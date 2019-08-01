 ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Радіо Свобода" повідомили в пресслужбі відомства.
"За результатами розгляду листа Офісу президента України було зареєстровано кримінальне провадження щодо можливих зловживань службовим становищем посадових осіб Національного банку України, що могло спричинити тяжкі наслідки і підірвати обороноздатність держави", - зазначили в ДБР.
Провадження відкрито за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Інших деталей в Держбюро не повідомили, пославшись на таємницю слідства.
А потом окажется, что эта "школа" - обычная помойка в полу-подвале, зарегестрированая Гонтаревой и Ко )
Тем более не означает, что не воровала и факт преподавания в школе.
Источник:https://censor.net.ua/n3140829
Портнов сочинял письмо?
это Богдан по просьбе Каломойского под Рожкову копает..
tZE inform @tZEinform 48 мин
Минфин и Госказначейство по прямому указанию Зеленского уже вторую неделю проводят умышленные задержки регулярных бюджетных платежей. При том, на казначейских счетах вполне достаточно средств для регулярной проплаты бюджетных обязательств. Остаток на 1 августа 48,97 млрд грн.
Основная искусственная задолженность приходится на бюджет ВСУ и бюджетных организаций. Хроника одного Президента .. (link: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html) timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Тому на рахунок димової завіси? Ну не знаю...
Тут скоріше: толпа трєбуєт жертв!
поэтому и пытаются через суд давить.
Там гонтарєву за яйка взяти хочуть...
До речі в гуглі набираєте голова нацбанку...
Там все красиво в вікіпедії і про гонтарєву і про те як її голосуванням зняли.
PS И нет, баксы и евры в кармане не помогут, низзя, уголовное преступление, посадят уже тебя, как пособника американского империализма.
У нас это стандартная практика для расправы со всеми имеющими слишком уж независимое мнение. Должны молча слушать царя и выполнять все его приказы, а не рот разевать. Петя, кстати, тоже подобным грешил, так что зелень просто продолжает славные традиции.
Знаєте як внести зміни в документ місячної давності?)
Сформувати новий уряд і внести зміни, визнати таким, що втратив чинність, доповнити...
Те тоже прыгали от радости когда оппозиции щемили и верили что главный враг это Навальный а не *****.
Я сколько этого не писал - все мне кричали что я ... так скажем, - не прав.
Такой дикий процент - типа потому что, у нас очень хреновая страна и ни кто денег под меньший процент не даёт
Как я не пытался сказать, что это уходящая власть так себя обеспечивает на много лет вперед + легализирует украденное - не слышат .
И это тоже выгодно уходящей власти - обосрут новую "видите как гривня скаканула - реванш!!!". Так что к бонусу по процентам и отмыванию, получат еше и моральное удовольствие (народ то у нам не очень в экономике )
Для успішних змін необхідно прибрати призначених папєрєдніками. Так само робив і Порошенко.