EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  3250  73
Все про:НБУ (467) ДБР (403)

 ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку

31 липня Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями посадовими особами Національного банку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Радіо Свобода" повідомили в пресслужбі відомства.

"За результатами розгляду листа Офісу президента України було зареєстровано кримінальне провадження щодо можливих зловживань службовим становищем посадових осіб Національного банку України, що могло спричинити тяжкі наслідки і підірвати обороноздатність держави", - зазначили в ДБР.

Провадження відкрито за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Інших деталей в Держбюро не повідомили, пославшись на таємницю слідства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР прийшло з обшуками в прокуратуру Дніпропетровської області, два відділи поліції і товарну біржу, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140829
 
   
 Топ коментарі
 
опа, де там Петіна падруга? )))
 показати весь коментар
 
письмо из Офиса перЗедента?!.. ааааа, понятно!
это Богдан по просьбе Каломойского под Рожкову копает..
 показати весь коментар
 
"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло повлечь тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", - отметили в ГБР.
Источник:https://censor.net.ua/n3140829

Портнов сочинял письмо?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В англии работает, в шкеле экономики. Вот англичане считают. что специалист. наше быдло конечно же нет, ему по телевизору сказали другое.
 показати весь коментар
 
 
Серьезно... То есть ты Гонтаревой поверил наслово ..?
А потом окажется, что эта "школа" - обычная помойка в полу-подвале, зарегестрированая Гонтаревой и Ко )
 показати весь коментар
 
 
Наличие знаний и опыта - НЕ ОЗНАЧАЕТ что не вор .
Тем более не означает, что не воровала и факт преподавания в школе.
 показати весь коментар
 
 
Недавно в Англії влада відібрала ліцензії майже у трьох десятків таких шкіл, які крім запрошень і дипломів нічого не робили.
 показати весь коментар
 
 
Хай деруть . Може ж хоч комусь таки надеруть !
 показати весь коментар
 
 
Та бачу я, що семантику вислову ти розумієш через ту саму сраку.
 показати весь коментар
 
 
Семантику вислову розумію , це правда . А от соєвих горлопанів зрозуміти не можу , - перед ким вони сраку деруть ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Такого свинячого визгу як від зєбілів ще світ не чув. Тільки толку з того кувікання нуль.
 показати весь коментар
 
 
"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло повлечь тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", - отметили в ГБР.
Источник:https://censor.net.ua/n3140829

Портнов сочинял письмо?
 показати весь коментар
 
 
Портнов набирав , а регент Бодя підписав . Зєлю в такі речі не посвячують , йому виділили спортзал щоб качався і під ногами в регента не плутався .
 показати весь коментар
 
 
письмо из Офиса перЗедента?!.. ааааа, понятно!
это Богдан по просьбе Каломойского под Рожкову копает..
 показати весь коментар
 
 
И даже размеры взяток с руссо-банкерами по телефону не обсуждала
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну вот зебилы как то про воровство коломойского миллиардами не вспоминают, а только какие то мифические другие случаи. Причем строго про тех. кто коломойскому пришемил хвост в свое время.
 показати весь коментар
 
 
тоесть ты презнаешь, что все что сейчас происходит - это работа на вора коломойского?
 показати весь коментар
 
 
Ну надо ж действительно быть, уж кем не знаю, чтобы думать что можно просто забрать банк, а "большой человек" будет подставлять вторую щеку, не? Почему мвф не говорит , руки прочь от нацбанка, странно ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку - Цензор.НЕТ 5421
 показати весь коментар
 
 
скажут еще. ещё полдня не прошло, а ты уже ждешь официальную реакцию МВФ
 показати весь коментар
 
 
Так реакция МВФ уже есть, они как свою делегацию с Украины перед парламентскими выборами отозвали, так с тех пор и ждут, пока украинцы одумаются. А не одумаются, то и фиг с ними, с этими зебилами, стран, желающих получить дешевое финансирование в мире много. С Венесуэлой МВФ тоже дел не ведет, и не очень парится по этому вопросу. А у них крупнейшие в мире разведанные запасы нефти, в то время, как там народ штурмует супермаркеты, чтобы добыть немного еды. Но да, Украина должна оттоптать все венесуэльские грабли сама, дураки на чужих ошибках не учатся. Ничего, будете ещё и вы по семь часов в очереди стоять, чтобы купить пару рулонов туалетной бумаги.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 


