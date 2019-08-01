 Обговорювали політичну ситуацію, реформи і ситуацію із самоврядуванням, - Кличко про зустріч з ексмером Нью-Йорка Джуліані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я вчора повернувся зі США, де у мене була зустріч з одним із найвідоміших мерів сучасності, мером, який керував найбільшим, складним містом… Який є великим другом і міста Києва, і України, який завжди підтримував наші рухи для того, щоб країна стала європейською державою. Я телефонував Рудольфу Джуліані, він запросив мене, я приїхав на цю зустріч. Ми обговорювали політичну ситуацію в Україні, обговорювали реформи, які відбуваються в Україні, і обговорювали ситуацію із самоврядуванням. Тому що на сьогоднішній день є загроза того, що киян хочуть позбавити права обирати людину, яка бере певні зобов’язання. ...Рухаються методами Януковича, коли мера посунуть в сторону і будуть ставити людину зверху", - сказав мер Києва.
На його переконання, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише обраний Київський міський голова. Водночас Кличко додав, що не тримається ні за які посади.
"Якщо ми говоримо про самоврядування, якщо у когось є питання, будь ласка, якщо у когось є бажання стати Київським міським головою, будь ласка, це є вибори, це єдиний демократичний напрямок, де можна отримати посаду Київського міського голови, а не призначення зверху. Всі ці питання також обговорювалися з паном Джуліані", - сказав він.
За його словами, наразі Джуліані вивчає нинішню ситуацію в Україні та "тримає руку на пульсі".
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрівся в США з адвокатом президента Дональда Трампа, ексмером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.
Потрібно зазначити, що поїздка Кличка в США для зустрічі з Джуліані відбулася на тлі звільнення з посади голови КМДА, яке йому загрожує, ініціатором якого є Офіс президента. За словами глави ОП Андрія Богдана, Кличко пов'язаний з інститутом "смотрящих" і не контролює Київраду.
Порошенко тоже с Трампом за деньги встречался. Заплати мне, я и не такое расскажу про Виталькины успехи.
Британская телерадиовещательная корпорация ВВС на своем сайте принесла публичные извинения президенту Украины Петру Порошенко (доступно и на английском) и объявила, что выплатит ему компенсацию за ущерб, нанесенный ее публикацией, а также оплатит услуги юристов, которых нанял политик.
«В нашей новостной программе "News at Ten", а также в статье, обнародованной онлайн 23 мая 2018 года, мы неправильно утверждали, что президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере 400 тысяч долларов личному юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы ранее согласованная короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры», - говорится в заявлении BBC.
Телерадиовещатель пытался урегулировать дело в досудбном порядке с выплатой компенсации, однако юристы Порошенко отказались - ссылаясь на то, что полученные средства всё равно придётся декларировать и объяснять их происхождение.
виталик ездил в США жопу свою прикрыть на всякий случай.
Что настоящие киевляне будут писать про Кличко ту *******, что выздесь пишете?
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