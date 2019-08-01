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Все про:Хмельниччина (267)

 Чиновника Держпродспоживслужби затримано під час одержання 26 тис. хабаря за реєстрацію саморобної сільськогосподарської техніки на Хмельниччині, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди завідувача сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, за посередництва свого знайомого, вимагав від місцевого мешканця 26 000 гривень. За таку суму чиновник обіцяв зареєструвати саморобну сільгосптехніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку.

Правоохоронці одночасно затримали зловмисників у двох райцентрах області після одержання посередником усієї суми хабаря. У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Викриття правопорушників проводилося спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновницю Держгеокадастру затримано в Краматорську на хабарі 1,2 тис. дол. за оформлення землі, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140817
 
 
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А на який в сраці хрін реєструвати той сраний трактор?
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Ви шо, хочте сказати шо півмільона держслужбовців дарма свій хліб з маслом їдять?
Дозвіл, ліцензія, свідоцтво - це наше фсьо.
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Вони їдять не свій хліб з маслом, а тих хто тую саморобну сільскогосподарську техніку зробив!
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В Україні створена корупційна та кримінальна схема реєстрації тракторів та обладнання для агровиробництва! Потрібно платити гроші за те щоб зареєструвати свій комбайн чи трактор! А перед тим як зареєструвати потрібно показати в кого ти його купив, чи має продавець спеціальний дозвіл на продаж сільгосптехніки! Звичайно що дозволу немає і за хабар в спеціально створеній корупційній базі даних (накуй вона кому потрібно незрозуміло) тебе якось там реєструють що ти ЗАКОННО купив трахтор у законного продавця! Випалити напалмом всю цю говносистему збирання хабарів! Повісити їх вздовж доріг і щоб висіли як нагадування всім гандонам які гребуть гроші з агровиробників!
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Реєстрація саморобної, ****, сільскогосподарської техніки! Чиновників вже пора на цвинтарі реєструвати посмертно!
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Що за маячня?! Яка справа державі до того, чим фермер обробляє свою землю і свій врожай? Максимум - перевіряйте вміст шкідливих речовин у готовому продукті.
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"чиновник обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской" - ребята не знали, что в Украине все заводы развалены и никакой сельхозтехники не выпускается, на этом и погорели.
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