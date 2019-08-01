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 Політика України, Київські новини
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Все про:допит (495) Київ (6350) Кличко (654) ДБР (403)

 ДБР допитало Кличка як свідка у справі про оренду земельної ділянки, - спікер Держбюро Іванова

Державне бюро розслідувань у середу, 31 липня, допитало мера Києва Віталія Кличка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі "Укрінформу" представник відомства Анжеліка Іванова.

"Допит Віталія Кличка відбувся в ДБР учора, 31 липня", - сказала вона.

Жодної підозри у справі поки не оголошено.

Також представник відомства додала, що мера столиці було допитано як свідка у кримінальній справі щодо можливих незаконних дій під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку в Києві. У ДБР не повідомили деталей кримінального провадження, зокрема, про договір оренди, який досліджують.

Нагадаємо, раніше, 26 липня, Кличка викликали в Державне бюро розслідувань на допит щодо законності використання комунальних земель.

Кличко заявив, що не збирається йти на допит у Державне бюро розслідувань, оскільки подані в ДБР представниками влади часів президентства Віктора Януковича звернення є надуманими.

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Пізніше Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ні мер Києва Віталій Кличко, ні його представники не прийшли на допит.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140820
 
 
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Хороший ход!
Он тупой) проболтается и станет обвиняемым) но и этого не поймёт)
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Тупіший за тебе? А ти такий розумний мер якого міста? Чи може ти теж чемпіон світу з боксу?
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То викопай і продай поки хозяйки огірки консервують.
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А того довбня Богдана ні хто допитати не хоче? Наприклад за те що він не затримав і не здав в поліцію "адвоката" що нібито пропонував хабара?
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За что бы он его задержал если нет ни записи ни свидетелей?
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Так кряк из Львова просто трепло? А за базар отвечать не будет?
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А будет ГБР допрашивать некоего Богдана за информацию от него за предложение ему взятки в 20 000 000 долларов США?
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вам порохам не угодишь и так херово и так не так
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