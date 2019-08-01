 Богдан написав заяву про відставку з посади глави Офісу президента, - джерело (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в ОП.

"Заяву подано президенту в четвер", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше журналістка "НВ" Христина Бердинських опублікувала у фейсбуці фотографію нібито поданої заяви Богдана, проте пізніше "матеріал виявився недоступний".

Сам А.Богдан відмовився коментувати "НВ" цю інформацію.

Від початку президентської кампанії Володимира Зеленського взимку 2019 року Богдан став юридичним радником кампанії кандидата на посаду глави держави.

21 травня новообраний президент Зеленський, що вступив на посаду, призначив своїм указом Богдана главою Адміністрації президента України (тепер - Офіс президента).

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Андрій Йосипович Богдан (1976 р. н.) - уродженець Львова, освіта вища юридична, заслужений юрист України (2007 р.). Працював в адвокатській компанії "Правіс" і помічником судді Київського апеляційного суду, в 2004 році став партнером в адвокатській фірмі "Пукшин і партнери". У 2007 році став керівним партнером адвокатської фірми "Юридичні радники" (в 2009 році фірма повернула колишню назву - "Пукшин і партнери"). У 2007 році балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна - Народна самооборона", а також у 2014 році - за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (№74 списку, але партія скасувала його реєстрацію як кандидата). З 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету Міністрів (2010-2011 рр.), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 рр.), був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського.

24 травня Богдан заявив він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", що отримав посаду в адміністрації, оскільки має великий досвід бюрократичної та юридичної роботи, але готовий "хоч завтра" піти з цієї посади. Богдан зазначив, що "дуже не хотів" йти працювати в АП. "Там дуже складна обстановка, дуже складні люди, і виходячи звідти (з АП - ІФ) пізно ввечері, у тебе дуже болить голова і кожен ковток свіжого повітря - це радість", - наголосив він.