EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  721  23
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4416) депутат (917) ЦВК (762)

 ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах

1 серпня Центральна виборча комісія визнала такими, що перемогли на виборах у своїх округах, 19 кандидатів у народні депутати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Під час денного засідання ЦВК на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями в мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77 одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80 округ).

Пізніше комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори у своїх округах виграли:

Ігор Гузь, самовисуванець - округ 19
В'ячеслав Медяник, "Слуга народу" - округ 27
Юрій Корявченков, "Слуга народу" - округ 33
Денис Герман, "Слуга народу" - округ 35
Валерій Гнатенко, "Опозиційна платформа - За життя" - округ 49
Володимир Арешонков, самовисуванець - округ 64
Сергій Кузьміних, "Слуга народу" - округ 67
Едуард Прощук, "Слуга народу" - округ 85
Олександр Горобець "Слуга народу" - округ 95
Олексій Кузнєцов, "Слуга народу" - округ 106
Сергій Вельможний, самовисуванець - округ 112
Марія Мезенцева, "Слуга народу" - округ 168
Дмитро Шенцев, "Опозиційний блок" - округ 176
Георгій Мазураша, "Слуга народу" - 203
Валерій Божик, "Слуга народу" - округ 204
Сергій Швець, "Слуга народу" - округ 214
Людмила Буймістер, "Слуга народу" - округ 223

Також читайте: Розгляд позовів у суді щодо проблемних округів може вплинути на підсумки голосування, - Сліпачук

На сьогодні ЦВК визначила вже 153 переможців на одномандатних округах. У засіданні комісії оголошено перерву до 2 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140838
 
 
 Топ коментарі
 
254 депутати у "клована-наркомана" , котрий жодного дня не був в політиці. І 25 депутатів у "сивочолого гетьмана , батька нації та потужного і успішного реформатора".. Різниця - більше , ніж в 10 разів..Результат - хоч для книги Гінеса.. Як же нікчемно треба було керувати державою протягом своєї каденції , щоб таке сталося? І хто після цього блазень?
 показати весь коментар
 
Незабаром зажівьом: ні корови, ні свині, тільки зеля на стіні.
 показати весь коментар
 
Так - ти добре попрацював проти петі..
Щодо Тані, нажаль - притомним користувачам дуже неприємно спостерігати за щоденним біснуванням прихильників так званого "сивочолого гетьмана й батька нації" на тутешньому форумі.. Покидають думаючі люди Цензор, нажаль..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Псування бюлетеней можна вважати завершеним?
 показати весь коментар
 
 
А ще втрата часу виборців, ящо не оприлюднять за яку суму їх купили🤔
 показати весь коментар
 
 
краще б оприлюднили ціни на депутатів..наприклад -перекуп з фракції...правильне голосування за потрібний законопроект..і т.д.
 показати весь коментар
 
 
254 депутати у "клована-наркомана" , котрий жодного дня не був в політиці. І 25 депутатів у "сивочолого гетьмана , батька нації та потужного і успішного реформатора".. Різниця - більше , ніж в 10 разів..Результат - хоч для книги Гінеса.. Як же нікчемно треба було керувати державою протягом своєї каденції , щоб таке сталося? І хто після цього блазень?
 показати весь коментар
 
 
Домраб​отница народа: появились новые скандальные подробности о нардепе от партии Зеленского:

ЦИК признала избранными еще 19 мажоритарщиков, всего определены победители в 153 округах - Цензор.НЕТ 696
 показати весь коментар
 
 
.Кандидат у народні депутати України від партії «Слуга народу» Тетяна Грищенко була помічена за обіймами і поцілунками зі співробітником ОВК 66-го мажоритарного округу, по якому вона балотується до Верховної Ради. ІНФОТАБ публікує ексклюзивні амурні фотографії кандидатки від «Слуги народу».
ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах - Цензор.НЕТ 1080
ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах - Цензор.НЕТ 984
 показати весь коментар
 
 
Если бы только поцелуи и бл*тское поведение. Кандидат\депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко не уверена, что люди которые воюют на востоке Украины - это сепаратисты. "А они сепаратисты? А вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?".

На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат для зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Ну так проти Порошенка працювали кращі пропагандисти РФ.

До речі, тебе ще не звільнили?- Твою напарницю Тетяну з Кривого Рогу здається вже.
 показати весь коментар
 
 
Так - ти добре попрацював проти петі..
Щодо Тані, нажаль - притомним користувачам дуже неприємно спостерігати за щоденним біснуванням прихильників так званого "сивочолого гетьмана й батька нації" на тутешньому форумі.. Покидають думаючі люди Цензор, нажаль..
 показати весь коментар
 
 
А зачем было нанимать дешёвых петиков? Пожлобился Петя, как всегда? Или нормальные люди ни за какие деньги не идут на такую работу?
 показати весь коментар
 
 
Це рішуча оцінка п'яти рокам безальтернативних реформ!!!
 показати весь коментар
 
Якщо замінити ;Слугу Народа; на ;Єдіную рабсію; Виникає дивне відчуття дежавю...
 показати весь коментар
 
 
Незабаром зажівьом: ні корови, ні свині, тільки зеля на стіні.
 показати весь коментар
 
 
Влад Пономарь
1 ч. ·

✅Зеленский назначил руководителем ДУСи скандального квнщика. Сергея Борзова назначили руководителем Государственного управления делами.
Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.
Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.
Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014г постоянно росла. В 2017г она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.
Напомним, в апреле тогда еще кандидат в президенты Зеленский уверял, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на госдолжности. Ирина Борзова победила на выборах в округе №14 в Винницкой области. Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
 показати весь коментар
 
 
А где пропал старший братик этого очередного знаменитого мирового иксперда Влада Пономаря - Олег Пономарь, с его помощницей Анакондой? И почему он позволяет своей сестре Алене носить подлую предательскую фамилию Голобородько?
 показати весь коментар
 
 
Фотку найдёшь в фейсбуке у Олега Пономаря, сюда вставить не получается, надеюсь кто такой Адам Шифф ты знаешь сокол сталинский, летел бы лучше тушить пожар в сибирь наш, а то 13 млн гектаров тайги пропадает, где ягель будешь искать.
 показати весь коментар
 
Льоня, скільки разів таких як ти ватних одеситів треба обдурити, щоб в вас нарешті мізків хоч трохи додалося?
 показати весь коментар
 
Тебе дают факты, а ты размазываешь свою кашу по тарелке, пользуешься клише и всякой х-й, ты в споре не привёл ни одного аргумента, я же выложил то, что есть правда, факт. Топишь за Зеков топи дальше, смотри не утопись.
 показати весь коментар
 
ещё 19 холуев присоединилось к бюджетному корыту.
 показати весь коментар
 
Олег Пономарь
27 июля ·

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. - с Congressman Adam Schiff здесь: Копенгаген.ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах - Цензор.НЕТ 7290
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору