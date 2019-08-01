 "Зоря" знову обіграла чорногорську "Будучность" і вийшла в наступний етап кваліфікації Ліги Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автором єдиного гола в Запоріжжі став Артем Громов, який відзначився на 32-й хвилині.

На 33-й хвилині "Будучность" залишилася в меншості - червону картку отримав Нікола Джурич (друге попередження), на 34-й хвилині за неспортивну поведінку був видалений ще один чорногорець Драшко Божович.

Нагадуємо, в першому матчі на виїзді "Зоря" обіграла "Будучность" з рахунком 3:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кваліфікація до Ліги Європи: луганська "Зоря" на виїзді обігрує чорногорську "Будучность"

Наступний суперник "Зорі" визначиться в протистоянні "Осієк" (Хорватія) - ЦСКА (Болгарія).

Матчі третього відбіркового раунду Ліги Європи "Зоря" проведе 8 та 15 серпня. Першу зустріч луганчани зіграють на виїзді.

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