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Все про:ветерани (341) День незалежності (234) марш (220) парад (152) хода (52)

 На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний

24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш Захисників за участю ветеранів АТО та ООС.

Ветеранські організації домовилися з Офісом президента Володимира Зеленського про організацію і проведення 24 серпня свого маршу до Дня Незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Питання вдалося вирішити на зустрічі із заступником глави ОП Кирилом Тимошенком, розповів громадський активіст і організатор параду до Дня Незалежності Марш Захисників Андрій Медведько.

На зустрічі з ветеранами також були присутні силовики, міністр культури Євген Нищук, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

"Розглядали питання проведення урочистих заходів до Дня Незалежності. Результат влаштував обидві сторони. Буде два марші. Домовились про спільну координацію, щоб не заважати одне одному", – сказав активіст.

Також читайте: Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності: без параду, будуть молебні і покладання квітів

Отже, у Києві на Хрещатику в різний час 24 серпня відбудуться два марші:

Офіційний – Марш (Хода) Гідності. Його проводить керівництво держави.

Народний – Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових.

За словами організатора параду ветеранів, на ньому не буде президента Зеленського, попереднього президента Порошенка, представників влади і жодних партійних прапорів.

Медведько зазначив, що вважає прогресом позицію влади, яка пішла їм назустріч і сторони порозумілися й погодили той факт, що ветерани АТО та ООС проведуть народний марш.

Дивіться також: Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Рада Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140852
 
   
 Топ коментарі
 
Атошники не хочуть йти поряд з президентом ?
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представители власти отдельно, Герои - отдельно. Ну, может, это и хорошо - сразу отделить козлищ от агнцев.
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Атошники не хочуть йти поряд з президентом ?
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Тоді чому вони проголосували не за сивочолого гетьмана, а за Зеленського?
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З тих кого я знаю за клоуна не голосував жоден.
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Так він і не пройшов...Аналізи не підійшли...Тепер утік.
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Не верь в победу, а звони куда следует! На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное - Цензор.НЕТ 2805
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Так обікрадав, що за час президенства став бідніший в два раза.
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подейкують, що за Зе голосували друга-третя лінії, штаби, блок-пости. А передова за сивочолого
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А вони за зєбіла не голосували. Результати виборів сфальшовані! Фальшували мєнти під керівництвом собакова!
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А Вы уверены , что народ именно так проголосовал как нам сообщают?
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Потому что зебіли є і там. Але зебілізм в армії-то явище тимчасове.
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З боку офісу Зєлєнского-розумний крок.Побоюються демаршу.(Що таке- не віддати військове привітання головнокомандувачу,в прямій трансляції-ганьба на весь світ),і видно ,за даними ,зібраними політруками Хомчака,передумови є.
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Но атошники не хотят видеть рядом и мародера ПоПА. И их можно понять. На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 7483
По словам организатора парада ветеранов, на нем не будет президента Зеленского, предыдущего президента Порошенко, представителей власти и никаких партийных флагов. Источник: https://censor.net.ua/n3140852 Подчеркнуть отсутствие по сути дела частного лица на сегодняшний день, говорит о многом. Так еще не обгаживали ни одного политика в Украине.
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Петька вже ніхто.
Чого вони будуть з ним ходити ?
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чмо забугорне, марш за парєбрік! Не твоє собаче діло! Зєлєбєня-ухиленець від служби обіс*ався з самого початку...гівнокомандувач-дезертир...такої ганьби в жлдній країні світу не було...
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Там же ясно сказано было: никакой политизации!
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да ? а чого тоді туди пхається през ?
намагається очолити тусовку ?
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Вони відмовили ВСІМ!
І Кондитеру, і політичним партіям...
Не тільки Зе'
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Їм би самим зробити партію, щоб до влади не приходили всілякі ЗЕ.
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Взагалі-то, Зе' не всілякий... Він - президент!
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Дивіться, як бажаєте, але він президент...
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А дякули парадним строєм пройдуть по Хрещатику?
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Шото мне кажыца,шо главного дякула не будет
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главный дякула будет идти в первом сброде вместе с офисом и советниками
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Он со своим сбродом на туреччину погнал...пока на туреччину.
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да ладно. утром еще в спортзале селфился. уже в турцию укатил? живчик ростом с колли
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Это который долгое время на Мове мог промычать только "дуже дякую"?
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Ага,и сдал дап,Иловайск и Дебальцево,ну и 5 складов похоронил
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Глисти не ходять,вони повзають.... На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 3283Проповзуть як їхній погонич,через задній прохід!
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Как символ особой близости власти и народа
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"...чтобы не мешать друг другу". Власть мешает народу, народ мешает власти. Я такого еще не видел.
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Украина вообще еще такого не видела
Похоже, теперь насмотримся(((
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"Власть мешает народу... Я такого еще не видел" - а при прежней власти как было?
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Тебе кто-то мешал? Я не про разговоры Гордона и компании по поводу того, что все негодяи и воры. Лично тебе?
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ggl chrm, тогда у меня к тебе встречный вопрос: сейчас кто из власти мешает лично тебе?
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Коломойский, к примеру. Я прекрасно понимаю, зачем он здесь. И лучше не упоминать про то, что Зеленский не связан с ним, это ерунда. Тот же Медведчук, у которого кроме фактической власти теперь появится власть вполне законная и оформленная должным образом. Аваков. Он сыграл не последнюю роль в приходе Зеленского к власти. Правда ему уже недолго...Много кого и чего. Единственный плюс всего этого - к власти(официальной) не прошли грановские, кернесы и иже с ними. Но все это нивелируется непониманием того, кто пришел вместо, и как бы эти новые не оказались хуже прежних. Все это можно выразить одним - абсолютное недоверие к власти. Вот это очень серьезно мешает.
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Парад військових-Слави України,давай!На'уй профсоюзниє паради
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от так, потихеньку, пейсаті нівелюють День Незалежності......
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постригли пейси--понаклеювали оселедці На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное - Цензор.НЕТ 8017
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Парад військових-Слави України,давай!На'уй профсоюзниє паради
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представители власти отдельно, Герои - отдельно. Ну, может, это и хорошо - сразу отделить козлищ от агнцев.
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Дааа, боится игрок на рояле, что АРМИЯ его опустит своим игнором. Понимает его шобла, что они и их оно просто НИ ЧТО для АРМИИ.
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А лживый бырыга был чем-то для армии?
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минулого року "слівний бачок"скабеева.. верещав--пасматріте..пасматріте у ніх на броне крести как фашистские..пасматріте фашисти в Києве
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На народном параде представителей власти не будет?!! В какой они там реальности живут? У кого гуляния, а у кого память по погибшим героям...А как же, ****, президент из народа, слуги народа?🤔
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все правильно . никаких противоречий . сам из народа . и служит тоже народу . только народ немного другой На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 7760
На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 6111
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Если учесть то, что они уверены в том что украинцы их гнобили во времена Богдана Хмельницкого и времена Холокоста, то можно предположить , что в их планах месть и нас ждет судьба Сирии.
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если защитники Родины проведут народный марш то как интересно можно назвать тот марш который проведут зеленые ? антинаро..... ? На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное - Цензор.НЕТ 2544
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А том мар шо таки проведут зелёные нужно называть правильно - мишпуха. На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 6688
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забыли про колонну ЛГБТ, которая уже стала традицией в Украине. кстати порохокряк отлично мог бы её возглавить, чтобы быть поближе к своему природному электорату.
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На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 4104

Ці там в самий раз будуть, тільки нехай рожеві стрінги не забудуть одягти!
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Да, жаль, шо ваЗЕлин с Богданчиком развелся, могли бы стать звезной парой на гей-параде.
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ещё не поздно тебе их остановить, приезжай и настоятельно попроси не разводится, пусть вместе с порохохряком колонну возглавят нежно держась за руки. На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 568
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А зебилы мужского пола все вот так парочками везде ходят? Неудивительно, шо у тебя гей-парад такие возбужденные эмоции вызывает
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тебе лучше это знать, это же ты так испиреживался, что о зелебоббе и богдане или ты настолько туп, что уже не помнишь свои собственные посты. На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 835
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Кацап, водки нет, иди ̶н̶а̶х̶е̶р̶ домой, туши тайгу!
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Та не, с тайгой они уже порешали. Догорит до моря - само потухнет.
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любой пост о лживой порохохряной свинье, притягивает соевых глистов, как протухший рошеновский мармелад На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 2904 свиномародер уже лишился трона, соевые воши все думают что он по сих пор старший свин в их свинарнике. На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний - Цензор.НЕТ 5541
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Аваков в то время будет еще мусором(не только как человек, но и на должности)?
А знаете чем это грозит? Лучше бы осторожней, ибо гебня может что-то натворить.
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Было бы не плохо еслиб парад военных принимал тот кто её создавал с 2014 года.
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З тексту зрозуміло,що головною умовою дозволу офісу Зєлєнского на проведення параду ветеранів .були-відсутність Порошенка та політичних заяв і лозунгів.
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Пронесіть ще гідно "ліхтарики" і "сцену" разом із сценарістами,як символ просратого 2 Майдану.
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В ОП-пє не наблюдається нічого Українського
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от я прийду на народний марш захисників! і клав я на ваш офіціоз! бо спражні герої будуть на ньому. і те шо з однією умов була відсутність пєця вкотре доводить шо Зе сцить перед армією
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Марш " достоинства" ????? .... А не можна було ЄТО простіше назвати - Марш "достоинства", яким Вовка Шмаркля грав на роялі ? Тим більше автор і виконавець обіцяв бути особисто та ще і виконати свій нумєр на анансованому концерті для зєбілів.
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я так понял сначала марш зебилов а потом марш украинцев, патриотов, героев войны?
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Значит военный парад это пережиток совка, как заявили в ОП а чем отличается"шествие достоинства" от совковых праздничных демонстраций?
Достаточно и " Марша защитников"!!!
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