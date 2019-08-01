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 Політика України, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1097) Філатов (190)

 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра

Центральний міст у Дніпрі відкриють 14 вересня.

Про те, які технології ремонту використовують будівельники, мер розповів у першому випуску youtube-проєкту "Запитай Філатова".

"Щоб забурити бетонні шви, треба робити штроби. Щоб робити це в мостовому бетоні, необхідно використовувати алмазні бури, кожен з яких коштує близько 3,5 тис. грн. Ми не обварюємо балки, адже використовуємо нові технології", - сказав мер Дніпра. Глава міста також показав фотографії, де видно, який вигляд мали балки Центрального моста до та після ремонту.

Подивитися повний випуск програми "Запитай Філатова" можна тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140823
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть лучше расскажет как он пи***т деньги с государственного бюджета...а не втирает про технологии ремонта мостов! Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 531
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Основная технология - домашний арест каждого предыдущего подрядчика!
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Я неоднократно ездил по этому мосту. По одной типа отремонтированной половине. Под каждым вторым фонарём, яма. Напротив каждого фонаря шов. Он бетонируется. Бетон проваливается и получается яма. И это и года не прошло...
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Шота сегодня слишком многа этого обезжиренного порохобота. Готовит почву для НЕсдачи моста в установленный срок? Филатов рассказал, какие технологии используют при ремонте Центрального моста Днепра - Цензор.НЕТ 2937
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Володимир вставив Борі доброго тліючого гнота в задній прохід.. Дуже вже хочеться залишитись Борі на посаді, сподіваюсь - приймальна комісія буде принциповою і прискіпливою, щоб не допустити прийняття в експлуатацію незавершеної або неякісно зробленої роботи.. Грошей , часу та нервів дніпрян в цей міст було потрачено неміряно..
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Філатов не розказав головної фішки-"Як украсти міліон( а то і не один),щоб ніхто не помітив".Хулє....Секрет фірми.
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Основная технология - домашний арест каждого предыдущего подрядчика!
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Списання, дерибан, доля, підрядник-субпідрядник-підрядниксубпідрядника, банкрутство,судові позови, дядя вася штукатур...
Якщо я щось пропустив, то віталік сто пудово підкаже...
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Ти або президент, або насрано": Скрипін підірвав мережу зверненням до Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
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Жестяк!
"Раз до тебе ніхто нічого не робив, то це не говоре про те, що тобі нічого не треба робити..." (с) Скрипін

А чего же тогда, когда никто ничего не делал ты не записывал такие обращения??? Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158 Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра - Цензор.НЕТ 2158
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Чтобы понять саму соль, нужно досмотреть до примерно 50й секунды, там дальше уже все по сути
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Только бы эти техгологии не оказались как на мосте Кличка.
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Запросіть німців, побудують - стоятиме століттями.
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Богдан міняй Філатова разом з Кличком, нехай їдуть до Джуліані.
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Я неоднократно ездил по этому мосту. По одной типа отремонтированной половине. Под каждым вторым фонарём, яма. Напротив каждого фонаря шов. Он бетонируется. Бетон проваливается и получается яма. И это и года не прошло...
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Технологии -технологиями,но заhплаты должны быть хорошими! Это к тому,что сегодня я узнал,какие у нас зарплаты у водителей троллейбусов,- от 550$ до почти 1000$,в зависимости от стажа. Я думаю для постсоветской страны -это нормально! Живя дома,а не где-то заграницей.
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По мне, так хозяйственный мужик.

Кстати, если некоторые думают, что в Германии нет коррупции и все строители волшебные и чиновники честные, то поинтересуйтесь историей строительства берлинского аэропорта, или, например закупками самолётов Lockheed для армии в 70-х годах. И никто не сидит и никаких судебных дел нет.
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Филатов решил кинуть Пороха лечь под зекоМанду, но его ждет участь Кличка
И не поможет тебе Филя похудение
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Шо вы несёте? Нахрена ему под кого-то ложиться? Он выборную должность занимает. Не Зеля его выбирает, а жители Днепра.
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Какой виборну должность, он уже анонсували перевибори всіх мерів восени, а держказначейство перекриє фінансування, ви ж не вибирала туди нікого ? І Все. Кличка вже по допитах тягають. А пом'ятаєш як Сталін не міг зачепити всесоюзного старосту Калініна, так упік в гулаг його жінку на 10 років і Калінін був ручним Ну ви як діти
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Это совершенно другая сторона вопроса. По-моему, опыт Кернеса показал, что с мэрами простым быкованием обходиться не получится, а своего Сталина, к счастью, мы ещё не вырастили.
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Что подразумевается под словом "бьікование"? Почем опьіт кернеса надо на всех мєров переносить, что ето за опьіт ? А вот за Сталина -согласен, тут понятно
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а при ремонте моста в лугандоне (сейчас почему то эта тема модная и очень актуальная для зеесосов, хотя они сами в этом ремонте не участвуют, а солдат саперов под сепарские пули посылают) тоже такие же современные технологии применяться будут??? Клава я юеух!!!!
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Пусть лучше расскажет как он пи***т деньги с государственного бюджета...а не втирает про технологии ремонта мостов!
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А технологія одна давно перевірена та випробувана - бери побільше, клади поменьше і швидко вшивайся.....
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охренеть
мне стену в ватире пилили немецким алмазным диском еще 20 лет назад
вапрос
куда подевался Ияститут сверхтвердых материалов в Киеве и несколько заводов по производству алмазов
я в еще в УССР резал алмазяым диском нашего производства
видите до чего довели за 25 лет
уже отсутствие высокотехнологического инструмента производства Украины подается как само собой разумеющееся
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