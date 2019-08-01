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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1097) Філатов (190)

 Філатов розповів про розслідування справи ремонту Центрального моста: директор колишньої фірми-підрядника - під домашнім арештом

Генпрокуратура, НАБУ, СБУ і департамент захисту економіки Національної поліції розібрали перебіг ремонту Центрального моста в Дніпрі.

Філатов про розслідування справи ремонту Центрального моста: "Я хотів би, щоб сім'ю Мішалових посадили до в'язниці".

За результатами перевірок правоохоронці не виявили порушень з боку чиновників міськради Дніпра. Натомість після звернення мера Бориса Філатова в прокуратуру директор колишньої фірми-підрядника, яка пов'язана з родиною екссекретаря міської ради В'ячеслава Мішалова, перебуває під домашнім арештом.

"Ще буде окрема історія, як ми з ними розбиратимемося. Я говорю це відкрито: я хотів би, щоб сім'ю Мішалових посадили до в'язниці. Ба більше, є близько семи кримінальних справ стосовно моста", - заявив мер в одному з коментарів у першому випуску youtube-проєкту "Запитай Філатова".

Для обрання нового підрядника проводили міжнародний тендер. Згідно із законодавством, така процедура триває 45 днів. "Нині ми знаходимося із запізненням, але загалом - у календарному плані, котрий передбачає проєкт. Я розумію людей, які втомилися на це все дивитися. Але, думаю, що найбільш втомлена людина стоїть зараз перед вами", - додав мер Дніпра.

Подивитися повний випуск програми "Запитай Філатова" можна тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140818
 
 
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Епоха розслідувачив... Немає ні якої мови, одні розслідування, обшуки, арешти, суди, прокурори...
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Филя ещё на тридцать киллограмов долларов похудеет?
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Ты нам баки не заливай, а мост достраивай! Раньше нужно было разбираться, что и в чем виноват! Сам тоже, небойсь, на том мосту не слабо поднялся! А теперь у тебя есть сроки. Вперде!
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Це не цього Мішалова сьогодні застрелили на балконі?
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