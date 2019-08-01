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 За кордоном
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Все про:моряки (684) Росія (19174) Волкер Курт (441)

 "Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити українських моряків", - Волкер

Спецпредставник США не бачить жодних ознак готовності Москви звільнити українських моряків. На його думку, Москва вкотре затягує судовий процес, щоб утримувати їх і далі.

Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю виданню "Тиждень", інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже прикро, але Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити моряків, яких вона атакувала й захопила в міжнародних водах. Усе це абсолютно незаконно, і міжнародний суд ухвалив відповідне рішення проти РФ. Однак українців і далі утримують. І поводяться з ними без жодної поваги, як це має бути щодо військових іншої країни. Їх судять у російському цивільному кримінальному суді, що абсолютно неприйнятно", - розповів він.

Волкер констатував, що Москва вкотре затягує судовий процес, щоб утримувати їх і далі.

"Спершу розгляд мав початися у квітні, потім був липень, а тепер уже жовтень. Це неприпустимо. І це справді втрачена можливість для Росії, тому що можна було наростити динаміку в питанні обміну полоненими та встановлення миру. Вони не скористалися цим шансом, натомість і далі ставляться до моряків як до заручників", - сказав спецпредставник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утримувати українських моряків невигідно і вкрай токсично для Росії, - адвокат Полозов

Раніше адвокат полонених українських моряків Микола Полозов заявляв, що Росії невигідно утримувати його підзахисних. На його думку, політичне рішення про звільнення українських моряків може бути ухвалено до жовтня.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Читайте також: Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки". Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року. 30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу". 9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140835
 
   
 Топ коментарі
 
шалений клоун спішить на шаурму?
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Хуйло принципиально показывает что плевал он на все права и мировые законы и никто ему за ето ничего не сделает. Нужно подымать вопрос в ООН или о наказании Парашки или о целесообразности всех международных судов и организаций в том числе ОБСЕ, ПАСЕ и ООН
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питав німий -глухого.чи болять зуби у вмерлого
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А Денисовій подавала.... Ну, по крайній мірі їй так здалося.
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нада, штоб петька попросил, его они признали))
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А у нас уже их раз 10 освободили привыкои у нас болтать а за слова не отвечать вот и такой базар про освобождение
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А Зе звільнив російських моряків і обіцяв, що за це наших кацапи відпустять😏
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Ось за це потрібно тепер і спитати з нього.
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Пий пігулки для покращення пам'яті - це обіцянка-цяцянка сивочолого гетьмана: Пленных моряков на 90% освободят до 21 июля, - Порошенко.
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Есть остров в море забубённый,
Плешивый рыцарь правит им,
Там соловей освобождённый
Пугает свистом удалым.
Свистит налево- уши гнутся,
Направо свист - вода горит,
В краю златые цепи рвутся
И в небо золото летит.

Там на невидимых дорожках
Следы невиданных афёр,
Там строят всё на курьих ножках
И вором погоняет вор.

Там каждый вор от злости чахнет,
Плешивый рыцарь дурно пахнет.

Там мрут от запаха бараны
И ведьмы пьют по три стакана,
Чтоб заглушить проклятый запах.
И все сосут медвежьи лапы.
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***** принципиально показывает что плевал он на все права и мировые законы и никто ему за ето ничего не сделает. Нужно подымать вопрос в ООН или о наказании Парашки или о целесообразности всех международных судов и организаций в том числе ОБСЕ, ПАСЕ и ООН
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рашка і на мир не налаштована, на відміну від Зелі.
у питаннях полонених нам би мав допомогти Волкер, але його діяльність занадто слабка.
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Мене дивує що самі щось навидумували про звільнення, самі ж і розувірилися в цьому, а крембль як мовчав так і мовчить як риба об льод.
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Команда Зе объявила что они все самые умные, но всем по хер.
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Волкер признает расисянцев дикими бешеными собаками, а Трамп предлагает ***** помочь потушить тайгу...
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пока ви не зрозумієте, що дипломатія та міжнародні норми і закони не діють на росіян, вони не відпустять нікого. Тому що бранці є обєктами торгу із Заходом, не з Україною. Або ви знаходите креативну відповідь, за якою ерефія мусить віддати будь кого, або все залишиться як є, нажаль
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Кстати, что за фраер этот Волкер - его должность неофициальная, в структуре Госдепа не состоит, да и для самого Трампа он ноль, лишь только украинские СМИ,а особенно Цензор, перехватив дыхание с упоением вслушиваются в каждую фразу-пустышку заокеанской мессии.
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а как же эта шелушовка Денисова? опять под соей на работу пришла? лживый порохохряк уже канул в историю, а его посипаки все продолжают брехать.
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А Денисова на прессухе как раз клоуна с ног до головы облизала, и сказала, шо именно после его звонка ***** все вопросы с пленными моряками были решены дипломатическим гением ваЗЕлина.
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это ты у себя в гарлеме такое по телику видел или на ухо старший брат нашептал?
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слышишь балбес, я же не пишу тебе, что тебя черножопого глиста, в соевые пропагандосы из сральни макдональдса вытянули. Скинь ссылку молча если читал, и не гавкай.
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зверушка, ты портки не намочило от храбрости, когда вот это строчило? "Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити українських моряків", - Волкер - Цензор.НЕТ 394
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да не все же как ты обсыкаются, когда что то пишут про президентов своей страны, ты такое храброе, что аж за океан сдрыстнуло и оттуда самотверженно сражаешься за честь порохохряка. "Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити українських моряків", - Волкер - Цензор.НЕТ 6378
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русский, тебе сегодня твой пузырь не дали за ударный труд?
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русский - это типа у черножопых такое страшное оскорбление?
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русский - не национальность, а место в иерархии вселенской мрази, где-то между канализационной крысой и сифилисом. Знай свое место, русский.
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во как, да ты просто богатырь, так яростно меня на место поставил ты просто смешная, черножапая, сбежавшая обезьяна, которая ничего не знает обо мне, а просто пыжится из глубин интернета.
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Так ты еще и истинный духовноскрэпный русский антифашист
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пердак свой в ведро с водой опусти, смотри обгоришь до ушей
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Не знаю, шо у тебя горит,русский, но ведро с водой тебе явно не поможет - ты ж по привычке не в него сядешь, а на него.
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Из людей. К которым русня никак не относится.
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Ты такая же русня,эммигрант из 90х,ей и помрешь))
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Не, русский, ты меня в свое стадо не пытайся записать. Вы тупиковая паразитическая ветвь в развитии человечества.
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Ты татар или удмурть? Сверхчеловек блеать))
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Просто человек. В отличие от тебя,руснявое. Чем отличается русский от цибули?
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Мне честно говоря похер,от русни ты никуда не убежал,как бы тебе этого не хотелось))
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Я всей душой вату ненавижу,но такие выпендрежники как ты,ничем их не лучше!
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Поки шановний дядько Сем не забере все кацапське бабло,яке лежит в західних банка,діла не буде...
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"Росия не подавала никаких признаков жизни"))
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