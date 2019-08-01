 Матері Онищенка суд заборонив виїжджати з Києва

74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
Мати Онищенка заявила в суді, що їй не соромно перед дітьми і внуками. "Що стосується газу - я в цьому нічого не розумію, ні в чому не розбираюся. Ніколи не сунула туди ніс", - сказала вона.
Інесу Кадирову затримали в "Борисполі" 25 липня після прильоту з Іспанії. Онищенко стверджував, що його мати погано почувається і "хоче померти на батьківщині".
Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
А Шарий как пел, как пел!
Из старой гвардии это точно!
Из новых - будем посмотреть...
Так в чем проблема?Пусть отдаст все наворованные деньги и прикопает эту старую суку где то в лесопосадке.А после еще и отсидит за воровство.
- Извините, больше я вам дать не могу. Я вчера женился.
- Вы посмотрите на этого хама, - кричит, вскакивая, нищий. - Видите ли, он женился! Так что же, я должен содержать теперь твою семью?!