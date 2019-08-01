 Адвокат "Дарниці" заявив про відмінність судових справ "Корвалол-Здоров'я" та "Корвалол-Дарниця"

Судовий позов, яким АТ "Фармак" домігся скасування держреєстрації лікарського засобу "Корвалол-Здоров'я", не можна розглядати як прецедент для судового розгляду щодо препарату "Корвалол-Дарниця". Таке роз'яснення дав партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, що представляє інтереси ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", передає ZN.UA із посиланням на "Ділову столицю".

"В основу позовів "Фармака" покладені різні об'єкти інтелектуальної власності. У справі проти "Здоров'я" - знак "Корвалол", одне слово. Це важливо, тому що справа проти "Дарниці" щодо цього знаку "Фармак" програв ще у 2011 році у всіх інстанціях. І можливості відновити той спір зараз немає ні в кого. Тепер вони почали нову суперечку з використанням нового знаку - "Корвалол Corvalolum", - сказав юрист.

Він підкреслив, що підтвердити добре відомий статус позначення "Корвалол Corvalolum" нині не видається можливим, оскільки це позначення не внесено до відповідного державного реєстру.

Спроби представників "Фармака" подати судові позови як ідентичні Мамуня оцінює як тиск на суд.

"Це створення інформаційної завіси, вигідною для "Фармака", яка нічого спільного з правдою не має", - заявив адвокат.

Як повідомлялося, 3 липня Касаційний суд у складі Верховного Суду залишив чинним судове рішення про скасування держреєстрації лікарського засобу "Корвалол-Здоров'я" та заборонив ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Харків) використовувати це позначення.

Для компанії "Здоров'я" це вже другий судовий програш у нинішньому році. У березні Верховний Суд за позовом "Дарниці" заборонив харківській компанії виробляти препарат "Цитрамон-Здоров'я". Позивач стверджував, що відповідач використовував репутацію ліків "Цитрамон-Дарниця" як трамплін для своєї маркетингової стратегії, зокрема, копіював зовнішній вигляд і біло-зелену кольорову гаму.

"Фармак" прагне скасувати реєстрацію препарату "Корвалол-Дарниця", вважаючи себе єдиним законним правовласником торгового знаку "Корвалол Corvalolum". Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим щодо "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палати Верховного суду, своєю чергою, направила справу на повторний розгляд у суд першої інстанції.

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" зареєстрована в 2001 році. За даними Міністерства юстиції, її кінцевим бенефіціаром є громадянин Польщі Леонід Огородніков.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.