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 Економіка
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 "Укрзалізниця" не справляється з доставкою зерна в порти, - Криворучко

"Укрзалізниця" вперше в 2019 році вводить масштабні обмеження щодо відвантаження зерна в напрямку портів. Обмеження на відправку зерна в зерновозах власного та орендованого парку торкнуться портів Одеси та Миколаєва.

Це означає, що держмонополіст просто не справляється з доставкою зерна в порти. Про це в коментарі 112.ua розповів глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

Подібні обмеження - перша ластівка наближення транспортного колапсу, вважає Криворучко.

"Чим більше я спілкуюся з нашими залізничниками, тим більше розумію, що вірити даним, які дає "Укрзалізниця", не можна. Вони просто некоректні. Це стосується і даних про нібито достатність локомотивної тяги в справному стані. Локомотивів у нас не вистачає, машиністів не вистачає, транзит в порти зростає. А це означає, що ми не зможемо вчасно вивезти наше зерно. Логічно, що в цей сезон українські аграрії у нас мають бути в пріоритеті на відправку своєї продукції, але, на жаль, ми не зможемо її вивезти. Принаймні, доти, поки "Укрзалізниця" не перегляне свої пріоритети. Колапс буде через рекордний врожай – плюс 2,5 млн тонн порівняно з минулим роком – плюс через неконтрольоване зростання транзиту – якщо в першому півріччі це було 300 тисяч тонн транзитних вантажів, то в липні це вже понад 700 тисяч тонн – плюс через брак робочих локомотивів і машиністів та іншого персоналу", - зазначив експерт.

За його словами, за збереження такої ситуації в серпні-вересні, ми будемо спостерігати транспортний застій, а країна зазнаватиме збитків. Криворучко впевнений, що "Укрзалізниця" має в поточній ситуації підтримати вітчизняних вантажовідправників і віддати пріоритет українським вантажам.

"Виходом з цієї ситуації може бути призначення професійної посадової особи, яка візьме на себе відповідальність і зробить необхідні кроки – виділення коштів на терміновий ремонт локомотивів, можливо, тимчасове обмеження іноземного транзиту до рівня минулого року. Іншими словами, керівництво мусить оптимізувати роботу компанії, щоб у піковий сезон вона справлялася із завданнями", - резюмував Криворучко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140809
 
 
 Топ коментарі
 
ето тебе Г+Г рассказал или ютубчик зеленского?
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Це результат закупівлі слабких американських локомотивів Омеляном! Ці локомотиви не можуть тягнути состави вагою більше 3500 тон, а старі луганські тепловози можуть тягнути состави вагою 6000 тон! Від цього зменшується пропускна затність залізниці! За це потрібно притягнути до кримінальної відповідальності Омеляна, який купив не ті локомотиви! Купив односекційні локомотиви замість двохсекційних, які були потрібні! Але двохсекційні американські локомотиви були б вже удвічі дорожчі за луганські, якщо збирати їх на якомусь заводі в Україні. Отже Омелян обманув громадськість тим що американські тепловози коштують так само як і українські тільки краще! Так, вони краще, а ще вони можуть тягнути в два раза менше вагонів, ніж українські локомотиви! Ось тепер маємо результат ідіотської політики порошенка за ці 5 років панування мафії порошенка! Але ситуація все одно не критична, не потрібно вивозити все зерно в порти і продавати відразу, рік ще довгий, ще встигнемо вивезти за кордон стратегічний ресурс!
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Довго ще соєва відрижка буде мучити державу!!!
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А Зе еще не замутил урожай в смартфоне????
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Це результат закупівлі слабких американських локомотивів Омеляном! Ці локомотиви не можуть тягнути состави вагою більше 3500 тон, а старі луганські тепловози можуть тягнути состави вагою 6000 тон! Від цього зменшується пропускна затність залізниці! За це потрібно притягнути до кримінальної відповідальності Омеляна, який купив не ті локомотиви! Купив односекційні локомотиви замість двохсекційних, які були потрібні! Але двохсекційні американські локомотиви були б вже удвічі дорожчі за луганські, якщо збирати їх на якомусь заводі в Україні. Отже Омелян обманув громадськість тим що американські тепловози коштують так само як і українські тільки краще! Так, вони краще, а ще вони можуть тягнути в два раза менше вагонів, ніж українські локомотиви! Ось тепер маємо результат ідіотської політики порошенка за ці 5 років панування мафії порошенка! Але ситуація все одно не критична, не потрібно вивозити все зерно в порти і продавати відразу, рік ще довгий, ще встигнемо вивезти за кордон стратегічний ресурс!
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ето тебе Г+Г рассказал или ютубчик зеленского?
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Довго ще соєва відрижка буде мучити державу!!!
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а ничегo чтo прo какoй ты теплoвoз гoвoриш этo спарка из двух теплoвoзoв"Укрзалізниця" не справляється з доставкою зерна в порти, - Криворучко - Цензор.НЕТ 5498
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Це називається двохсекційний тепловоз, який дозволяє керувати обома дизелями з одного місця машиніста, або з однієї сторони або з іншої! І цей двохсекційний тепловоз, який тягне 6000 тон вагонів, коштує як американський односекційний тепловоз, який тягне не більше 3500 тон вагонів!!! Отже купівля американських тепловозів це повна дурня та злочин! Нам такі тепловози не підходять для наших умов! Нам потрібні двохсекційні тепловози і вони найдешевші якщо виробляти їх в Україні - відродити виробництво теплозовів Луганського тепловозного заводу на потужностях Львівського залізничного заводу у Львові, або інакшого заводу Укрзалізниці, або Південьмашу! А в американців потрібно брати тільки дизеля для українських тепловозів, а в подальшому будувати дизелебудівний завод, замість того який знищили в Токмаку, ехфективні хазяйствєннікі ібіїхмать!
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В Трускавце теперь сможет отдохнуть больше зепутатов и их родственников.
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Нет, просто не боксер не может понять какая связь между вагонами укрзализныци и отдыхом депутатов ?
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Такая же, как между тем, что Порошенко воровал напрополую, а теперь нигде нельзя найти деньги, которые он не воруют. На отдых в Трусковце их, неуворованные, что-ли, потратили?
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укрзализныця это шобло коррупционных жуликов и проходимцев.
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омеляну ніколи зайнятий гіперлупом і вилизуванням петіної дупи
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При Пете справлялись, а при новых "супер-менеджерах" (поварах, массажистах, таксистах...), которых ЗЕ назначил на руководящие посты, вдруг всё перестало нормально работать.
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А зеля даже не поржал по этому поводу . Палец положил как на клавиши .
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По его словам, при сохранении такой ситуации в августе-сентябре, мы будем наблюдать транспортный застой, а страна будет нести убытки.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ой,и геде наше патриотично-профессианальное правительство,,шо тоже ушло в оппозицию?
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Я вообще не понимаю,шо там за оппозиционеры и к кому или к чему они в оппозиции. "Укрзалізниця" не справляється з доставкою зерна в порти, - Криворучко - Цензор.НЕТ 75
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Гройсман то достоверно знал, что Порошенко не Вальцман, потому и затаился до прихода Зелемойского.
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Все более именее крупные хозяйства хранят зерно до тех пор пока не будет привлекательной цены, а это чаще всего зима, начало весны, чего этот Криворучко паникует так? ЖД не справляется? Так фурами вывезут в чем проблема
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Щось дуже багато про залізницю стали писати, не інакше знов тарифи піднімуть...
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