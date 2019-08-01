EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  1363  109
Все про:робота (126) українці (1057) Міністерство соціальної політики (328)

 Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України повідомляє, що близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"За експертними оцінками на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремий період - від 7 до 9 млн осіб", - розповіли в міністерстві.

Водночас, за даними Державної служби статистики України за 2015-2017 роки, кількість трудових мігрантів віком 15-70 років становить 1,3 млн, що на 10,3% більше, ніж за минулий період обстеження (у 2010-2012 роках).

На думку відомства, трудовій міграції українців сприяють намагання європейських країн (таких, як Польща, Чехія, Німеччина) спростити процедуру працевлаштування професійних кадрів з України.

"Наразі попит мають висококваліфіковані робітники (газозварювальники, токарі, слюсарі високого розряду), а також фахівці в галузі фізичних, математичних, хімічних наук, ІТ-сфери, медичні працівники тощо", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що станом на 1 липня існувало 1917 компаній, які мають ліцензію Міністерства соціальної політики на посередництво у працевлаштуванні громадян за кордоном. У 2018 році вони знайшли роботу для 97,1 тис. українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половину всіх посвідок на проживання в Польщі отримали українці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140789
 
 
 Топ коментарі
 
Скромнічають офіційні органи, скромнічають.
 показати весь коментар
 
вот и мураев та и весь жопоблок орёт - "нефиг работать за границей, закрыть и вернуть всех - пусть пашут за 2-3 тысячи грн на олигархов!"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Что такое у вас *ипотека*? Это форма гарантии кредитору. Когда ты взял ссуду на покупку недвижимости и не можешь отдавать.
А многие наши берут ссуду на квартиру и исправно её платят.
 показати весь коментар
 
Нет,покидают слаборазвитое руководство.
Мало платят,ищу другую работу.
 показати весь коментар
 
Ничего страшного, наш Вождь, Владимир Александрович, сделает страну в смартфоне и ВСЕ, ВСЕ вернутся!!!

Слава Владимиру Александровичу!
 показати весь коментар
 
 
Ещё одна семья знакомых с двумя детьми уезжают на ПМЖ в Польшу, а дед и баба остаются сдесь жить на эту "пенсию".
 показати весь коментар
 
 
Срочно нужна перепись населения. Со всеми исходными данными. Сколько людей вообще осталось в Украине, сколько выехало на постоянку за рубеж, сколько работают там сезонно, Возраст людей, образование, соц. статус, наличие работы и т. д. Нужна полная картина. Правда как это сделать реально. Даже не представляю. Как учитывать постоянно работающих вне Украины и тех кто работает скажем по пол года.., Кто остался в Крыму и ОРДЛо. Кто фиктивно оформился в Украине как беженец, а сам в ОРДЛО , Крыму или в РФ. Сколько реально беженцев. Как это все сделать понятия не имею. Ну наверное существуют какие то методы. Это не то что в бытность СССР, все строго по местам прописки, шаг влево, шаг вправо уже в розыск. Переписали и все. В общем вопрос сложный но решать его нужно. В СМИ например сообщали что в РФ сейчас 2 миллиона, в Польше 2 миллиона, в остальных странах ЕС еще 2 миллиона и т.д. ( а тут только 3.. ну может остальные не на постоянке) Вероятно мы реально положения вещей никогда и не узнаем.
 показати весь коментар
 
 
ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек (в том числе семьи покинувших страну украинцев). https://podrobnosti.ua/2304164-pechalnaja-statistika-skolko-ukraintsev-uehalo-iz-strany.html
 показати весь коментар
 
 
та то брехня! Петро казав, що у Відень на каву мотаються )))
 показати весь коментар
 
Процент уехавших что в 2014 году, что в 2019 один и тот же. На выборах Президента в 2014 году проголосовало 62% избирателей , и в 2019 году также проголосовало 62% избирателей в Украине .Так как украинцы едут на заработки , а потом возвращаются в 99,99% назад в Украину , то эти люди остаются гражданами Украины и продолжают оставаться в списках избирателей. Так что это очередной фейк мацковии , тщательно раскручиваемый про то " что некому выключить свет в Борисполе ".
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору