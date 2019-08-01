 Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ, - Потураєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв
"Це має бути співробітництво приватних медіа, держави, Суспільного мовника, а також і так званої "громадянської журналістики", оскільки у нас не буде можливості отримати достовірну інформацію з Криму, з окупованих територій. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих самих телевізійних новин лише через громадянську журналістику", – сказав Потураєв.
За його словами, такий телеканал має працювати "в першу чергу на окуповані території та за кордон".
"У нас є окремі проєкти, спрямовані на окуповані території, ми їх не маємо втратити. Вони в тому числі і приватні, ATR (кримськотатарський телеканал, який до окупації працював у Сімферополі. – Ред.) прекрасно мовить на Крим настільки, наскільки може, його теж глушать. Але ми маємо створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території", – наголосив радник Зеленського.
В Україні створять світовий російськомовний канал. Про це повідомив 29 липня заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території Росії.
за те которые сериал слуга народа смотрит?
а заграницей такое гавно смотреть никто не будет
2 слуга народу зовсім не поганий серіал... я дивлюсь на ******** голівуд і розумію, що у нас є чим конкурувати...
3 що за кордоном, що у нас з телеекрану льється одне і те саме гамно... в залежності від пахана міняються тільки русла течіння цього гімна.
1. Слуга урода.
2. Сваты.
3. Вечерний квартал с шутками про хохлов.
4. Концерт Повалий.
- запропонував секретар Мінінформполітики Біденко.
https://24tv.ua/****************/
И очень скоро, и в первом списке. Вангую! Бене лучше прятаться подальше от Украины. После запуска СФР.
так кого потерять проекты или все так территории
как вы думаете, каким станет это русскоязычный канал?!.. конечно же антиукраинским..
даже записные минстецевые троли и то против
Більше тут коментувати нічого.
А помните, до изобретения Интернета, мы думали, что причина тупости - недостаток информации?
Так вот, мы ошибались!
Такий канал і нафік не треба. Канал для россії, про россію, за россію, український погляд на россію, але тільки на УКРАЇНСЬКІЙ мові, вони все розуміють, нехай канал їм скаже що треба вчити українську мову бо будуть іспити
Гандурасс в огне. (Расиянам, оптимистично о таёжных пожарах)
Ой, вэй! Горим! Дым от таёжных пожаров уже к Москве подходит! Не переживайте, "дорогие мои масквичи", дым менты своими палками разгонят, а заодно и разных паникёров, провокаторов и прочую либертианскую накипь. Я недавно кино смотрел, так там актёр, товарищ Жариков, с этими гадами просто разбирался. К стенке и трах-трах-трах из ППШ! Ну не про них речь, а про пожары. Вернее, про последствия пожаров. Россияне сокрушаются: Ах какой нанесён урон экономике страны! Сколько же добра сгорело! Успокою их, пожалуй: расияне, то что украдено сгореть не может! Большая часть тех гектаров леса, которые по вашему мнению горят, давно уже срублены и проданы в Китай. А деньги переведены в надёжные банки, где находятся в полной безопасности!
Спасибо скажите губернаторам сибирских областей, которые таким образом минимизировали ущерб от пожаров. Свою лепту в панические настроения добавляют и учёные. От этих "яйцеголовых", как их метко прозвали американцы, - одни неприятности, ей Богу! То какую-нибудь бомбу придумают, то СПИД, то марксизм с ленинизмом. Им хорошо. Сидят по своим НИИ и изучают, как этот марксизм на человеческие мозги влияет. (Нет, чтобы на мышах сперва проверить!) Им - кандидатов с доцентами, а мы страдай?!
Пишут и говорят разное. Конечно же, в первую очередь, что горят "лёгкие планеты" и нам всем скоро не будет хватать кислорода. Замечу лишь , что сибирская тайга занимает площадь около 15 млн км², а горит всего-то 3,0 млн.Га или 30 тыс. км², что составляет 0.2% её площади. Общая площадь лесов на Земле - 38 млн. км². Значит сибирская тайга занимает - 40% . А площадь, что горит, следовательно - 0,08% от площади всех лесов. Если учесть, что леса производят только 20% кислорода, а остальные 80% фитопланктон и водоросли, то дефицит кислорода на планете составит - 0,016%. Теперь про углекислый газ и "глобальное потепление". Если это не очередная выдумка "яйцеголовых", то как по мне, то пусть! Я за украинские бананы. Но если учесть, что любое извержение не самого большого вулкана добавляет в атмосферу Земли столько СО², сколько всё человечество за год не добавляет, а бананів в Україні як не було, так й немає, то скорее всего, нам снова дурят головы. Кстати, дым от пожаров закрывает землю от солнечных лучей и получается: баш на баш. Дым компенсирует "парниковый эффект" углекислого газа. Ещё много говорят о канцерогенах, которые выделяются при горении хвойных пород. Знаете, если честно, то это должно меньше всего волновать. После Чернобыля и Челябинска! Заволновались, ети иху мать! А раньше, чего не поднимали шума, "учОные"? У меня был приятель, чьё детство прошло в Семипалатинске. Так он рассказывал, что они залезали на крышу школы и оттуда любовались вырастающими в степи ядерными грибами. А вы про какие-то пожары! Переживёте, вы ведь не датчане там, или бельгийцы рафинированные? Это ещё не "намкрыш", подёргаетесь еще!
https://bitter-onion.livejournal.com/2346893.html
Здесь я "за", на все 100%
Всё правильно, давно нужно было! Если забыли, ещё в своё время Березовский предлагал поставить вышки по границе с Расией!
- Які мережі в росії будуть транслювати ВСЕСВІТНІЙ Український російськомовний канал?
відповідь вірменського радіо.
-Всі.
-Лише карточку до декодера необхідно отрмати за адресою місцевого відділення ФСБ.
ЗІК,Ньюзван,112,Прямий(після того як Пєця його позбудеться),Г+г,іНТЕР....