EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  304  25
Все про:візит (670) Зеленський (2270) Індія (45)

 Зеленський і Прем'єр-міністр Індії Моді домовилися про обмін візитами, - Офіс президента

Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Володимир Зеленський привітав Нарендру Моді з переконливою перемогою на загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду Прем’єр-міністра Індії.

"Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці", - йдеться в повідомленні.

Також сторони позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну популярність Індії серед українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140807
 
 
 Топ коментарі
 
Володя на слониках с Богданом покатается...…….
 показати весь коментар
 
А я бы побрезговал. встречаться с оболтусом который х..м на сцене имитировал игру на рояле. Номер, кстати, чистейший плагиат. И вот такой ВОР рассуждает о честности. Впрочем стаду быдловатых лохов нравится.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Володя на слониках с Богданом покатается...…….
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ты только на хоботе.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не печалься, ты можеш покататься на попе с горки
 показати весь коментар
 
Они еще и фильм с песнями и танцами снимут "Сваты в Индии".
 показати весь коментар
 
 
...вальдемар, пора паковать чемоданы... Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7346
Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7407
 показати весь коментар
 
 
Индия полностью под цапами - нам надо с Пакистаном дружить,те хоть шо то купят - это даже я знаю
 показати весь коментар
 
 
Ерунда. Индийцы просто тупо пользуются тем, что Рашка всё больше становится раком и покупают там всё скопом по бросовым ценам. Китайцы проводят совершенно аналогичную политику.
 показати весь коментар
 
Недавно Индия отказалась от покупки касапских истребителей в пользу американских, борьба за Индию набирает обороты
 показати весь коментар
 
правильно!.. после поездки в Черкассы, следующая остановка "Дели".. а там можно на слониках с Богданом покататься.. и опять же, одеть красные труселя для бубимого..
 показати весь коментар
 
 
Зеленський полетів у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, В Німеччину- у Меркель перший напад відбувся, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху котедж автобус з дітками збив....
Може варто пожаліти індусів?- Вони і так несолодко живуть....
 показати весь коментар
 
 
А я бы побрезговал. встречаться с оболтусом который х..м на сцене имитировал игру на рояле. Номер, кстати, чистейший плагиат. И вот такой ВОР рассуждает о честности. Впрочем стаду быдловатых лохов нравится.
 показати весь коментар
 
 
С 1 августа на улицы выйдут самостоятельные патрули Нацгвардии: что они имеют право делать

https://fakty.ua/313312-s-1-avgusta-na-ulicy-vyjdut-samostoyatelnye-patruli-nacgvardii-chto-oni-imeyut-pravo-delat

ну что, здобулы, зебилы )))
 показати весь коментар
 
 
Просто як Росгвардія в кацапів. Здобули!
 показати весь коментар
 
 
может Зеленскому фамилию сразу на путинский сменить...
вот не пойму к чему это, война закончилась или только начинается?
начинается с кем, с мирным населением?
 показати весь коментар
 
О, , Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
 показати весь коментар
 
 
не удивлен. бздливая стриптизерша панически боиться всего!
 показати весь коментар
 
Чем славится индийская культура?
Ну, скажем, - Шива - многорук, клыкаст...
Еще артиста знаем - Радж Капура,
И касту йогов - странную из каст.

Говорят, что раньше йог мог
Ни черта не бравши в рот - год, -
А теперь они рекорд бьют -
Все едят и целый год пьют!

А что же мы? И мы не хуже многих -
Мы тоже можем много выпивать, -
И бродят многочисленные йоги -
Их, правда, очень трудно распознать.

Очень много может йог штук:
Вот один недавно лег вдруг,
Третий день уже летит, - стыд! -
Ну, а он себе лежит спит.

Я знаю, что у них секретов много, -
Поговорить бы с йогом тет-на-тет, -
Ведь даже яд не действует на йога:
На яды у него иммунитет.

Под водой не дышит час - раз,
Не обидчив на слова - два,
Если чует, что старик вдруг -
Скажет: "стоп!", и в тот же миг - труп!

Я попросил подвыпившего йога
(Он бритвы, гвозди ел, как колбасу):
"Послушай, друг, откройся мне - ей-бога,
С собой в могилу тайну унесу!"

Был ответ на мой вопрос прост,
Но поссорились мы с ним в дым, -
Я бы мог открыть ответ тот,
Но йог велел хранить секрет, вот..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору