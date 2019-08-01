 Утримувати українських моряків невигідно і вкрай токсично для Росії, - адвокат Полозов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив адвокат Микола Полозов.

"Утримувати моряків вкрай невигідно, вкрай токсично. Насамперед це обумовлено наказом трибуналу ООН з морського права і подальшими порушеннями через невиконання цього наказу. Ну добре, зараз ще літо і період відпусток. Як тільки запуститься нова частина політичного циклу, з вересня, то першим же питанням буде: "Що з виконанням рішення трибуналу?". Звичайно, невиконання спричинить за собою досить суворі санкції", – сказав Полозов.

За його словами, західним країнам не складно запровадити нові санкції.

"Посилення, розширення санкцій набагато простіше процедурно, ніж ухвалення нових. У цьому випадку захід вже не буде нічого стримувати, щоб продемонструвати свою позицію щодо невиконання російською владою наказу міжнародного трибуналу ООН", – вважає адвокат.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.