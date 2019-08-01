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Все про:суд (5377) Онищенко Олександр (429) запобіжний захід (51)

 Матері Онищенка суд заборонив виїжджати з Києва

Суд обрав запобіжний захід матері колишнього народного депутата Олександра Онищенка Інесі Кадировій. Її підозрюють у сприянні незаконним схемам реалізації газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування".

74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Мати Онищенка заявила в суді, що їй не соромно перед дітьми і внуками. "Що стосується газу - я в цьому нічого не розумію, ні в чому не розбираюся. Ніколи не сунула туди ніс", - сказала вона.

Інесу Кадирову затримали в "Борисполі" 25 липня після прильоту з Іспанії. Онищенко стверджував, що його мати погано почувається і "хоче померти на батьківщині".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140856
 
 
 Топ коментарі
 
такое почетное право имеет только мама кобелева и порохохряк со своей семейкой, свиномародер набил наличманом чемоданы и смазал салом пятки из Украины. Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева - Цензор.НЕТ 2102
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А как дышал, как дышал!
А Шарий как пел, как пел! Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева - Цензор.НЕТ 8630
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А как дышал, как дышал!
А Шарий как пел, как пел! Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева - Цензор.НЕТ 8630
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такое почетное право имеет только мама кобелева и порохохряк со своей семейкой, свиномародер набил наличманом чемоданы и смазал салом пятки из Украины. Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева - Цензор.НЕТ 2102
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Зебил, пердачки - это сугубо ваша прерогатива.
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и поэтому соевые собаки бросаются на все посты, где пишут про пороххряка Матері Онищенка суд заборонив виїжджати з Києва - Цензор.НЕТ 965
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Эти две хари напоминают бандитские грызла басмачей из фильма "Белое солнце пустыни"
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Да уж... Кому за Державу обидно, таких сейчас в политике не найдёшь!
Из старой гвардии это точно!
Из новых - будем посмотреть...
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Онищенко утверждал, что его мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине".

Так в чем проблема?Пусть отдаст все наворованные деньги и прикопает эту старую суку где то в лесопосадке.А после еще и отсидит за воровство.
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надеюсь семью Онищенко реабелитируют ,там даже слепоглухонемому сказано что -порошенко владел ВР с 2014 по 2019 и катал выкатывал миллиарды на АТО потом на ООС а на мвд армяна забил .жмот,
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Гониво, мвд самое припакованое по факту
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Було б беспечніше,якби Кадирова була під вартою,ато ще помирати передумає.
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К нищему на Дерибасовской подходит парень и дает десять копеек.
- Извините, больше я вам дать не могу. Я вчера женился.
- Вы посмотрите на этого хама, - кричит, вскакивая, нищий. - Видите ли, он женился! Так что же, я должен содержать теперь твою семью?!
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