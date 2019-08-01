 Обговорювали політичну ситуацію, реформи і ситуацію із самоврядуванням, - Кличко про зустріч з ексмером Нью-Йорка Джуліані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я вчора повернувся зі США, де у мене була зустріч з одним із найвідоміших мерів сучасності, мером, який керував найбільшим, складним містом… Який є великим другом і міста Києва, і України, який завжди підтримував наші рухи для того, щоб країна стала європейською державою. Я телефонував Рудольфу Джуліані, він запросив мене, я приїхав на цю зустріч. Ми обговорювали політичну ситуацію в Україні, обговорювали реформи, які відбуваються в Україні, і обговорювали ситуацію із самоврядуванням. Тому що на сьогоднішній день є загроза того, що киян хочуть позбавити права обирати людину, яка бере певні зобов’язання. ...Рухаються методами Януковича, коли мера посунуть в сторону і будуть ставити людину зверху", - сказав мер Києва.

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На його переконання, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише обраний Київський міський голова. Водночас Кличко додав, що не тримається ні за які посади.

"Якщо ми говоримо про самоврядування, якщо у когось є питання, будь ласка, якщо у когось є бажання стати Київським міським головою, будь ласка, це є вибори, це єдиний демократичний напрямок, де можна отримати посаду Київського міського голови, а не призначення зверху. Всі ці питання також обговорювалися з паном Джуліані", - сказав він.

За його словами, наразі Джуліані вивчає нинішню ситуацію в Україні та "тримає руку на пульсі".

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрівся в США з адвокатом президента Дональда Трампа, ексмером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Потрібно зазначити, що поїздка Кличка в США для зустрічі з Джуліані відбулася на тлі звільнення з посади голови КМДА, яке йому загрожує, ініціатором якого є Офіс президента. За словами глави ОП Андрія Богдана, Кличко пов'язаний з інститутом "смотрящих" і не контролює Київраду.