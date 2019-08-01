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Все про:Київ (6350) Кличко (654) місцеве самоврядування (39) Джуліані (23)

 Обговорювали політичну ситуацію, реформи і ситуацію із самоврядуванням, - Кличко про зустріч з ексмером Нью-Йорка Джуліані

Мер Києва Віталій Кличко обговорив з адвокатом президента США Дональда Трампа і колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані нинішню ситуацію з місцевим самоврядуванням в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я вчора повернувся зі США, де у мене була зустріч з одним із найвідоміших мерів сучасності, мером, який керував найбільшим, складним містом… Який є великим другом і міста Києва, і України, який завжди підтримував наші рухи для того, щоб країна стала європейською державою. Я телефонував Рудольфу Джуліані, він запросив мене, я приїхав на цю зустріч. Ми обговорювали політичну ситуацію в Україні, обговорювали реформи, які відбуваються в Україні, і обговорювали ситуацію із самоврядуванням. Тому що на сьогоднішній день є загроза того, що киян хочуть позбавити права обирати людину, яка бере певні зобов’язання. ...Рухаються методами Януковича, коли мера посунуть в сторону і будуть ставити людину зверху", - сказав мер Києва.

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На його переконання, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише обраний Київський міський голова. Водночас Кличко додав, що не тримається ні за які посади.

"Якщо ми говоримо про самоврядування, якщо у когось є питання, будь ласка, якщо у когось є бажання стати Київським міським головою, будь ласка, це є вибори, це єдиний демократичний напрямок, де можна отримати посаду Київського міського голови, а не призначення зверху. Всі ці питання також обговорювалися з паном Джуліані", - сказав він.

За його словами, наразі Джуліані вивчає нинішню ситуацію в Україні та "тримає руку на пульсі".

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрівся в США з адвокатом президента Дональда Трампа, ексмером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Потрібно зазначити, що поїздка Кличка в США для зустрічі з Джуліані відбулася на тлі звільнення з посади голови КМДА, яке йому загрожує, ініціатором якого є Офіс президента. За словами глави ОП Андрія Богдана, Кличко пов'язаний з інститутом "смотрящих" і не контролює Київраду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140794
 
   
 Топ коментарі
 
Надо полагать шо один обсос с бурятско-корякским лицом возглавивший оХфис одного фигляра без диплома клоуна, таки ответит за свой базар шо за 20 лямов баксов за не снятие моего мера? кстати, шо это за такая странная борьба с коррупцией, вы не подскажите, ЗеДауны? Богдану предлагают 20 000 000 долларов хабаря, а оно, бугдан, вместо того, шоб согласится фиктивно и сдать СБУ отого клиента, делает умный вид, трепится за то на камеру и на этом фсёёё. Это он так с коррупцией начал борьбу? Обсуждали политическую ситуацию, реформы и ситуацию с самоуправлением, - Кличко о встрече с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани - Цензор.НЕТ 3147
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Удара уже давно нет (слился с Порохом без остатка), а Виталик все из себя независимого политика корчит.

Порошенко тоже с Трампом за деньги встречался. Заплати мне, я и не такое расскажу про Виталькины успехи.
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Все правильно: пусть сами киевляне определяют своего мэра. Сейчас они выбрали Кличко. Значит его обязанность - управлять Киевом и никого другого не допускать к этому важному делу. На следующих выборах киевляне опять проголосуют и тем самым оценят его работу. Возможно это опять будет Кличко.
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Удара уже давно нет (слился с Порохом без остатка), а Виталик все из себя независимого политика корчит.

Порошенко тоже с Трампом за деньги встречался. Заплати мне, я и не такое расскажу про Виталькины успехи.
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Чому не можна було по телефону переговорити? Чому потрібно було летіти чартером в США? За які гроші ці поїздки? Хто оплачує ці перельоти та візити? Для чого меру Києва під час війни здійснювати раптові закордонні подорожі та зустрічі з представниками іноземних держав? Це був приватний чи офіційний візит і чому в робочий час і так терміново? Які такі проблеми в місцевому самоврядування вимагали таких раптових зустрічей та подорожей? Кличко хотів дізнатись чи Трамп хоче його заміни на посту мера Києва? А Трамп взагалі знає що Кличко мер Києва? Цей вояж показав слабкість Кличка і залежність від центрів сили. Кличко відчуває що його знімлють і нервує, а нервує через те що замаячила кримінальна відповідальність від якої Кличко хоче відмазатись високими зв'язками в США! Але юстиція Україна стає незалежною від зовнішніх втручань і навіть прохання Трампа не зупинять прокурорів та слідчих які будуть розслідувати діяльність Кличка на посаді мера! Схоже що ті 20 млн. доларів які не взяв Богдан повезли пропонувати в США! Джуліані знає що Кличко пропонує всім по 20 млн. доларів? А ФБР не хоче оприлюднити запис переговорів?
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Трамп и его окружение относятся к политике как к частному бизнесу. Им заплати достаточно и они уделят тебе десять минут и повторят все о чем ты их попросишь.
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"для чого меру пид час вийни".пид час вийни только Зеле разрешается муйней страдать и на Лигу смеха летать?или Кличко у нас главнокомандующий?
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Одни тоже были перепечатали рашенский фэйк про встречу за деньги. Пришлось потом печатать опровержение и согласно решению суда выплачивать Пороху компенсацию более 300 тыс. евро. Смотри - если найдут, вовек не расплатишься.
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За сказки тоже платят?
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Обговорювали політичну ситуацію, реформи і ситуацію із самоврядуванням, - Кличко про зустріч з ексмером Нью-Йорка Джуліані - Цензор.НЕТ 5721

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС на своем сайте принесла публичные извинения президенту Украины Петру Порошенко (доступно и на английском) и объявила, что выплатит ему компенсацию за ущерб, нанесенный ее публикацией, а также оплатит услуги юристов, которых нанял политик.

