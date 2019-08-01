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 Чоловіка, який перебував під домашнім арештом, застрелили в Дніпрі, - Нацполіція

У місті Дніпро знайшли з кульовим пораненням голови чоловіка, який перебував під домашнім арештом за незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Чоловіка зі слідами крові на обличчі виявила дружина 30 липня близько 23-ї години на балконі четвертого поверху квартири, де проживала сім'я.

Потерпілого доправили до лікарні, де він помер. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка спричинило кульове проникаюче поранення голови. Повідомлення про подію надійшло до поліцію з лікарні. За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тривають слідчі дії. В рамках досудового розслідування буде призначено та проведено ряд відповідних експертиз.

Зазначається, що стосовно 28-річного потерпілого 10 червня 2019 року було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 12.06.2019 року Бабушкінським районним судом м. Дніпро йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб до 9 серпня поточного року за місцем його проживання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140787
 
 
 Топ коментарі
 
А мог в тюрьме макароны кушать.
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"Запор" в мозгах неизбежно приводит к "словесному поносу"... Ни касторка, с корой крушины, ни фталазол с лоперамидом, тут не помогут - они бессильны... Ты неизлечим...
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Незаконное обращение... закончилось неосторожным обращением .....
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соя. признавайтесь. кого из ваших мыролюбцев постигло наказание за реформизм?
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"Запор" в мозгах неизбежно приводит к "словесному поносу"... Ни касторка, с корой крушины, ни фталазол с лоперамидом, тут не помогут - они бессильны... Ты неизлечим...
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и главное, что Карлсон тут совершенно ни при чем.
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Ну и какие гипотезы у "гениальных" полицейских? Попробую угадать! Самоубийство?
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чесняга! не нарушил условий домашнего ареста даже после смерти!
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Застрелился ,волына вылетела с балкона и её кто-то подобрал ..
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Вполне вероятно. Помню, ещё в 90-х, была телепередача про криминальные преступления. Был сюжет, в котором фигурировал убитый бизнесмен. И всё выглядело, как убийство, но убитый сам себя снимал на видео. Лёжа на кровати, приставил себе к виску револьвер и выстрелил (причем первый раз была осечка, пришлось ему второй раз нажимать на спусковой крючок). Он дернулся в таких конвульсиях, что кинул револьвер на несколько метров от себя.
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до Бетмена. хрюста - не існувало навіть. заколєбали сунути без мила всюди цю істоту
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Та може й не існувало,скоріше всього, але таке поняття як "вік Христа ", це 33 роки, серед народа існує ?
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Так серед народу вірять шо голуб, чи то повітря, може непорочно сам себе зачати Чоловіка, який перебував під домашнім арештом, застрелили в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3402
І в комунізм серед народу вірили. А серед ватного народу вірять шо тут мусоліністи жеруть рускоязиких вилупків - як свиней)
95% народу(населення) - ідіоти(с) Луркмор.
Майже всі висери Піплії - вкрадені у єгиптян та інших. Мітра так само воскресав і т.д. На рахунок віку - забув, але воно і не дивно - число красиве, прямо напрошується бути висраним в писанині жруців.
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Просто он с балкона бросил бутылкой в лысину Пашинскому, а тот, падая и умирая, в прыжке-сальто, метко поразил этого террориста. Ну ладно, не умирая. И не падая. Нужно же человеку на ком-то поупражняться в меткости?
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"со следами крови на лице" -цензор, имей совесть, у человека пулевое ранение головы.... что значит его обнаружила жена с со следами крови на лице???? Со слезами на глазах и с кровью на лице....

С другой стороны, киллер не балабол. Киллер сказал, киллер сделал.
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А если бы не отпускали на домашнее содержание, был бы жив. Но у нас мозгами думать не привыкли судьи. И свидетелей и фигурантов стараются отпустить, чтобы они или сбежали, или порешали проблемы с сбором и заносом необходимой суммы на отмазку. Верховенство правосудия в действии.
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