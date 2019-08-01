 ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у твіттері постпредставництва України при ОБСЄ у Відні.
"Незважаючи на триваючі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі, Російська Федерація продовжує незаконні поставки на окуповані території України та з них – до РФ. СММ ОБСЄ вкотре зафіксувала вантажний потяг і автоколону вантажівок зовсім поруч із неконтрольованою ділянкою кордону", - йдеться в повідомленні.
Опубліковані фотографії містять зафіксовані ОБСЄ інциденти біля н.п. Степове і Висілки біля кордону з РФ.
Не смішіть!
Яка стратегія? Лише тактика!
І тактика - швидко та багато вкрасти...
Йому це непотрібно було...