 Держрегуляторна служба не підтримала проєкт автоматичної індексації тарифів "Укрзалізниці", - Ляпіна

У службі зазначають: без створення Національної регуляторної комісії з питань транспорту проблеми залізниці вирішити не вдасться.

Про це під час наради в ДРС заявила глава служби Ксенія Ляпіна.

"До нас надійшов проєкт від Мінінфраструктури, що стосується автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. Але ми знайшли там суттєві недоліки і 26 липня відмовили в погодженні цього проєкту. Але ідея формульного підходу і пошуку форм взаєморозуміння залишається", - зазначила Ляпіна.

На її думку, до початку роботи новообраного парламенту і формування нового Кабінету міністрів питання тарифів вирішити навряд чи можливо. Час до вересня, коли нова влада почне роботу, Ляпіна запропонувала використовувати для формування локального порядку денного з урахуванням позиції вантажоперевізників.

"Я вважаю, що без незалежного регулятора далеко ніхто не поїде. Він визначить, що є інфраструктурною складовою, що піде у вільний ринок, що може субсидуватися, вивчить витрати залізниці. Це професійна робота, яка має бути виконана. Хтось має професійно аналізувати витрати залізниці", - підкреслила Ляпіна.