіку чувака Вови. Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5081
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Кличко через Джулиани "чпокнул" удмурта.
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Но в любом случае, на данный момент Богдан сохраняет Близость к президенту и огромное влияние, ничего похожего на разрыв и охлаждение отношений незаметно.Источник:https://censor.net.ua/n3140859
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Богдан не може по своїй волі піти у відставку, хіба що в декрет, якщо ЗЄля його таки обрюхатить.
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Утка... простая жаренная утка... скандальчик, а имя Иосифовича на слуху... quid prodest?
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Богдан лично будет помогать шмаркле собирать чемоданы перед побегом в Ростов. Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6483
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У нас раньше была только одна сладкая парочка Допченский и Гепченский. Сейчас они уже не в тренде.
Нынче в тренде Зюзя и Боня. И только смерть разлучит их!
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Якби-то ти, Богдане п'яний,

Тепер на Переяслав глянув!

Та на замчище подив[ив]сь!

Упився б! здорово упивсь!

І препрославлений козачий

Розумний батьку!.. і в смердячій

Жидівській хаті б похмеливсь

Або б в калюжі утопивсь,

В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!

Великий, славний! та не дуже...

Якби ти на світ не родивсь

Або в колисці ще упивсь...

То не купав би я в калюжі

Якби-то ти, Богдане п'яний,

Тепер на Переяслав глянув!

Та на замчище подив[ив]сь!

Упився б! здорово упивсь!

І препрославлений козачий

Розумний батьку!.. і в смердячій

Жидівській хаті б похмеливсь

Або б в калюжі утопивсь,

В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!

Великий, славний! та не дуже...

Якби ти на світ не родивсь

Або в колисці ще упивсь...

То не купав би я в калюжі

Тебе преславного. Амінь.

«ЯКБИ-ТО ТИ, БОГДАНЕ П'ЯНИЙ...»
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"Но в любом случае, на данный момент Богдан сохраняет близость к президенту и огромное влияние, ничего похожего на разрыв и охлаждение отношений незаметно.
Источник: https://censor.net.ua/n3140859"

Мдя....похоже это голубки придерживаются принципа-" Лучше нет влагалища, чем очко товарища"
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