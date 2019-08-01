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 Суспільство
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Все про:моніторинг (93) екологія (448)

 Потрібен постійний державний екологічний моніторинг, - член громадської ради при Мінекології Лампіка

Член громадської ради при Мінекології Лампіка закликає керівництво країни створити систему державного екологічного моніторингу. Така система дозволить отримувати достовірну та оперативну інформацію про стан навколишнього середовища поблизу великих підприємств, а також нівелює корупційні ризики.

Член громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів, засновниця ГО "Громадська взаємодія" та громадського формування "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка закликає керівництво країни створити систему державного екологічного моніторингу, яка дозволить отримувати достовірну та оперативну інформацію про стан навколишнього середовища поблизу великих підприємств, а також нівелює корупційні ризики.

Про це вона повідомила в ході пресконференції в УНІАН. "Якщо у нас буде система державного екологічного моніторингу, це дозволить нам зрозуміти, що підприємства викидають в атмосферу, що потрапляє в річки, що з нашим чорноземом. Зараз цієї картинки немає, її немає ні в кого", - сказав Лампіка.

Вона зазначила, що такий моніторинг має бути постійним і строго регламентованим. "Екологічний моніторинг має бути державним і постійним. Він має бути регламентованим нормативними актами, які вказують на те, що це за обладнання (яке буде встановлено на території підприємств з метою передачі даних. – Ред.)", - зауважила вона.

Також Лампіка повідомила, що така система дасть хороший інструмент для Державної екологічної інспекції та суттєво знизить корупційні ризики. "Якщо у нас буде ця система, то в онлайн-режимі інспекція буде бачити перевищення і зможе виписувати штрафи, не виїжджаючи на підприємство. Це дасть нам зниження корупції. Необхідно, щоб у кожного підприємства був свій датчик встановленого зразка. Ця інформація повинна акумулюватися у Міністерстві екології, і кожен громадянин може зайти на цей ресурс і подивитися, що відбувається на конкретній території", - сказала вона.

Зі свого боку голова громадської ради та президент ВГО "Жива планета" Світлана Берзіна зазначила, що для впровадження моніторингу необхідно буде ухвалити сотні нових стандартів.

"Щодо моніторингу – нам кілька сотень стандартів необхідно ухвалити, тому що старі радянські Гости скасовані з цього року, а нові не прийняті. Міністерство екології від цього процесу відсторонилася, ніким не здійснюється фінансування розробки цих стандартів", - сказала Берзіна, додавши, що Україна має якомога швидше перейти на єдині європейські норми щодо промислового забруднення. Також вона наголосила на необхідності впровадження в Україні системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, що дозволить залучити мільярдні інвестиції.

"Розпочато роботу, з наступного року ми маємо можливість отримувати мільярди доларів інвестицій, якщо ця система у нас запрацює відповідно до ухвалених законів", - сказала Берзіна.

Як повідомляв УНІАН, у липні Міністерство екології та природних ресурсів в пілотному режимі запустив веб-портал надання адміністративних послуг у сфері захисту навколишнього середовища "Відкрита навколишнє середовище". Портал містить вісім категорій послуг щодо небезпечних хімічних речовин, відходів, пестицидів і агрохімікатів, тварин і рослин, а також викидів.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140827
 
 
 Топ коментарі
 
Прєзєлєнт на гівно сходив вимагав недопускати втручання СБУ в бізнесові справи. Наступного дня СБУ заврякалось на індійський АрселорМиттал.
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Ну так у нього і часу не було аналізи здати, поки він був ніким, а як став президентом, то є на все - і на шаурму, і на фонтан, і на плавання у червоних труселях...
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Нужен постоянный государственный экологический мониторинг, - член общественного совета при Минэкологии Лампика

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В ЗАПОРОЖЬЕ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТВОРЯТ БЕСПРЕДЕЛ

ОТКРЫВАЮТ ВСЕ ФИЛЬТРЫ ВСЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ и ПЫЛЬ ОТРАВЛЯЕТ МИЛЛИОННЫЙ ГОРОД


КОГДА УЖЕ БУДУТ ДЛЯ НИХ СЕРЬЕЗНЫЕ ШТРАФЫ А НЕ 150 грн. КАК СЕЙЧАС.








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угу, а розповідали про невтручання у бізнес... Ми вже бачили як ви радіаційний фон на заводі інвестора моніторили...
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Прєзєлєнт на гівно сходив вимагав недопускати втручання СБУ в бізнесові справи. Наступного дня СБУ заврякалось на індійський АрселорМиттал.
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Ну так у нього і часу не було аналізи здати, поки він був ніким, а як став президентом, то є на все - і на шаурму, і на фонтан, і на плавання у червоних труселях...
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Наступного дня СБУ заврякалось на індійський АрселорМиттал.

Наше СБУ на всеруки мастера - сигареты, янтарь,спирт итд-такое впечатление, что у нас гражданская война и правят "батьки",а судов,прокуроров, государственных структур управления экономикой не существует
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А починалось все з ларьків цілодобових... Зростають спеціалісти!
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Для початку країна має стати для населення цінністю, а не якоюсь коритом, до якого чомусь мало насипали, а вже потім прийде поняття екологічної культури. Виникне потреба, з'являться і механізми. Можно дізнатись, а хто проголосував за "Зе" з екологічних міркувань?
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Для початку громадяни повинні стати для держави не стадом для дойки і стрижки, а людьми.
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І хто має змусити вас не бути худобою? Набридло? ну то не будь нею.
держава це я, я тобі нічого не винний.
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А ти це хто? Чинуша з кулінарного технікуму? А чому тоді я, а не ти повинен сидіти в окопі і захищати твою сраку?
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Отримуй 4000 та не будь худобою, або їдь у польшу та отрумуй 800 евро і будь! Потрібен постійний державний екологічний моніторинг, - член громадської ради при Мінекології Лампіка - Цензор.НЕТ 2118
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Нужен постоянный государственный экологический мониторинг,

Берите пример с России - законодательно повысили нормы ПДК в десятки раз - и ни каких нарушений!...
Правая рука не ведает, что делает левая. Клоуны.
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Нужен постоянный государственный экологический мониторинг, - член общественного совета при Минэкологии Лампика

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В ЗАПОРОЖЬЕ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТВОРЯТ БЕСПРЕДЕЛ

ОТКРЫВАЮТ ВСЕ ФИЛЬТРЫ ВСЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ и ПЫЛЬ ОТРАВЛЯЕТ МИЛЛИОННЫЙ ГОРОД


КОГДА УЖЕ БУДУТ ДЛЯ НИХ СЕРЬЕЗНЫЕ ШТРАФЫ А НЕ 150 грн. КАК СЕЙЧАС.








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Джинса.. Чи сама піариться , чи хтось пробує піарити цю пані з Дніпра.. Пані Лампіка не опікується екологією - пані на ній заробляє, при цьому не гребуючи і брудними методами заробітку..
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Будет работать по принципу: «Друзьям - всё, врагам - закон».
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Потрібен. І держава заробляє на екології, бо по-перше, отримує податки і штрафи, по друге, за рахунок штрафів і потатків існують робочі місця кваліфікованих екологів, які проводять екологічний контроль, і підрядники, які проводять очистку забруднень. У нормальних країнах це не люговорюється. Держава не повинна і не в праві слухати дебілів, бо дебілів завжди більшість.
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