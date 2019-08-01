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 Суспільство
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Все про:контракт (166) Міноборони (2696) ЗСУ (308)

 У Міноборони хочуть у 2020 році вдвічі збільшити витрати на грошове забезпечення і зарплату, міністерство проситиме у два рази більше коштів

Бюджетні потреби Міністерства оборони на 2020 рік становлять 218,7 млрд грн. Бюджет цього року становив 102,1 млрд грн. 55% від запланованої на наступний рік суми становлять витрати на утримання персоналу.

Про це на брифінгу повідомив начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Порівняно з минулим роком сума видатків Міноборони збільшена на 7,8% і становить 102,1 млрд грн. На наступний рік ми запросили вдвічі більшу суму - 218,7 млрд грн", - сказав Салахов.

Водночас він наголосив, що це лише пропозиція Міноборони, оскільки остаточну цифру в бюджетному запиті Міноборони буде сформовано на відповідному засіданні Ради національної безпеки і оборони. "Відповідно до Бюджетного кодексу, має відбутися засідання РНБО, де буде розглядатися військова складова проєкту бюджету", - сказав Салахов.

Також він розповів, що з прогнозованої суми у 218 млрд грн 55% становлять видатки на утримання персоналу, 23% - озброєння та військову техніку, 5% - інфраструктуру, 17% - експлуатаційні витрати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони оскаржило рішення про призупинення переходу військових частин на систему харчування за каталогами. ВIДЕО

Говорячи про розмір грошового забезпечення військових Збройних сил України, Салахов зауважив, що на наступний рік закладено певне підвищення грошового забезпечення.

Зокрема, в Міноборони пропонують в наступному році забезпечити 103,2 млрд грн витрат саме на грошове забезпечення військових та заробітну плату цивільних працівників міністерства. Цього року сума на ці потреби склала 55,5 млрд грн, тобто пропонується фактично вдвічі збільшити фінансування "зарплатної" статті бюджету Міноборони.

Салахов підкреслив, що це лише пропозиція Міноборони, а яким саме буде збільшення грошового забезпечення, наразі ще невідомо.

Окрім того, він розповів, що цього року спецфонд Міністерства оборони становить 1,34 млрд грн і станом на 30 липня він виконаний більш ніж наполовину - доходи спецфонду становлять 786,2 млн грн або 58%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140816
 
 
 Топ коментарі
 
Забули, як ще з початку дев'яностих кричали - зачєм нам ета армія! хто на нас нападать сабрался! каму ми нужни?!!
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Ви, прочитайте статтю про повернення 80 одшбр в Чернівці з ООС (на ЦЕНЗОРі)! 180 бійців повернулось це батальйон! А, де ще 400 бійців!? А, немає! І, так по всіх частинах! Вам захист потрібен, народ, чи ви і далі прагнете самообману і вірите дипломатам, які розповідали до 2014 року, що у нас не має з зовні ворогів! Та. вже на добробати розраховувати не має чого, ворог це вже оцінив, тому не буде більше цяцькатися у всяких гіркіних і т.п, буде навала військової регулярної сили, за принципом "скільки хапну - стільки утримаю". Тому, і нам треба протиставити регулярну підготовлену військову силу та резерви.
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Неправда, в бюджеті міноборони 2019 року десь 20 млрд грн неможливо витратити через неготовність продукції та об'єктів будівництва і тому можна вже в 2019 році збільшити виплати військовослужбовцям на 50%!!!!! А в 2020 році ще на 33% і буде підвищення зарплати в два рази відносно 2018 року!
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У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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кількість військових, у сегменті населення, невелика.
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щото Минобороны малороссии сильно губу раскатали - им столько РФ не даст
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Не переживайте... То на проїдання...
Коштів на танки ніхто не просить...
Чемпіони по стрибках в ширину... Це вже нові обличчя, чи ще старі?
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пропоную відмінити субсидії на газ! Хто за? Армія це ж святе, чи не так, що скажете патріоти та громадяни України?
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Якийсь ти не такий... Ти що податки платиш???
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Звичайно. Адже тепер ВСУ паливо буде купувати в Коломойського.
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Вы либо статью не читали, либо думаете что солярку солдаты покупают за свою зарплату.
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Также он рассказал, что в прогнозируемой сумме в 218 млрд грн 55% составляют расходы на содержание персонала, 23% - вооружение и военную технику, 5% - инфраструктуру, 17% - эксплуатационные расходы. Источник: https://censor.net.ua/n3140816
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Apмiя це cвятe!
Необходимо добавить на мову та вiру после армии.
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Вопрос в том за счет чего они хотят осуществить свои хотелки, рост ВВП 2-3% и значит придется урезать другие статьи бюджета.
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Забули, як ще з початку дев'яностих кричали - зачєм нам ета армія! хто на нас нападать сабрался! каму ми нужни?!!
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Ви, прочитайте статтю про повернення 80 одшбр в Чернівці з ООС (на ЦЕНЗОРі)! 180 бійців повернулось це батальйон! А, де ще 400 бійців!? А, немає! І, так по всіх частинах! Вам захист потрібен, народ, чи ви і далі прагнете самообману і вірите дипломатам, які розповідали до 2014 року, що у нас не має з зовні ворогів! Та. вже на добробати розраховувати не має чого, ворог це вже оцінив, тому не буде більше цяцькатися у всяких гіркіних і т.п, буде навала військової регулярної сили, за принципом "скільки хапну - стільки утримаю". Тому, і нам треба протиставити регулярну підготовлену військову силу та резерви.
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Хороша новина була б якби ці гроші дійсно йшли на розвиток армії. Ніхто в країну гроші не буде вкладати, коли хоч завтра якісь орки зможуть все відібрати. Наші приклади: Сінгапур, Пд.Корея, Ізраїль, Швейцарія, США і т.д.
Але поки крім саботажу в різних напрямках нічого не показують. Навіть на парад до Дня Незалежності гроші десь випаровувалися.
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Бюджетні потреби Міністерства оборони(підраховані самим міністерством) на 2020 рік становлять 218,7 млрд грн.


КРУТО.Апетити типові для військових..


але реально.. якщо бакс буде 40 гривень
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апетит у твого рта на мій хер. У військових є розрахунки
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Что то я сильно СОМНЕВАЮСЬ,
что Хомчак собирается увеличивать солдатам зарплаты в ДВА РАЗА.
Скорее генералам в ДЕСЯТЬ РАЗ.
У зе-банды же даже на Парад - "денег нет".
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русский, не піні гуйни. иди тушить сибирь
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Так мы и поверили,что Чувак деньги на армию?,Теперь? Тогда на шаурму точно не хватит.Но если ЗСУ вдвое сократить,технику не покупать,то еще и на билет до Одессы в эконом классе может хватит.Хватит платить воякам деньги,разбогатели!!!! А здесь Чуваку на новый охвис не хватает.
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русский, не піні гуйни. иди тушить сибирь
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