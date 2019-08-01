 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра

Про те, які технології ремонту використовують будівельники, мер розповів у першому випуску youtube-проєкту "Запитай Філатова".

"Щоб забурити бетонні шви, треба робити штроби. Щоб робити це в мостовому бетоні, необхідно використовувати алмазні бури, кожен з яких коштує близько 3,5 тис. грн. Ми не обварюємо балки, адже використовуємо нові технології", - сказав мер Дніпра. Глава міста також показав фотографії, де видно, який вигляд мали балки Центрального моста до та після ремонту.

Подивитися повний випуск програми "Запитай Філатова" можна тут.