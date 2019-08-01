EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Спорт
  514  1
Все про:Зоря (14) Ліга Європи (53) футбол (722)

 "Зоря" знову обіграла чорногорську "Будучность" і вийшла в наступний етап кваліфікації Ліги Європи

У матчі-відповіді кваліфікаційного етапу Ліги Європи УЄФА луганська "Зоря" з рахунком 1:0 переграла "Будучность" із Чорногорії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автором єдиного гола в Запоріжжі став Артем Громов, який відзначився на 32-й хвилині.

На 33-й хвилині "Будучность" залишилася в меншості - червону картку отримав Нікола Джурич (друге попередження), на 34-й хвилині за неспортивну поведінку був видалений ще один чорногорець Драшко Божович.

Нагадуємо, в першому матчі на виїзді "Зоря" обіграла "Будучность" з рахунком 3:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кваліфікація до Ліги Європи: луганська "Зоря" на виїзді обігрує чорногорську "Будучность"

Наступний суперник "Зорі" визначиться в протистоянні "Осієк" (Хорватія) - ЦСКА (Болгарія).

Матчі третього відбіркового раунду Ліги Європи "Зоря" проведе 8 та 15 серпня. Першу зустріч луганчани зіграють на виїзді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перед матчем за Суперкубок поліція затримала 12 уболівальників, які намагалися влаштувати бійку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140858
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Все було зрозуміло ще після першого матчу, але те що виграли - це добре...
Очки в таблиці коефіцієнтів УЄФА нам потрібні...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору