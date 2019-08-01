 Філатов розповів про розслідування справи ремонту Центрального моста: директор колишньої фірми-підрядника - під домашнім арештом

Філатов про розслідування справи ремонту Центрального моста: "Я хотів би, щоб сім'ю Мішалових посадили до в'язниці".

За результатами перевірок правоохоронці не виявили порушень з боку чиновників міськради Дніпра. Натомість після звернення мера Бориса Філатова в прокуратуру директор колишньої фірми-підрядника, яка пов'язана з родиною екссекретаря міської ради В'ячеслава Мішалова, перебуває під домашнім арештом.

"Ще буде окрема історія, як ми з ними розбиратимемося. Я говорю це відкрито: я хотів би, щоб сім'ю Мішалових посадили до в'язниці. Ба більше, є близько семи кримінальних справ стосовно моста", - заявив мер в одному з коментарів у першому випуску youtube-проєкту "Запитай Філатова".

Для обрання нового підрядника проводили міжнародний тендер. Згідно із законодавством, така процедура триває 45 днів. "Нині ми знаходимося із запізненням, але загалом - у календарному плані, котрий передбачає проєкт. Я розумію людей, які втомилися на це все дивитися. Але, думаю, що найбільш втомлена людина стоїть зараз перед вами", - додав мер Дніпра.

Подивитися повний випуск програми "Запитай Філатова" можна тут.