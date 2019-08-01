 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра

Про те, які технології ремонту використовують будівельники, мер розповів у першому випуску youtube-проєкту "Запитай Філатова".
"Щоб забурити бетонні шви, треба робити штроби. Щоб робити це в мостовому бетоні, необхідно використовувати алмазні бури, кожен з яких коштує близько 3,5 тис. грн. Ми не обварюємо балки, адже використовуємо нові технології", - сказав мер Дніпра. Глава міста також показав фотографії, де видно, який вигляд мали балки Центрального моста до та після ремонту.
Подивитися повний випуск програми "Запитай Філатова" можна тут.
Якщо я щось пропустив, то віталік сто пудово підкаже...
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
"Раз до тебе ніхто нічого не робив, то це не говоре про те, що тобі нічого не треба робити..." (с) Скрипін
А чего же тогда, когда никто ничего не делал ты не записывал такие обращения???
Кстати, если некоторые думают, что в Германии нет коррупции и все строители волшебные и чиновники честные, то поинтересуйтесь историей строительства берлинского аэропорта, или, например закупками самолётов Lockheed для армии в 70-х годах. И никто не сидит и никаких судебных дел нет.
И не поможет тебе Филя похудение
мне стену в ватире пилили немецким алмазным диском еще 20 лет назад
вапрос
куда подевался Ияститут сверхтвердых материалов в Киеве и несколько заводов по производству алмазов
я в еще в УССР резал алмазяым диском нашего производства
видите до чего довели за 25 лет
уже отсутствие высокотехнологического инструмента производства Украины подается как само собой разумеющееся