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 Суспільство
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Все про:ТБ (183) Потураєв (10)

 Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ, - Потураєв

Російськомовний телеканал для "боротьби за уми", який планує створити українська влада, має бути спільним продуктом багатьох українських ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив радник президента України, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв

"Це має бути співробітництво приватних медіа, держави, Суспільного мовника, а також і так званої "громадянської журналістики", оскільки у нас не буде можливості отримати достовірну інформацію з Криму, з окупованих територій. Ми можемо отримувати достовірну інформацію для тих самих телевізійних новин лише через громадянську журналістику", – сказав Потураєв.

За його словами, такий телеканал має працювати "в першу чергу на окуповані території та за кордон".

"У нас є окремі проєкти, спрямовані на окуповані території, ми їх не маємо втратити. Вони в тому числі і приватні, ATR (кримськотатарський телеканал, який до окупації працював у Сімферополі. – Ред.) прекрасно мовить на Крим настільки, наскільки може, його теж глушать. Але ми маємо створити хоча б один потужний канал іномовлення, звичайно, з додатковим фокусом на окуповані території", – наголосив радник Зеленського.

В Україні створять світовий російськомовний канал. Про це повідомив 29 липня заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, - радник президента Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140806
 
 
 Топ коментарі
 
Программа русскоязычного каналы для РФ:
1. Слуга урода.
2. Сваты.
3. Вечерний квартал с шутками про хохлов.
4. Концерт Повалий.
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А тож они бедьненькие украинский язык не понимают
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русскоязычный продукт "95 квартала" стал антиукраинским продуктом, который радостно оплачивал наша вата, и финансовые спонсоры из Рашки..
как вы думаете, каким станет это русскоязычный канал?!.. конечно же антиукраинским..
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за какие умы они будут бороться?
за те которые сериал слуга народа смотрит?
а заграницей такое гавно смотреть никто не будет
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1 умів в параші нема... а якщо і є, то боротися за них не варто... кгб всерівно наверне 'на путь істини'.
2 слуга народу зовсім не поганий серіал... я дивлюсь на ******** голівуд і розумію, що у нас є чим конкурувати...
3 що за кордоном, що у нас з телеекрану льється одне і те саме гамно... в залежності від пахана міняються тільки русла течіння цього гімна.
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У крайньому разі, він вже бореться. За уми ватозєбілів.
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Программа русскоязычного каналы для РФ:
1. Слуга урода.
2. Сваты.
3. Вечерний квартал с шутками про хохлов.
4. Концерт Повалий.
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5. Парад дєдивоєвалє в Мордорі на 9 травня від Інтера.
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Оскільки будуть зміщуватися орієнтири на аудиторію українську, але російськомовну, потрібно додавати розважальний контент. Це можуть бути як серіали, так і ток-шоу,
- запропонував секретар Мінінформполітики Біденко.

https://24tv.ua/****************/
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А тож они бедьненькие украинский язык не понимают
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А они туповатые от рождения. Видимо акушерки их в роддоме головой на кафельный пол роняли. А и основную массу их лохов-электоратников.
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Да хватит методичку устаревшую трепать. Зе и беню разденет, он не под кем не ходит, с 73%!
И очень скоро, и в первом списке. Вангую! Бене лучше прятаться подальше от Украины. После запуска СФР.
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А я вот думаю что скоро у Зе охрана будет не менше чем была у Овоща.
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СБУ, вы по этому факту когда аресты проводить намерены? Ну, по вот тому потураеву и русскоязычному аналу, пардон, каналу?
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Короче, хитрый маланец потураев под патриотическим соусом проталкивает русификацию всего.
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У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не имеем потерять.Источник: https://censor.net.ua/n3140806

так кого потерять проекты или все так территории
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русскоязычный продукт "95 квартала" стал антиукраинским продуктом, который радостно оплачивал наша вата, и финансовые спонсоры из Рашки..
как вы думаете, каким станет это русскоязычный канал?!.. конечно же антиукраинским..
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Только чето россия не создает украиноязычный канал для воздействия на украинцев с фокусом на ордло
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«Голос Америки» (Voice of America) вещает на 45 языках и ничё, путЕн пока не напал...
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ага , русс канал для рф, который будет работать только на територии Украины.
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Хазяин цензора Луценко ты сделал правильные выводы из постов
даже записные минстецевые троли и то против
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Всі роки Незалежності українців годували антиукраїнськими російськомовними п.дарас шоу...празнік прадалжаєцца?...тіпа путін! ні вваді вайска! ми і самі тут с бендерамі рабєрьомся!
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Те у кого есть хоть немного ума - те давно уже все поняли, знают и сделали выводы по поводу ситуации в Украине - а те у кого нет ума - им не поможет уже никакой ТВ канал... Русскоязычный канал для РФ должен стать продуктом многих украинских СМИ, - Потураев - Цензор.НЕТ 775
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Любых , кроме тех , что принадлежат Витьке-********* !
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Одним словом ЗЕБІЛИ!
Більше тут коментувати нічого.
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tall ship sailor‏ @nutvox 31 июл.

