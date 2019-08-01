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 Політика України, За кордоном
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Все про:моряки (684) Росія (19174) Полозов (287)

 Утримувати українських моряків невигідно і вкрай токсично для Росії, - адвокат Полозов

Якщо Росія не звільнить захоплених ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року українських моряків, то її чекають "жорсткі санкції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив адвокат Микола Полозов.

"Утримувати моряків вкрай невигідно, вкрай токсично. Насамперед це обумовлено наказом трибуналу ООН з морського права і подальшими порушеннями через невиконання цього наказу. Ну добре, зараз ще літо і період відпусток. Як тільки запуститься нова частина політичного циклу, з вересня, то першим же питанням буде: "Що з виконанням рішення трибуналу?". Звичайно, невиконання спричинить за собою досить суворі санкції", – сказав Полозов.

За його словами, західним країнам не складно запровадити нові санкції.

"Посилення, розширення санкцій набагато простіше процедурно, ніж ухвалення нових. У цьому випадку захід вже не буде нічого стримувати, щоб продемонструвати свою позицію щодо невиконання російською владою наказу міжнародного трибуналу ООН", – вважає адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політичне рішення про звільнення українських моряків може бути ухвалено до жовтня, - Полозов

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Читайте також: Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140802
 
 
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что за бред о отпусках и лете. Все работают в штатном режиме, а вот пиарится на эту тему право не надо
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да ладно, Sommerloch еще никто не отменял...
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Десь такі як за Крим?
Чи такі як за донецьк і луганськ?
Чи ще страшніші?

Як мене наша політична мерзота і їхній піар на пустому місці доводить до нервів.... Б... ні словами не передати, ні в віршах не описати...
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По словам Полозова, Россию ждут новые санкции.
По мнению Путина, России на это насрать.
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Та раша уже давно никого не признает, имея ядерное оружие, даже трусливую и озабоченную Европу.
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Утримувати Крим для рф токсично, воювати на Донбасі- токсично... Вони не бояться, вони і є токсин
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Та так - чекають - не дочекаються... вже декілька місяців! Всім насрати, ніхто не хоче зв'язуватися з неадекватом з атомною зброєю, який до того ж щедрий, і добре оплачує роботу корисних людей з пониженою соціальною відповідальністю.
Україна повинна сподіватись тільки на себе. Крапка!
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А что Зе еще не освободил???

Он же Пороха критиковал за бездействие...…… Вот так...…. Лишь бы языком поляпать.
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