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Все про:обстріл (5379) поранення (1484) Донбас (12645) перемир'я (403)

 Від початку доби 1 українського воїна поранено, найманці РФ 4 рази порушили "хлібне перемир'я", застосувавши гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - пресцентр ОС

Протягом доби найманці РФ чотири рази порушили заборону на використання будь-якої зброї на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Павлополя з напрямку Українського - із застосуванням крупнокаліберного кулемета;
  • біля Красногорівки з напрямку Трудівського - із застосуванням крупнокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:

  • неподалік Попасної з напрямку Молодіжного - із застосуванням автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • околиці Кримського з напрямку Пришиба - із застосуванням крупнокаліберного кулемета.

Унаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ поранено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі поки не можна назвати зривом домовленостей про перемир'я, - Хомчак

31 липня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Піски, Водяне, Лебединське, Широкине, Богданівка, Павлопіль, Гнутове, Новогнатівка та Золоте-4.

Читайте також: За добу зафіксовано 11 обстрілів: найманці РФ застосовують заборонене озброєння, - пресцентр ОС

31 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 6 крадіжок, 1 шахрайство та 10 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 1 особу. Виявлено 17 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 16 000 осіб та 2000 транспортних засобів. 17 900 осіб та 2100 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення в зворотному напрямку. 26 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140846
 
 
 Топ коментарі
 
"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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Это зенелейсский НАЖИВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ !!!!э

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"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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Это зенелейсский НАЖИВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ !!!!э

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Что, Богдана продали? То-то он в отставку подал
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При Пете сепаратисты боялись голову поднять, т.к. знали что тут же прилетит ответ. А при ЗЕ каждый день потери.
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свинобот как обычно врет, та же самая картина шо все последние годы, есть места где фамилия преза ничего не меняет
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зеленобот, не хочет признавать, что при Пете ВСУ работала по сепаратистам на упреждение по разведданным, поэтому тогда потери если и были , то они были минимизированы. А сейчас сепаратисты стреляют. безбоязненно, зная что ответа не будет.
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"хлебное перемирие" это последний гешефт свиновальца с русней?
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Ты шо? Гостью из будущего не смотрел?
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нет. это что немецкое порно какое то?
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Аха, с Алисой Селезнёвой в главной роли
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Это свинарчук номер 2....младший или старший брательник первого свинарчука...что на фото справа... Від початку доби 1 українського воїна поранено, найманці РФ 4 рази порушили "хлібне перемир'я", застосувавши гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 57 будущие зеленые депутаты Верховной Рады....оба...
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во блин. так это два свиненка свиновальца?
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Это первый гешефт зебобика....перемирие заключено 19 июня....так что ты как обычно пукнул в лужу....
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Ну, да. Перемирие соблюдается уж как пять лет. Порося теперь не знает, что хрюкнуть. То он со Шмеркель их писал, то британцы. Только идиот много согласиться на выборы при открытой границе. И только преступник мог заключать устные соглашения с кем либо.
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А що би зробив тоді Зєлєнскій, якби він був на місці Порошенка?...і до речі...а де у той час був Зєлєнскій?
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Значит зебобик преступник...это он заключил устное соглашение с ******...в телефонном разговоре.... и кучмоид его подписал 17 июня...в Минске...
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Ну так, ну так. Стійке припинення вогню чітко дотримується ВСУ. А кацапи... А їх там нема.
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ЕСЛИ 3енелейсский не победит росЦию и не окончиться война...
.
3НАЧИТ ОН НАЖИВАЕТЬСЯ А ВОЙНЕ !
,
как и порох.
.
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Хомчак просто приспособленец есть приказ не видеть нарушения вот он и не видел, вопрос в том кто лично отдал приказ не стрелять в ответ тем самым позволяя бандитам обстреливать наших и чувствовать себя безнаказанно
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В любой непонятной ситуации, надо жрать шаурму.
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у тебя глисты? и они постоянно требуют пищи?
или ты просто соевый свиношнырь?
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Тут человек поранен, а свиноботы все хрюкочут вальцман-чемпион(((( шо ж вы за дряни такие??? имейте немного совести хоть под такими статьями не срать свой щоколад. А то вы гандоны скоро по могилам будете прыгать и орать п-р-о-ш-е-н-к-о ((((
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Ну ви ж скакали - і нічого. І те ж саме робили при минулому верховному. Тому майте честь вислухати аналогічне і про сьогоднішнього. Я давно писав, що всі ці перемир'я - то була Порошенкова величезна помилка. До нього дійшло АЖ на останньому році президентства. У Зєлєнского вже був негативний приклад, як Порошенко вступив у лайно. Навіщо це повторювати? Бо не цікавився тим, що відбувалося до нього, чи просто дурний?
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При каких обстоятельствах? Я думаю сепарам это перемирие нудно больше чем Украине, так как силы не равны, и нарушать они его так просто не хотели, хотелось бы подробностей почему произходят нарушения
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І головне, ЗСУ ФОПИ демонтують і підходи до них розміновують. Хоча сєпари відмовились це робити навіть біля багатостраждального мосту у Станиці Луганській
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В штатах есть Чак Норрис а у нас Чак Хомчак, шо говорит шо 5 раненых это не потери а обстрелы не обстрелы.
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