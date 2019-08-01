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Все про:Ляпіна (28) Укрзалізниця (766)

 Держрегуляторна служба не підтримала проєкт автоматичної індексації тарифів "Укрзалізниці", - Ляпіна

Держрегуляторна служба не погодила проєкт автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці".

У службі зазначають: без створення Національної регуляторної комісії з питань транспорту проблеми залізниці вирішити не вдасться.

Про це під час наради в ДРС заявила глава служби Ксенія Ляпіна.

"До нас надійшов проєкт від Мінінфраструктури, що стосується автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. Але ми знайшли там суттєві недоліки і 26 липня відмовили в погодженні цього проєкту. Але ідея формульного підходу і пошуку форм взаєморозуміння залишається", - зазначила Ляпіна.

На її думку, до початку роботи новообраного парламенту і формування нового Кабінету міністрів питання тарифів вирішити навряд чи можливо. Час до вересня, коли нова влада почне роботу, Ляпіна запропонувала використовувати для формування локального порядку денного з урахуванням позиції вантажоперевізників.

"Я вважаю, що без незалежного регулятора далеко ніхто не поїде. Він визначить, що є інфраструктурною складовою, що піде у вільний ринок, що може субсидуватися, вивчить витрати залізниці. Це професійна робота, яка має бути виконана. Хтось має професійно аналізувати витрати залізниці", - підкреслила Ляпіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140810
 
 
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Вимагаю уатоматичної індексації зарплати! І не через рік, два, п'ять, а двічі на місяць!
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Держрегуляторна служба працює на мафію, ціни мають бути приведені у відповідність доларових цін Укрзалізниці на 2013 рік! Це звичайна індексація! Електрика подорожчала, паливо подорожчало за 5 років, а ціни УЗ піднялись тільки на 15% - це злочин проти України та допомога мафії яка возить свої вантажі в 5 разів дешевше ніж в Німеччині!
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А УЗ работает на Дубневичей. Почему я должен переживать за то, что Дубневичи богатели?
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Мне похрен на злочины и все что вы напридумали сдуру. Почему вы молчите про индексацию людских доходов в эквиваленте к доллару? Почему вы не индексируете газ и свет к курсу доллара? Потому что у вас мозга не хватает или вы наоборот думаете что люди тупые? Может потому, что просто невозможно все грести ождними граблями и индексировать все подрят? Злочин против Украины - это допущение бестолочей к управлению страной.
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То есть тарифы так и будут регулироваться вручную, в интересах определённых лиц?Ну, тех, у которых подстаканники по 2 тыс.?
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производителям металлических чурок и агро олигархам проще купить госрегулятора с потрохами чем начать платить нормальные тарифы. В конце концов зачем им их платить если быдло со своих налогов заплатит, включая петушков которые тут жопу рвут против УЗ.
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Петушки те, кто оправдывает рассадник коррупции коим УЗ является еще со времен Кучмы. Датированное по жизни госпредприятие по сей день снабжает миллиардами некоторое количество избранных карманов, а вы пытаетесь оправдать государственный грабеж и разбой в окуенно крупных масштабах и размерах, а еще наглости хватает людей оскорБлять.
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Автоматическая индексация должна сопровождаться автоматическим улучшением качества работы УЗ. Если этого нет, то о каком повышении идёт речь? К слову, раньше они любили ссылаться на курс доллара - теперь, я полагаю, они понизят тарифы?
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Эта не выползла, а периодически оправдывает свою фамилию и ляпает что взбредет в голову и в зависимости от обстоятельств. вот и сейчас ляпнула в ЗЕленом стиле, мол притихориться нужно и подождать полной власти и устаканивания, а потом подыгрывать команде президента, ну чтоб лишнего не ляпнуть.)))
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