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 22 українські наукові проєкти отримають 750 тис. євро від ЄС, - Міносвіти

У програмі Європейського Союзу "Еразмус+" за напрямом "Жан Моне" перемогли 22 українські проєкти. Їхні виконавці отримають фінансування на загальну суму майже 750 тисяч євро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

"Це, зокрема, будуть: 15 модулів з економічного розвитку, врядування, регіональної політики, кримінальної політики, європейських цінностей, європейського простору вищої освіти, соціальних та економічних питань мігрантів та переселенців, захисту інформації та запобігання корупції; створення 3 кафедр; створення 1 центру досконалості; 1 проєкт з кібербезпеки; 2 проєкти з підтримки асоціацій", - повідомили в пресслужбі МОН.

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Виконавцями завдань стануть представники 12 вишів та 3 громадських організацій з різних регіонів країни. Роботу над утіленням проєктів планують розпочати вже у вересні 2019 року.

Програма ЄС "Еразмус+" підтримує проєкти співпраці, партнерства та мобільності у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.

Напрям "Жан Моне" спрямований на розвиток європейських досліджень та євроінтеграційних процесів у світі. Виконавці проєктів за цим напрямом вивчають європейські студії, сприяють їхньому вдосконаленню, напрацьовують курси та освітні програми, присвячені євроінтеграційній темі, повідомили в МОН.

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Загалом цього року за напрямом "Жан Моне" було відібрано 285 проєктів. Їх виконуватимуть дослідники з різних країн світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140796
 
 
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Из всего перечисленного только проект по кибербезопасности чего-то стоить. Все остальное оху..тельная возможность получить нехилые деньги за словоблудие. И что это за "центр совершенства"?
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Очевидно имеется ввиду какой-то "Excellence center" - термин применяемый в западных вузах и практиках ведения R&D проектов. Другое дело что это чистая профанация для Украины - это правда. Короче, пилят деньги еврокомиссии...
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