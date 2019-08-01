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 Країна-агресор проводить масштабні навчання ВМФ у Балтійському морі

У Балтійському морі стартували масштабні російські оперативні навчання "Океанський щит-2019". Одночасно судна Північного флоту Росії розпочали відпрацювання завдань у Баренцевому морі.

Навчання МВФ РФ у Балтійському морі відбуватимуться з 1 по 9 серпня. У них задіяні близько 70 суден і 58 літальних апаратів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Загалом залучається 49 бойових кораблів і катерів, 20 суден забезпечення, 58 літальних апаратів Військово-морського флоту і Повітряно-космічних сил, 10 634 людини особового складу Збройних сил РФ", - повідомили в Міноборони РФ.

В ході навчань відпрацьовуватимуться питання застосування міжфлотського угруповання ВМФ та навички з управління силами флоту. Крім того, кораблі та судна забезпечення Північного флоту також стали до спільного відпрацювання завдань у Баренцевому морі в складі арктичного угруповання. Сили ВМФ виконають маневрування в похідному ордері, проведуть навчання зі зв'язку, відпрацюють низку навчань з матеріально-технічного забезпечення та інших завдань.

Екіпажі кораблів відпрацюють завдання протиповітряної, протичовнової та протидиверсійної оборони. До складу арктичного угруповання увійшли великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков", великі десантні кораблі "Олександр Отраковський" і "Кондопога", рятувально-буксирне судно "Памір", танкер "Сергій Осипов" і криголам "Ілля Муромець".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявляють, що поповнили угруповання катерів у Керченській протоці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140801
 
 
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во где денег,шо у дурака фантиков..
люди прорывы в медицине,технологиях будущего творят прямо сейчас,а эти просерают на пострелять,когда у самих пол-страны горит или под водой..ппц
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Готовят "рЭволюционных матросов" Балтфлота к подавлению революционных выступлений в Питере и Москве ( Оно ж в РФ и в этом все с ног на голову)
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Во время Болотной было 200 тысяч довольно агрессивных протестующих, причем бунтовали по всей стране. Сейчас 3,5 тысячи московских лгбтешников. Какая нафиг революция.
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А на всякий случай... А случай бывает всякий.. Ну конечно не как на Болотной ну и про 3,5 тысячи "загнул "однако.. Но то дело такое Это как ПЦУ МП заявило что на ходе было 300 тысяч, а МВД что было 30 тыс. Каждый избирает свое "цифровое решение".
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Зачем обманывать патриотов пустыми надеждами. Это жестоко.
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"Государство-агрессор"?!
Это вы о ком?!
После того, как, со слов вновь избранного преЗедента, оказалось, что последние пять лет в Украине "правила" "партия войны", я уже не знаю, что и думать...
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та шоб вони там Усі потонули тварюки маскавітські!!!!
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Балтика - калюжа.
Доведено Крігсмаріне у 1941 - 1944 роках.
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