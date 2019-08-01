 Країна-агресор проводить масштабні навчання ВМФ у Балтійському морі

Навчання МВФ РФ у Балтійському морі відбуватимуться з 1 по 9 серпня. У них задіяні близько 70 суден і 58 літальних апаратів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Загалом залучається 49 бойових кораблів і катерів, 20 суден забезпечення, 58 літальних апаратів Військово-морського флоту і Повітряно-космічних сил, 10 634 людини особового складу Збройних сил РФ", - повідомили в Міноборони РФ.
В ході навчань відпрацьовуватимуться питання застосування міжфлотського угруповання ВМФ та навички з управління силами флоту. Крім того, кораблі та судна забезпечення Північного флоту також стали до спільного відпрацювання завдань у Баренцевому морі в складі арктичного угруповання. Сили ВМФ виконають маневрування в похідному ордері, проведуть навчання зі зв'язку, відпрацюють низку навчань з матеріально-технічного забезпечення та інших завдань.
Екіпажі кораблів відпрацюють завдання протиповітряної, протичовнової та протидиверсійної оборони. До складу арктичного угруповання увійшли великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков", великі десантні кораблі "Олександр Отраковський" і "Кондопога", рятувально-буксирне судно "Памір", танкер "Сергій Осипов" і криголам "Ілля Муромець".
люди прорывы в медицине,технологиях будущего творят прямо сейчас,а эти просерают на пострелять,когда у самих пол-страны горит или под водой..ппц
Это вы о ком?!
После того, как, со слов вновь избранного преЗедента, оказалось, что последние пять лет в Украине "правила" "партия войны", я уже не знаю, что и думать...
Доведено Крігсмаріне у 1941 - 1944 роках.