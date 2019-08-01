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 Політика України
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Все про:посол (537) Гоф Джудіт (44)

 "Дякую, Україно, за чотири яскравих роки", - посол Великої Британії Гоф, яка залишає Київ, про своє перебування в нашій країні

Посол Великої Британії Джудіт Гоф, яка залишає Київ, подякувала Україні "за чотири яскравих роки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у твітері.

Гоф зазначила: "Дякую, Україно, за 4 яскравих роки! Я багато навчилася, та мала честь познайомитися та співпрацювати з багатьма вражаючими людьми. Я особливо вдячна своїй дивовижній команді. Мені дуже сумно від’їжджати, але це не прощання... до зустрічі!"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140795
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо, миссис Гоф, и до встречи в Евросоюзе, чего можно пожелать и вам, и Украине.
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Якщо один їсть м'ясо, а інший капусту, то в середньому ці двоє їдять голубці...
Ось так і з вашою нісенітницею... І зиси ви здивуєтесь але в США на 100 баксів можна купити продуктів більше ніж в Україні... А в соціальних магазинах і в тричі більше...
Коли перепощуєте відверту єресь... хоть прочитайте про, що вона...
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ну правильно зачем послы Британии в малороссии
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"и сотрудничать со МНОГИМИ впечатляющими людьми."

Ну так, резидентура цієї держави у нас занадто велика.
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А кто такие "майданутые"? Это люди, которые выходят на площади, протестуя, что страна в центре Европы беднее многих африканских?
Так их поведение совершенно логично, а твоё и подобных - патологично. Приятно, что вас выгнали пинками из власти. Может наступит день, и в ад выгонят. Заслужили.
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УКРАИНА НЕ САМАЯ БЕДНАЯ, А САМАЯ ПРИБЕДНЯЮЩАЯСЯ СТРАНА. если взять страны в которых довелось побывать, включая бывшие СССР, получится больше 30, мы по качеству жизни в первой десятке.
В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности " https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
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Якщо один їсть м'ясо, а інший капусту, то в середньому ці двоє їдять голубці...
Ось так і з вашою нісенітницею... І зиси ви здивуєтесь але в США на 100 баксів можна купити продуктів більше ніж в Україні... А в соціальних магазинах і в тричі більше...
Коли перепощуєте відверту єресь... хоть прочитайте про, що вона...
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вообще то себя не имел ввиду, я каждое утро кушаю бутерброд со стерляжьей икрой на финском масле (привычка), друзья передают с Иртыша, пью красный чай, и бокал виски который мастер специально делает для меня. пофигу что и кто жрет из быдла, а рассказывать про жизнь в США не надо, раз в год бываю в гостях. каждый может заработать на лучшую жизнь. 20 лет назад вдоль украинских дорог сотни тысяч, миллионы стояли раком, ковыряя картошку и помидоры, что бы прокормить семью. у этой черни так и не прибавилось ума, и книги не прочли, но им вбили в бошку, что они то ли уже люди, толи президенты, сидят возле телевизора на диване, и считают что им обязаны! хотят жить как Германии и Финляндии, не вставая с дивана.
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І саме тому 12 міліонів виїхали за кордон... Це станом на сьогодні...
Станом на 2021 рік, якщо не перекрити кордони, то їх буде вже 20 міліонів... До 2025року залишаться лише держ службовці і пенсіонери... Ось така не хитра схема знищення Держави...
Зиси Гроші не валялись, їх тупо крали... І якщо написане вами вище правда, то в тому числі і ви...
Робити хочуть всі, але ніхто не хоче робити за дарма.
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да никто и не знал про такую, ну разве что кучка таких же послов, то есть народу без разницы кто там посол
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Да "народу" пожрать, по@рать и поржать. Кто ж там разбирается в международной политике?
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Тендитна жиночка
а представляет могущественное государство
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Спасибо, миссис Гоф, и до встречи в Евросоюзе, чего можно пожелать и вам, и Украине.
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І вам спасибі... І за Будапешт, і за меморандум... І за всі занепокоєння, і за моральну підтримку...
Не знаю як хто, а я все життя пам'ятатиму, союзників в України нема... І чи буде наша Держава існувати залежатиме тільки від нас самих.
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спасибо и Вам. Передайте там своим не делайте пристанище для ворюг и мародеров из Украины . Выдворите лерку гонтареву подельницу свынохряка а мародера. пэтьку не пускайте на британскую землю
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