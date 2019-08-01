 Візи на Шрі-Ланку для українців стали безкоштовними

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Associated Press.

Візу на Шрі-Ланку видають в аеропорту. Раніше вона коштувала близько $35. Захід діятиме протягом шести місяців, починаючи із 1 серпня.

Уряд очікує, що скасування плати за візу сприятиме значному напливу туристів. "Якщо не буде вигідно, ми припинимо цю програму", - сказав міністр туризму Джон Амаратунга.

На цьому заході Шрі-Ланка може втратити близько 4,3 млрд рупій ($24 млн) - сума, яку могли б отримати від стягнень за візи.

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Скасуванням плати за візи Шрі-Ланка хоче залучити туристів після масштабної терористичної атаки. Нагадаємо, 21 квітня семеро смертників з місцевої мусульманської групи National Thowheed Jammath напали на три церкви і три розкішні готелі в містах Коломбо, Негомбо та Баттікалоа. Вони вбили 263 особи, серед яких 45 іноземців, переважно з Китаю, Індії, США та Великої Британії. Українці під час атаки не постраждали.

Прем'єр-міністр Раніл Вікремесінге запевнив, що Шрі-Ланка зараз безпечна для туристів, і "безпека повернулася до нормального стану".

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Близько 200 осіб затримано, а поліція продовжує розслідування, сказав він.