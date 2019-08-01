 "Дякую, Україно, за чотири яскравих роки", - посол Великої Британії Гоф, яка залишає Київ, про своє перебування в нашій країні

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у твітері.
Гоф зазначила: "Дякую, Україно, за 4 яскравих роки! Я багато навчилася, та мала честь познайомитися та співпрацювати з багатьма вражаючими людьми. Я особливо вдячна своїй дивовижній команді. Мені дуже сумно від’їжджати, але це не прощання... до зустрічі!"
Ну так, резидентура цієї держави у нас занадто велика.
Так их поведение совершенно логично, а твоё и подобных - патологично. Приятно, что вас выгнали пинками из власти. Может наступит день, и в ад выгонят. Заслужили.
В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности " https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
Ось так і з вашою нісенітницею... І зиси ви здивуєтесь але в США на 100 баксів можна купити продуктів більше ніж в Україні... А в соціальних магазинах і в тричі більше...
Коли перепощуєте відверту єресь... хоть прочитайте про, що вона...
Станом на 2021 рік, якщо не перекрити кордони, то їх буде вже 20 міліонів... До 2025року залишаться лише держ службовці і пенсіонери... Ось така не хитра схема знищення Держави...
Зиси Гроші не валялись, їх тупо крали... І якщо написане вами вище правда, то в тому числі і ви...
Робити хочуть всі, але ніхто не хоче робити за дарма.
Roshen-Roshen - беда...
а представляет могущественное государство
Не знаю як хто, а я все життя пам'ятатиму, союзників в України нема... І чи буде наша Держава існувати залежатиме тільки від нас самих.