 ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Під час денного засідання ЦВК на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями в мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77 одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80 округ).
Пізніше комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори у своїх округах виграли:
Ігор Гузь, самовисуванець - округ 19
В'ячеслав Медяник, "Слуга народу" - округ 27
Юрій Корявченков, "Слуга народу" - округ 33
Денис Герман, "Слуга народу" - округ 35
Валерій Гнатенко, "Опозиційна платформа - За життя" - округ 49
Володимир Арешонков, самовисуванець - округ 64
Сергій Кузьміних, "Слуга народу" - округ 67
Едуард Прощук, "Слуга народу" - округ 85
Олександр Горобець "Слуга народу" - округ 95
Олексій Кузнєцов, "Слуга народу" - округ 106
Сергій Вельможний, самовисуванець - округ 112
Марія Мезенцева, "Слуга народу" - округ 168
Дмитро Шенцев, "Опозиційний блок" - округ 176
Георгій Мазураша, "Слуга народу" - 203
Валерій Божик, "Слуга народу" - округ 204
Сергій Швець, "Слуга народу" - округ 214
Людмила Буймістер, "Слуга народу" - округ 223
На сьогодні ЦВК визначила вже 153 переможців на одномандатних округах. У засіданні комісії оголошено перерву до 2 серпня.
На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат для зебилов.
До речі, тебе ще не звільнили?- Твою напарницю Тетяну з Кривого Рогу здається вже.
Щодо Тані, нажаль - притомним користувачам дуже неприємно спостерігати за щоденним біснуванням прихильників так званого "сивочолого гетьмана й батька нації" на тутешньому форумі.. Покидають думаючі люди Цензор, нажаль..
1 ч. ·
✅Зеленский назначил руководителем ДУСи скандального квнщика. Сергея Борзова назначили руководителем Государственного управления делами.
Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.
Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.
Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014г постоянно росла. В 2017г она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.
Напомним, в апреле тогда еще кандидат в президенты Зеленский уверял, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на госдолжности. Ирина Борзова победила на выборах в округе №14 в Винницкой области. Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
27 июля ·
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. - с Congressman Adam Schiff здесь: Копенгаген.