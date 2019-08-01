 "Дякую, Україно, за чотири яскравих роки", - посол Великої Британії Гоф, яка залишає Київ, про своє перебування в нашій країні

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у твітері.

Гоф зазначила: "Дякую, Україно, за 4 яскравих роки! Я багато навчилася, та мала честь познайомитися та співпрацювати з багатьма вражаючими людьми. Я особливо вдячна своїй дивовижній команді. Мені дуже сумно від’їжджати, але це не прощання... до зустрічі!"

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