А помните, до изобретения Интернета, мы думали, что причина тупости - недостаток информации?
Так вот, мы ошибались!
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Продвигают свой русский язык. Этот советник даже предлагал отнять русский язык у москалей.
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Да его и создавать не нужно.. Он как то уже "родился" Целый пул - "Интер" +" 112 канал" + "Ziк" + New - one"
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Це таких дуже хитрий хід щоб не виконувати, обійти Закон про квоти.
Такий канал і нафік не треба. Канал для россії, про россію, за россію, український погляд на россію, але тільки на УКРАЇНСЬКІЙ мові, вони все розуміють, нехай канал їм скаже що треба вчити українську мову бо будуть іспити
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Росія веде україномовну пропаганду на Україну?
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Достойный материал для "канала для рф":

Гандурасс в огне. (Расиянам, оптимистично о таёжных пожарах)

Ой, вэй! Горим! Дым от таёжных пожаров уже к Москве подходит! Не переживайте, "дорогие мои масквичи", дым менты своими палками разгонят, а заодно и разных паникёров, провокаторов и прочую либертианскую накипь. Я недавно кино смотрел, так там актёр, товарищ Жариков, с этими гадами просто разбирался. К стенке и трах-трах-трах из ППШ! Ну не про них речь, а про пожары. Вернее, про последствия пожаров. Россияне сокрушаются: Ах какой нанесён урон экономике страны! Сколько же добра сгорело! Успокою их, пожалуй: расияне, то что украдено сгореть не может! Большая часть тех гектаров леса, которые по вашему мнению горят, давно уже срублены и проданы в Китай. А деньги переведены в надёжные банки, где находятся в полной безопасности!
Спасибо скажите губернаторам сибирских областей, которые таким образом минимизировали ущерб от пожаров. Свою лепту в панические настроения добавляют и учёные. От этих "яйцеголовых", как их метко прозвали американцы, - одни неприятности, ей Богу! То какую-нибудь бомбу придумают, то СПИД, то марксизм с ленинизмом. Им хорошо. Сидят по своим НИИ и изучают, как этот марксизм на человеческие мозги влияет. (Нет, чтобы на мышах сперва проверить!) Им - кандидатов с доцентами, а мы страдай?!
Пишут и говорят разное. Конечно же, в первую очередь, что горят "лёгкие планеты" и нам всем скоро не будет хватать кислорода. Замечу лишь , что сибирская тайга занимает площадь около 15 млн км², а горит всего-то 3,0 млн.Га или 30 тыс. км², что составляет 0.2% её площади. Общая площадь лесов на Земле - 38 млн. км². Значит сибирская тайга занимает - 40% . А площадь, что горит, следовательно - 0,08% от площади всех лесов. Если учесть, что леса производят только 20% кислорода, а остальные 80% фитопланктон и водоросли, то дефицит кислорода на планете составит - 0,016%. Теперь про углекислый газ и "глобальное потепление". Если это не очередная выдумка "яйцеголовых", то как по мне, то пусть! Я за украинские бананы. Но если учесть, что любое извержение не самого большого вулкана добавляет в атмосферу Земли столько СО², сколько всё человечество за год не добавляет, а бананів в Україні як не було, так й немає, то скорее всего, нам снова дурят головы. Кстати, дым от пожаров закрывает землю от солнечных лучей и получается: баш на баш. Дым компенсирует "парниковый эффект" углекислого газа. Ещё много говорят о канцерогенах, которые выделяются при горении хвойных пород. Знаете, если честно, то это должно меньше всего волновать. После Чернобыля и Челябинска! Заволновались, ети иху мать! А раньше, чего не поднимали шума, "учОные"? У меня был приятель, чьё детство прошло в Семипалатинске. Так он рассказывал, что они залезали на крышу школы и оттуда любовались вырастающими в степи ядерными грибами. А вы про какие-то пожары! Переживёте, вы ведь не датчане там, или бельгийцы рафинированные? Это ещё не "намкрыш", подёргаетесь еще!

https://bitter-onion.livejournal.com/2346893.html
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Свого часу були "голоси з поза бугра". Вони свого часу внеслі величезний вклад в розвал совєйського союзу. Голоси транслювалися практично кожною мовою. Але чому Зеленський вирішив, що такий канал має бути саме російськомовним? Я вважаю, що він має бути українськомовним. Кожен українець розуміє українську мову. Де б він не жив. Зеленський помиляється, вважаючи, що інформацію українською мовою не сприймають. Ще й як сприймають. Сприймається, чи не сприймається смисл. А не те, якою мовою сказано. Сприймається те, що подобається. Або дуже не подобається. Решта - в смітник.
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Зеленському потрібне держзамовлення на Сватів, Слугу народа та шоу Квартал-95.
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Якщо громадянин Росії не розуміє, як вони кажуть, мову братського слов'янського народу - то він дегенерат. Що ви збираєтесь пояснювати дегенерату?
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Из всего, что до сегодняшнего дня умного высказал Потураев, так это было его предложение перестать именовать мокшанцев РУССКИМИ и начать именовать паРашу МОСКОВИЕЙ.
Здесь я "за", на все 100%
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Вот как создадут канал, для борьбы, за этот орган, тогда и узнаем.
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112, zik, Г+Г, Интер, Уркаина, мураевГовнонюз, и еще куча всякого регионального шлака, это мало?
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коли буде створено україномовний канал розрахований на українців в Криму і в рабсії,???але це мабуть не входить в компетенцію "слуг" не українського народу...
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Чего бубните?
Всё правильно, давно нужно было! Если забыли, ещё в своё время Березовский предлагал поставить вышки по границе с Расией!
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запитання вірменському радіо.
- Які мережі в росії будуть транслювати ВСЕСВІТНІЙ Український російськомовний канал?


відповідь вірменського радіо.

-Всі.
-Лише карточку до декодера необхідно отрмати за адресою місцевого відділення ФСБ.
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Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ:

ЗІК,Ньюзван,112,Прямий(після того як Пєця його позбудеться),Г+г,іНТЕР.... Російськомовний канал для РФ має стати продуктом багатьох українських ЗМІ, - Потураєв - Цензор.НЕТ 2442
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