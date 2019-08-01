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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ОБСЄ (2206) Донбас (12645) найманці РФ (844)

 ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі. ФОТО

Опубліковано фотографії ОБСЄ незаконних поставок на окуповані території Донбасу через неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у твіттері постпредставництва України при ОБСЄ у Відні.

"Незважаючи на триваючі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі, Російська Федерація продовжує незаконні поставки на окуповані території України та з них – до РФ. СММ ОБСЄ вкотре зафіксувала вантажний потяг і автоколону вантажівок зовсім поруч із неконтрольованою ділянкою кордону", - йдеться в повідомленні.

ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотник спостерігачів на Донбасі намагалися заглушити п'ять разів, - ОБСЄ

Опубліковані фотографії містять зафіксовані ОБСЄ інциденти біля н.п. Степове і Висілки біля кордону з РФ.


ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140855
 
   
 Топ коментарі
 
Тому кто продолжает утверждать что Пидорашка не ведет войну с Украиной нужно разбить голову ломом
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Вести из-за поребрика: "Сибирская Народная Республика или #СибНР 17 августа покажем Москве Сибирь! (link: http://vk.com/sibmarsh) vk.com/sibmarsh"
ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 9901
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Тому кто продолжает утверждать что ********* не ведет войну с Украиной нужно разбить голову ломом
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прелестно. свиновальца по его свинной голове ломом. Креативно.
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при чем здесть опг штейны?
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Имелся в виду зеленманвальцмойскийбодяюзик... имелась в виду обрезанная головка... ломом по наваЗЕлиненной обрезанной головке... и поливай ее потом ЗЕленкой... зе-Ленкой... зелёнкой...
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Вести из-за поребрика: "Сибирская Народная Республика или #СибНР 17 августа покажем Москве Сибирь! (link: http://vk.com/sibmarsh) vk.com/sibmarsh"
ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 9901
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Мальчик наверное хочет получить бесплатную путёвку в чечню, горы посмотреть и баранов
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так его все равно из сайберии на сайберию не вышлет мордва, он и так там обитает.
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"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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А нішо. Війна стій, раз-два! У малароса не вийшло. Змінили шило на мило, а було 39 кандидатів.
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Та хоч тисяча. Якщо взяти мільйон негрів, то Ейнштейна з них не вибереш.
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В Порошенка була хороша стратегія .А в ЗЄ-дагаварімся посрєдінє.
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Стратегія у Порошенка?!
Не смішіть!
Яка стратегія? Лише тактика!
І тактика - швидко та багато вкрасти...
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Миротворці ООН .Якщо б Порошенко залишився президентом,він би добився.Це зрозумів путін х'йло і каламойскій,і тому зробили п'здобола презом.
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Могу выложить фотки обратной стороны луны. Толку примерно столько же.
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Самое интересное что Украина даже не созовет по етому поводу заседание ООН и не вышвырнет разейское посольство из страны. Все потому что во власти предатели Родины сидят на зарплате кремля.
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на твоих фотках есть снимки лунного города и космического корабля?
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В этих составах вывозится уголь для нужд Украины, это что новость? Также метал и другие товары днрлнр, можно тупо на жд станциях заснять все улики, но видимо никому это не надо
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Это територия Украины захваченная сепаратистами и рф
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не уж то ОБСЕ прозрело на 5й год войны???
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кремль ОБСЄ наглядачам , забув бабло кинути
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