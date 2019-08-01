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 Суспільство
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Все про:День незалежності (234) Міноборони (2696) премія (140) військовослужбовці (2470)

 Міноборони ще не визначило, кому і скільки премій виплатити до Дня Незалежності

Міністерство оборони підтвердило, що військовослужбовці ЗСУ отримають премії до Дня Незалежності України. Однак ні сума виплати, ні її одержувачі поки невідомі.

Про це під час брифінгу заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення Президента", - заявив Салахов.

Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь у параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тис. грн. Як визначатиметься сума премії у 2019 році та хто її отримає наразі в Міноборони ще вирішують

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Рада Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140854
 
 
 Топ коментарі
 
Чому не говорять у скільки бюджету України обходять російські свята - майскіі празнікі та васьмоє марта? І якщо їх відмінять, то кому будуть з зекономлених грошей премії платити?
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Тем, кто больше всего убегал от повестки из военкомата, тем и премия.
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У нього завжди є відмазка: я пошутіл. Це ж кловун, фулє.
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параду не буде, а гроші підуть на премії..... кому і скільки - х.з.
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самую большую премию получит кипрский банк в офшоре.
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Максим, я понимаю негативную коннотацию твоего сообщения, но давай внесем ясность: компании, расположенные в оффшорных юрисдикциях обслуживают обычные западные банки. Скажем, компания, зарегистрированная на BVI, может пользоваться р/с в royal bank of scotland или barklays на лондонской northumberland... кипр предлагает упрощенную регистрацию юрлиц с одновременным обслуживанием у киприотов, не являясь при этом оффшорной юрисдикцией... поэтому вряд ли кипрский банк в офшоре получит самую большую премию...скорее всего деньги затеряются в генеральских кабинетах, к которым еврейский мальчик ни-ког-да не получит доступ...
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Хм, премії - це на підприємствах, де заробляють гроші, і існує надлишок по виручці. То є премія. А це не премія. Ніхто не переробив і не перевиконав. Це пенсія по інвалідності?
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как это? вазелин на камеру сказал "всем будут премии. включая курсантов и срочников". что значит "пока не решили кому"? это саботаж великих и правильных решений самого справедливого из украинцев
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У нього завжди є відмазка: я пошутіл. Це ж кловун, фулє.
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Чому не говорять у скільки бюджету України обходять російські свята - майскіі празнікі та васьмоє марта? І якщо їх відмінять, то кому будуть з зекономлених грошей премії платити?
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я так панімаю што ти русскій і за зєлєнскава галасавал... - "...Однако широчайшее распространение этого явления наблюдается в эпоху Московской Руси, особенно в 15, 16 и 17 веках. Об этом пишут, иногда с удивлением или негодованием, почти все иностранные путешественники, оставившие свои описания пребывания на Руси, начиная с наиболее известных - Герберштейна, Олеария, Маржерета и т.д. Причем гомосексуальные склонности, по показаниям иностранцев, встречались во всех слоях населения, от крестьян до царствующих особ."
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каждая соевая затычка, свои аргументы начинает со слов руский и голосовал за зелебоба, ты просто тупое создание, высеченное из головки сахара и что либо понимать это не твое. Міноборони ще не визначило, кому і скільки премій виплатити до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8860
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При пєтрє такого небыло,уже все свыни были с премиями
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Це матеріальне заохочення за зразкову службу, а не премія.
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"Минобороны еще не определило, кому и сколько премий выплатить ко Дню Независимости"
КАЗЕ понятно кому Міноборони ще не визначило, кому і скільки премій виплатити до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 940
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Міністерство здачі в полон, вибачте, оборони виїхало майже повним складом у зону ООС. Пильнують, щоб ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали. А оскільки зона велика, то нікому преміями займатися. Та й скільки там того Міністерства оборони.
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Тем, кто больше всего убегал от повестки из военкомата, тем и премия.
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Міноборони,ще не відзвітувало про гроші,які нам люди слали есмесками,а ви товстолампасним хенералам 30 000 000 зразу кинули,хенерали вже тиждень ********* за них між собою)))
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Пропагандонов наймут с образованием. А то на цензоре шо не зебобик - то полуграмотное быдло. Хоть подискутировать можно будет, а не читать пьяные бессмысленные потоки сумеречного сознания.
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а ты черножопый наверное аристократ в седьмом поколении?
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Как ты вовремя выполз! наглядное подтверждение подзаборного уровня среднестатистического зебила.
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Видишь, Макс, какое неприятие вызывает тот факт, что ты стоишь на социальной лестнице выше свадебного фотографа...
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Ооо, ну ты хлопец рисковый... дискутировать с яркими выпускниками трусковецкого риксоса... надо иметь недюжинную кишку... я - пас... с такими умами тягаться... юзик, фотограф, парковщик, безработный... да по ним йельская школа скучает
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Кто не рискует, тот не пьет "шампанское" Багратиони.
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Это шо ж за парад такой намечался на 300 лямов гривень ?

В Кацапии прошлогодний парад к 9 мая со всеми наворотами стоил вдвое дешевле, а именно 300 лямов рублей
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А премії за що - за підірвані склади , чи за НЕ звільнення власної землі ?
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киборги розенблат,рабинович и т.д. возмущены до края...
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