«В нашей новостной программе "News at Ten", а также в статье, обнародованной онлайн 23 мая 2018 года, мы неправильно утверждали, что президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере 400 тысяч долларов личному юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы ранее согласованная короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры», - говорится в заявлении BBC.

Телерадиовещатель пытался урегулировать дело в досудбном порядке с выплатой компенсации, однако юристы Порошенко отказались - ссылаясь на то, что полученные средства всё равно придётся декларировать и объяснять их происхождение.
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Все правильно: пусть сами киевляне определяют своего мэра. Сейчас они выбрали Кличко. Значит его обязанность - управлять Киевом и никого другого не допускать к этому важному делу. На следующих выборах киевляне опять проголосуют и тем самым оценят его работу. Возможно это опять будет Кличко.
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"Сейчас" лучший Виталькин кандидат в Киеве набрал 1,7% голосов, а кандидаты от Зеленского выиграли на всех участках взяв 40-70%
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Ткаченко конечно же лучше Витальки?и смотрящих не будет,ну кроме Бени конечно.но то святое
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Надо полагать шо один обсос с бурятско-корякским лицом возглавивший оХфис одного фигляра без диплома клоуна, таки ответит за свой базар шо за 20 лямов баксов за не снятие моего мера? кстати, шо это за такая странная борьба с коррупцией, вы не подскажите, ЗеДауны? Богдану предлагают 20 000 000 долларов хабаря, а оно, бугдан, вместо того, шоб согласится фиктивно и сдать СБУ отого клиента, делает умный вид, трепится за то на камеру и на этом фсёёё. Это он так с коррупцией начал борьбу? Обсуждали политическую ситуацию, реформы и ситуацию с самоуправлением, - Кличко о встрече с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани - Цензор.НЕТ 3147
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А ещё по данным пенитенциарной службы в Украине более 60 тысяч заключенных. Всех их можете назвать друзьями Богдана. Всё равно ответственности никакой, да и как определить дружбу, если к примеру, Вы скажете что я Ваш друг, а я понятия не имею кто Вы такой.
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Ложь(с) кличко

виталик ездил в США жопу свою прикрыть на всякий случай.
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виталик из волевого боксера-тяжеловеса превратился в говнополитика.
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В епоху клоуна прєзєлєнта це не аби яке досягнення!
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Расскажи ему что ты обсуждал в своё время с врагом америки Фирташем.
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зачем по второму кругу. Что Богдану мало комментов для аферы.
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Тю, а за то Зєлєнський зустрівся з Богданом на прівозі! Бічків погризли, півасіка в червоних трусєлях попили...
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Богдановская ботофермовская падаль, вы правда думаете, что мы тут все идиоты?)
Что настоящие киевляне будут писать про Кличко ту *******, что выздесь пишете?
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Я просто тащусь с Витали. Едет мэр столицы одной из крупнейших стран Европы, глава "партии", известный в бывшем спортсмен и т. д. "СОВЕТОВАТЬСЯ" с адвокатом на другое полушарие ( головного мозга) о политической ситуации.. Ядрен батон. ( Пиарщики Виталика, если таковые есть, да скажите ему что бы сохранить свой оставшийся рейтинг, ему нужно вообще не появляться ни в ящике ,ни с "умными" речами в СМИ.. И вообще уйти в астрал. Вот есть где то Кличко мэр и все. Честно это бы ему только прибавило. Потому что каждое его слово, его "умное" лицо с телеэкрана, его отписки в интернете это ЧТО То..( А если вспомнить его потуги с велосипедом, игрой на гитаре, пением, явление на выборе в спортивном костюме петушиной раскраски, попытки выговаривать умные слова, да и его "английский" и "украинский". Ну в общем .. ну в общем вы в курсе..
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Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани нынешнюю ситуацию с местным самоуправлением в Киеве.Источник: https://censor.net.ua/n3140794 - шо щебилы - страшно? я вас понимаю - Трамп такоЙ))))
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Шутник аднако с таким же успехом он мог обсудить проблему таяния ледников в африканских странах...
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Интересно какие такие реформы проводит кличко в Киеве,которые он обсуждает в Америке?
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Реформа витальки убирать одни киоски и ставить свои.И засыпать озера и строить дом на доме!!!!это урод изуродовал весь Киев!!!
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На Віталю наїхали,але не врахували хто його "кришує"...В цій п'єсі, ще все попереду.
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Если мы говорим о самоуправлении, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, если у кого есть желание стать мэром Киева, пожалуйста, это выборы, это единственное демократическое направление, где можно получить должность Киевского городского головы, а не назначения сверху .

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Обговорювали політичну ситуацію, реформи і ситуацію із самоврядуванням, - Кличко про зустріч з ексмером Нью-Йорка Джуліані - Цензор.НЕТ 926
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Свого часу цього Джуліані поставили на мера Нью-Йорку,щоб замінити такого собі напівдебіла-афроамериканця,який на посаді мера ні фіга не робив,лишень пив,водив баб,нюхав крек і розвів такий бардак в мегаполісі,що страшно було ввечері вийти в Централ парк...Мафіі різного штибу,корупціонери всіх мастей попіднімали голови,а той негритос тільки поблажливо брав відкати і підписував що треба...Тобто поступав як поступає зараз Кличко...Отоді то і покликали Джуліані,скритого,але крутого мафіозника і той таки порядок навів...Всі прищулили вуха...На мою думку,тут треба шукати суть поїздки Кличка...Причина поїхала радитись з наслідком,якби обійтись без ротацііі,тобто як би кличку стати джуліані без всіх отих перетурбацій...
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