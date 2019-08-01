 Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ, - Потураєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв

"Це має бути співробітництво приватних медіа, держави, Суспільного мовника, а також і так званої "громадянської журналістики", оскільки у нас не буде можливості отримати достовірну інформацію з Криму, з окупованих територій. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих самих телевізійних новин лише через громадянську журналістику", – сказав Потураєв.

За його словами, такий телеканал має працювати "в першу чергу на окуповані території та за кордон".

"У нас є окремі проєкти, спрямовані на окуповані території, ми їх не маємо втратити. Вони в тому числі і приватні, ATR (кримськотатарський телеканал, який до окупації працював у Сімферополі. – Ред.) прекрасно мовить на Крим настільки, наскільки може, його теж глушать. Але ми маємо створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території", – наголосив радник Зеленського.

В Україні створять світовий російськомовний канал. Про це повідомив 29 липня заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, - радник президента Потураєв