ГБР начало уголовное производство в деле о подрыве обороноспособности страны со стороны ряда чиновников Нацбанка - Цензор.НЕТ 6129 tZE inform @tZEinform 48 мин

Минфин и Госказначейство по прямому указанию Зеленского уже вторую неделю проводят умышленные задержки регулярных бюджетных платежей. При том, на казначейских счетах вполне достаточно средств для регулярной проплаты бюджетных обязательств. Остаток на 1 августа 48,97 млрд грн.
Основная искусственная задолженность приходится на бюджет ВСУ и бюджетных организаций. Хроника одного Президента .. (link: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html) timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зазєлі в темпі відправляють в спам пости де конкретно показано антиукраїнську діяльність зєлєбєні і бєніної зграї . Для чого відправляти в спам tZE snform ? Щоб Україна не бачила що бєня топить Армію на замовлення путєна ? Зазєлі ви цього добивались ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как только Поросрань выгнали из кресла, так чразу у ГБР дела как из рога изобилия пошли. Совпадение? Не думаю.
 показати весь коментар
 
 
и все писаны 314даром портновым и все разваливабются - как дело по бронежилетам ))))))
 показати весь коментар
 
 
Так разваливаются, что обосранная Свынюка предпочла свалить заграницу пока не вступит в силу депутатский мандат с неприкосновенностью.
 показати весь коментар
 
 
Ты про коломойского, который даже со швейцарии в израиль свалил, чтобы ФБР не арестовала? А так да, когда быдло, которому клоун дал украинское гражданство нападает по беспределу - тут да, лучше отдохнуть вне украины.
 показати весь коментар
 
 
Я про сывочолу Свынюку, которая сбежала заграницу из страха забоя.
 показати весь коментар
 
 
А коли це було щоб, Ізраїль на запит ФБР не видав злочинця? Достатньо ФБР оформити запит і будь кого відправлять наступним літаком до Америки.
 показати весь коментар
 
 
Тоесть стали как при януковиче - лажу от портнова гнать?
 показати весь коментар
 
 
когда поквартально посадит друзей, ему можно верить...пока, что рассаживает
 показати весь коментар
 
 
ну так ще зранку портнов писав про це подання, та чергову кляузу на пєцю. тому так званий офіс всього лиш портновська лавочка
 показати весь коментар
 
 
Если это правда а не дымовая завеса чтобы поставить своих людей в НБУ - то будет весело !! ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку - Цензор.НЕТ 6395
 показати весь коментар
 
 
При більшості в парламенті... президент і сформований уряд.. мають право призначити нових людей, без кримінальних справ.. а просто звільнивши старих...
Тому на рахунок димової завіси? Ну не знаю...
Тут скоріше: толпа трєбуєт жертв!
 показати весь коментар
 
 
нету у них права менять произвольно главу Нацбанка до срока.

поэтому и пытаются через суд давить.
 показати весь коментар
 
 
Та ніхто Смолія не рухає...
Там гонтарєву за яйка взяти хочуть...

До речі в гуглі набираєте голова нацбанку...
Там все красиво в вікіпедії і про гонтарєву і про те як її голосуванням зняли.
 показати весь коментар
 
 
Нет, не могут. Потому что нбу независимый орган и его глава назначаеться на 7 лет. У нас они что угодно могут, но мвф - не зебилы, они 1+1 не смотрят, им там мозг не забьешь...
 показати весь коментар
 
 
А че они так упираются, про 7 лет заговорили, когда привел их Петя в 2014 г. говорили мы такие спецы, мы тут за пару лет дела наладим и снова вернемся в большой бизнес, а сейчас вцепились зубами, и всем чем можно. Придется значит в тюрьме посидеть
 показати весь коментар
 
 
Ну, дела то за пару лет они и наладили, в банковской системе у нас сейчас реально куда больший порядок, по сравнению с 2014-м годом. А упираются скорее потому, что видят, кого им прочат в преемники и понимают тот ужас, что те с банковской системой сотворят. Коломойский же сказал, что для украинцев будет полезен дефолт, значит будет полезен, а тут нацбанк упирается. Нафик такой нацбанк, который не слушает Коломойского. Ничего, как подотчетный Коломойскому нацбанк разгонит суперинфляцию, вы, стоя в очереди за хлебом, который будет стоить ровно полмесячной зарплаты две недели назад, будете громко радоваться, что наконец то кого-то там в тюрьму посадили. Пример вон в Венесуэле, ну просто один в один то, о чем вы мечтаете. Жрать нечего, но президент оппозицию активно по тюрьмам садит. И ладно было бы, если была бы нищая страна, так нет, крупнейшие в мире разведанные запасы нефти, хороший климат и вполне работающее сельское хозяйство. Но жрать нечего, да, остается только радоваться что кого-то посадили.
PS И нет, баксы и евры в кармане не помогут, низзя, уголовное преступление, посадят уже тебя, как пособника американского империализма.
 показати весь коментар
 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
 показати весь коментар
 
Старых по закону можно уволить только если они не справляются с должностными обязанностями, и то, только строго по представлению Наблюдательного Совета. Проще повесить на них какое-то дело, и уволить на том основании, что они находятся под следствием. А потом тихо и без пыли дело закрыть, поскольку оно в суде по любому развалится. Но дело-то уже сделано, ради которого всё это затевается, неугодные уволены.
У нас это стандартная практика для расправы со всеми имеющими слишком уж независимое мнение. Должны молча слушать царя и выполнять все его приказы, а не рот разевать. Петя, кстати, тоже подобным грешил, так что зелень просто продолжает славные традиции.
 показати весь коментар
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2019-%D0%BF
Знаєте як внести зміни в документ місячної давності?)
Сформувати новий уряд і внести зміни, визнати таким, що втратив чинність, доповнити...
 показати весь коментар
 
Не, не получится, там наверняка подписано контрактное соглашение на 7 лет. Его нельзя разорвать только на том основании, что законодательство изменилось. Только или по взаимному соглашению сторон, или ликвидировать нацбанк совсем, или посадить нафиг несговорчивого сотрудника. Там не всё так просто, Петя сотоварищи выжили и при Яныке, а тогда правили быковатые донецкие пацаны, а не криворожские цирковые уродцы. С теми посложнее было, полезные бумажные фокусы были в ходу вовсю. Помните трижды уволенного и восстановленного в должности Пискуна? Он мог бы и в четвертый раз податься, но видно ему отвалили таких отступных, что чувак до сих пор их тратит по заграницам.
 показати весь коментар
 
Всё, что пишет Портнов, надо собирать в 1 стопку, потом потуже скрутить, а уж потом... ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку - Цензор.НЕТ 9748
 показати весь коментар
 
 
Наверное подделали бронь и уклонились от призыва.
 показати весь коментар
 
 
Ну и молодец Зе! Нефик закрывать глаза на коррупцию.Так и до пэдрота дойдёт песец! Хотя НБ - всё его подельники.
 показати весь коментар
 
 
при чем тут твой ЗЕбил к Портнову? ))) Зебил даже не понимает сути того говна которым Портнов кормит зебилов ))
 показати весь коментар
 
 
Кстати вспомнил про рашку. про брата навального. Там обвинение было, что частный бизнесмен торговал с намерянием получить прибыль. как я понимаю зебилы уже не сильно отличаються от ваты в рашке.
 показати весь коментар
 
 
зебилы и вата = 1 на рот.
Те тоже прыгали от радости когда оппозиции щемили и верили что главный враг это Навальный а не *****.
 показати весь коментар
 
