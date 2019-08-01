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Все про:відставка (524) Богдан Андрій (101)

 Богдан написав заяву про відставку з посади глави Офісу президента, - джерело (оновлено)

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан написав заяву про звільнення із займаної посади за власним бажанням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в ОП.

"Заяву подано президенту в четвер", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше журналістка "НВ" Христина Бердинських опублікувала у фейсбуці фотографію нібито поданої заяви Богдана, проте пізніше "матеріал виявився недоступний".

Сам А.Богдан відмовився коментувати "НВ" цю інформацію.

Богдан написав заяву про відставку з посади глави Офісу президента, - джерело 01

Від початку президентської кампанії Володимира Зеленського взимку 2019 року Богдан став юридичним радником кампанії кандидата на посаду глави держави.

21 травня новообраний президент Зеленський, що вступив на посаду, призначив своїм указом Богдана главою Адміністрації президента України (тепер - Офіс президента).

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Андрій Йосипович Богдан (1976 р. н.) - уродженець Львова, освіта вища юридична, заслужений юрист України (2007 р.). Працював в адвокатській компанії "Правіс" і помічником судді Київського апеляційного суду, в 2004 році став партнером в адвокатській фірмі "Пукшин і партнери". У 2007 році став керівним партнером адвокатської фірми "Юридичні радники" (в 2009 році фірма повернула колишню назву - "Пукшин і партнери"). У 2007 році балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна - Народна самооборона", а також у 2014 році - за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (№74 списку, але партія скасувала його реєстрацію як кандидата). З 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету Міністрів (2010-2011 рр.), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 рр.), був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського.

24 травня Богдан заявив він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", що отримав посаду в адміністрації, оскільки має великий досвід бюрократичної та юридичної роботи, але готовий "хоч завтра" піти з цієї посади. Богдан зазначив, що "дуже не хотів" йти працювати в АП. "Там дуже складна обстановка, дуже складні люди, і виходячи звідти (з АП - ІФ) пізно ввечері, у тебе дуже болить голова і кожен ковток свіжого повітря - це радість", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140848
 
   
 Топ коментарі
 
"или я или Богдан", сказала Ленка.. Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, - источник - Цензор.НЕТ 8685
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Кого же теперь свиноботы будут поливать грязью?
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Тигра нужно прикормить и приручить, на чём и прокололся Богдан, слишком переоценил свои силы!
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Почерк как у Доцента из кинофильма "Джентльмены удачи"
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А Бодю попереджували.Ти хто такий ? Де тебе,крім України знають ? А Кличко сьогодні може поїхати в Баку в гості до Ільхама Алієва,завтра-з Меркель почаювати ,або до неостаннього республіканця Шварценегґера на скляночку віскаря.
З ким же Вова тепер баловством займатись буде ?
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я и не думал что ответка от витальки так быстро прилетит)))
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Шутки не уместны на таком уровне! Это не игры! Отвечать за 45миллионов Украинцев, какие тут шутки!
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Коломойского мочить будут следующего, подождём, в сентябре СФР заработает.
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Нет, к сожалению скорей всего фейк. Точнее, может он и уволился, но вряд ли по этой заяве. Сами посудите: Богдан, хоть и нехороший человек, но с образованием у него все нормально. Он - высокооплачиваемый юрист. Есть форма написания заявлений. Сначала указывается кому оно адресовано (хотя х.з., кто является его работодателем, возможно през), а уже затем "керівника ..." и т.п. Да и формулировка удивляет. Что значит, "с момента ... желания". Там слово пропущено (его не видно на снимке). Скорей всего "моего" или "Вашего". Это больше похоже на истерику или просто шутку, чем на реальное заявление.
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Так по ТВ вже політологи проганяють *тему * про Богдана ..Можлива його майбутня посада голова Вищої Ради суддів !
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От ЧИРОГО серца желаем Богдану п... на х... к **..м!!!!
Нех... шастать...
Пардон....НЕХАЙ ЩАСТИТЬ тоби Богдан))))
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З неофіційних джерел стало відомо, що відставка Богдана пов'язана з вагітністю Богдан написав заяву про відставку з посади глави Офісу президента, - джерело - Цензор.НЕТ 7100
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