 
удмурдъ, шо твой Насральный, шо твоё ***** = одно и то же самое.. запиши себе на скрепе ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку - Цензор.НЕТ 8812
 показати весь коментар
 
 
Неважно, что Навальный с ****** близнецы-братья, важно то, что быдло искренне радуется тому, что Навального в тюрьме отравили. Такое быдло выберет себе ***** в цари, всегда и везде. И неважно, на какую букву начинается фамилия царя, всё равно по факту получится *****. Так и у нас, быдло искренне считает, что буква З вместо буквы П фамилии царя гарантирует им райскую жизнь, с блекджеком и шлюхами, а то, что на райскую жизнь ещё попахать надо, быдлу невдомек. Но да, если посадить в тюрьму десяток неугодных (сотню, тысячу, миллион, половину населения страны, нужное подчеркнуть), то жизнь немедленно наладится. Погодите немного, вот я своих детей уговорю, что им пора валить с Украины, и тогда можете начинать садить.
 показати весь коментар
 
У баби Лєри сфінктер не залізний. Не мучайте найкращого банкіра всіх часів і народів, ізвєрги зелені)
 показати весь коментар
 
 
Здається,справа відкрита за підрив платоспроможності Бєні.
 показати весь коментар
 
 
Певно іде розчистка місць для команди Коломойського , щоб тримати всю Україну за горло .
 показати весь коментар
 
 
о ...лядь ...давно пора ОВГЗ під 18% річних це не що інше як диверсія проти Країни ...а ті хто те влаштував ДИВЕРСАНТИ ...
 показати весь коментар
 
 
Аплодирую !!!!
Я сколько этого не писал - все мне кричали что я ... так скажем, - не прав.
Такой дикий процент - типа потому что, у нас очень хреновая страна и ни кто денег под меньший процент не даёт
Как я не пытался сказать, что это уходящая власть так себя обеспечивает на много лет вперед + легализирует украденное - не слышат .
 показати весь коментар
 
 
Янык вон выпускал ОВГЗ под 8%, но что-то никто брать не спешил, кроме откровенной взятки со стороны *****. Но вы можете мечтать о том, что наши ОВГЗ будут, как японские, под 1.5% брать, но для этого придется сначала из Украины Японию сделать. И никак не наоборот.
 показати весь коментар
 
При Яныке НБУ искуственно держало гривню по 8 и это означало, что не сегодня - завтра гривня (с учетом инфляции за время сдерживания) взлетит минимум до 12 (по прогнозам на тот момент). Потому ни кто не хотел брать. Сейчас гривню ни кто искусственно не держал (и даже наоборот) Так что ситуация абсолютно другая.
 показати весь коментар
 
Ну так заход в гривню нерезидентов для закупки ОВГЗ как раз и поддерживает курс гривни. А нам до конца года ещё почти два миллиарда долларов долгов надо раздать, это и есть "искусственно поддерживать курс гривни", только на уровне 25. Как только поток легких денег схлынет, а он однажды таки закончится по любому, наступит похмелье. Экономика то от этих действий никак не развивается, и торговый баланс лучше не становится. Ждите очередных качелей. Тем более, что на хороший урожай и экспорт аграриев уже можно не рассчитывать, а в Китае очередная депрессия на рынке и у нас недобор экспорта на крупнейший в мире рынок черного металла.
 показати весь коментар
 
заход в гривню нерезидентов для закупки ОВГЗ как раз НЕ поддерживает курс гривни, а искусственно его занижает (примерно на 5-6% ) что - тоже плохо, так как потом сжатая пружина может дать сразу в 2 раза больше ( + 10 - 12 %) а добавить инфляцию и получим уверенный скачек на 20% но к счастью - временно.

И это тоже выгодно уходящей власти - обосрут новую "видите как гривня скаканула - реванш!!!". Так что к бонусу по процентам и отмыванию, получат еше и моральное удовольствие (народ то у нам не очень в экономике )
 показати весь коментар
 
Все вірно, вокзали, телеграф та банки... класика жанру
Для успішних змін необхідно прибрати призначених папєрєдніками. Так само робив і Порошенко.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору